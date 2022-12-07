В Одессе задержан местный житель, который сдавал позиции ВСУ и призывал ударить по командному штабу. ВИДЕО+ФОТО

Местного жителя Одессы подозревают в государственной измене. Он сдавал позиции ВСУ в Одессе и призывал ударить по командному штабу

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, мужчина сдавал информацию о дислокации подразделений ВСУ и их укреплениях на побережье Одессы. Он передавал точные координаты для корректировки ракетных ударов. Подозреваемый просил ударить по штабу военного командования и областному территориальному центру комплектования и соцподдержки", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры одессита подозревают в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). По ходатайству прокурора мужчина взят под стражу без возможности внесения залога.

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