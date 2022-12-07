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В Одессе задержан местный житель, который сдавал позиции ВСУ и призывал ударить по командному штабу. ВИДЕО+ФОТО

Местного жителя Одессы подозревают в государственной измене. Он сдавал позиции ВСУ в Одессе и призывал ударить по командному штабу

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, мужчина сдавал информацию о дислокации подразделений ВСУ и их укреплениях на побережье Одессы. Он передавал точные координаты для корректировки ракетных ударов. Подозреваемый просил ударить по штабу военного командования и областному территориальному центру комплектования и соцподдержки", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры одессита подозревают в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). По ходатайству прокурора мужчина взят под стражу без возможности внесения залога.

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В Одессе задержан местный житель, который сдавал позиции ВСУ и призывал ударить по командному штабу 01

В Одессе задержан местный житель, который сдавал позиции ВСУ и призывал ударить по командному штабу 02В Одессе задержан местный житель, который сдавал позиции ВСУ и призывал ударить по командному штабу 03

Автор: 

Одесса (7885) государственная измена (1540) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+23
На гиляку
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07.12.2022 16:57
+19
Они наших вешают, а мы всего 8 лет этим скотам даем. Явный перекос, нужны изменения в сроках и системе наказания в военное время для всей этой сволочи. Мародеров торгующих гуманитаркой и ворующих бюджетные деньги тоже не забыть. Фитнес тренерша из Днепра в тюрьме пригодится, физподготовку охраны подтянет
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07.12.2022 17:23
+15
Прив'язати його до трансформатору, та хай передає свої координати
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07.12.2022 17:06
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07.12.2022 16:57 Ответить
вверх ногами..
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07.12.2022 19:07 Ответить
За одну ногу !
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07.12.2022 20:58 Ответить
Что за ПОЗОРНЯК⁉️Это не детский сад ИДЁТ СТРАШНЕЙШАЯ ВОЙНА ‼️И эта мразь пособничала убийствам , а они с ним в бирюльки играют
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07.12.2022 19:53 Ответить
Цього довбня комарі ще й в грудні кусають? )))
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07.12.2022 17:02 Ответить
Прив'язати його до трансформатору, та хай передає свої координати
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07.12.2022 17:06 Ответить
Привязать к дрейфующей мине и отправить на встречу руцькому кораблю.
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07.12.2022 17:08 Ответить
На яй.а - растяжку и показать жесткое немецкое порно.
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07.12.2022 22:49 Ответить
судячи по вікну-це справжній ісконний руський
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07.12.2022 17:20 Ответить
Я сам в в.уе. Блин, вато-кацапских чуханов в Одессе можно по окнам легко определять. Дурик, однако приготовился вражье рождество встречать - гирлянды сверху скочеврыженных обоев.
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07.12.2022 22:42 Ответить
Они наших вешают, а мы всего 8 лет этим скотам даем. Явный перекос, нужны изменения в сроках и системе наказания в военное время для всей этой сволочи. Мародеров торгующих гуманитаркой и ворующих бюджетные деньги тоже не забыть. Фитнес тренерша из Днепра в тюрьме пригодится, физподготовку охраны подтянет
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07.12.2022 17:23 Ответить
На передову і випускати один раз в день, зранку перевірити, немає на дорозі мін.
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07.12.2022 17:26 Ответить
Нє дураком , а ********. І не був , а є.
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07.12.2022 17:45 Ответить
Московія визнана терористичним режимом, країною терористом. Це падло брало участь в терористичній діяльності проти України і допомагало вбивати людей України. ТА ЗА ЦЕ ВБИВАТИ МАЛО, ВІШАТИ НА ПЛОЩІ ПРИВСЕЛЮДНО АБО НА КІЛ. ПІД ЧАС ВІЙНИ НЕ МОЖЕ БУТИ ГУМАНІЗМУ. ЦЕ СМЕРТІ ПОДІБНО, АБО МИ ЇХ АБО ВОНИ НАС. ІМПОТЕНТИ В ВЕРХОВНІЙ РАДІ СХАМЕНІТЬСЯ ТА ПРИЙМІТЬ ВЖЕ ДІЄВИЙ І СПРАВЕДЛИВИЙ ЗАКОН НА ДІЇ КОЛОБОРАНТІВ, ЗРАДНИКІВ. КОРИГУВАЛЬНИКІВ ТІЛЬКИ ЇХ ЗНИЩЕННЯ. І КРАПКА.
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07.12.2022 18:16 Ответить
Очевидно там сидить дах цих покидьків та й із судів, які виносять такі м'які вироки, смердить колаборантами. Прокурори теж не кращі, бо, якби вони прив'я зували до кожної справи навідників загиблих внаслідок ракетних атак, то терміни вимагали б, як за вбивство з попередньою змовою.
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07.12.2022 19:04 Ответить
оселити біля сортіра малосросса, як і заповідав вялікий кормчий
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07.12.2022 19:05 Ответить
Привязать в поле за ногу, как курицу. И второго такого же за километр. И пусть сдают координаты друг-друга. Кто выживет, будет сидеть.
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07.12.2022 19:39 Ответить
Яке придуркуватэ *****. І у помешканні смітник і у голові.
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07.12.2022 20:34 Ответить
****,да не одессит он,тварь!!!Этого непотреба здесь с 2014 г. осело немеряно....с Луганды,*****.....с Домбабвэ!!!!
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07.12.2022 20:55 Ответить
Блин, в этой ОДЕССЕ. хорошо, если это с перепугу ввижаеться: Шампанский -перпендикулярно пр. Шевченко спуститься к трассе здоровья, в районе бывшего "Глечика" и налево по асфальту, метров через 200, на асфальте белой краской, друг в друге - 3 буквы "V" под велотрамплин замаскированы , острием укуазывающие на что-то. Кто в теме , увидит на что.
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07.12.2022 21:36 Ответить
поменял ОН "видение")))) на киче тебе **** поменяют зад на перед!!
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07.12.2022 21:42 Ответить
что за тупой допрос сбу? вы поменяли свою думку ? ни хрена он не поменял просто шкуру спасает - идиоты он нарушил закон предал страну - пожизненное ему или лет 25-ть крытой зоны
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07.12.2022 22:09 Ответить
Тю, на пару лет на кировоградские урановые рудники. С него будет досить.
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07.12.2022 22:46 Ответить
Розплідник рашистів. Там би точно з квітами зустрічали
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08.12.2022 05:47 Ответить
розстріляти і крапка
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08.12.2022 09:00 Ответить
"...який давав позиції ЗСУ..."- чи може "Здавав"?
Цензор, поправте.
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08.12.2022 10:31 Ответить
Або здурілий пєнс, або якийсь убогий непотріб.....
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08.12.2022 21:08 Ответить
Розстіляти гидоту!
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09.12.2022 03:41 Ответить
 
 