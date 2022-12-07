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Четверо полицейских погибли на Херсонщине, подорвавшись на каскаде вражеских мин. ФОТО

В Херсонской области на вражеских минах подорвались и погибли четверо полицейских из Черкасской области.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок", - говорится в сообщении.

Четверо полицейских погибли на Херсонщине, подорвавшись на каскаде вражеских мин 01

Четверо полицейских погибли на Херсонщине, подорвавшись на каскаде вражеских мин 02
Четверо полицейских погибли на Херсонщине, подорвавшись на каскаде вражеских мин 03
Четверо полицейских погибли на Херсонщине, подорвавшись на каскаде вражеских мин 04

Еще четверо полицейских получили ранения, врачи борются за их жизнь.

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Как сообщает пресс-служба Нацполиции, полицейские Черкасской области несли службу в составе сводного отряда в Херсонской области. На деоккупированной территории они проводили стабилизационные мероприятия: документировали преступления российских военнослужащих, обнаруживали места захоронений, содержания и пыток людей, разоблачали коллаборантов, изымали оружие и боеприпасы, разминировали населенные пункты и позиции врага. Руководителем сводного отряда был начальник ГУ Национальной полиции Украины в Черкасской области Михаил Куратченко, всегда вместе с полицейскими выезжавший на опасные локации, принимал участие в самых сложных операциях.

Сегодня полицейские отправились на очередное задание для проверки информации местных людей об оставленном оккупантами схроне. Специализированная оперативная группа, кинолог и взрывотехник во главе с Михаилом Куратченко прибыли к месту, где раньше были позиции врага, недалеко от села Федоровка.

Они изьяли боеприпасы, взрывчатые вещества и оружие для уничтожения. И уже возвращаясь, полицейские попали в минную ловушку оккупантов, которая привела в действие закопанный фугас, изготовленный из боеприпасов к крупнокалиберной артиллерии. Трое полицейских погибли на месте, один умер в больнице. За жизнь еще четырех полицейских сражаются врачи.

Автор: 

минирование (1446) Нацполиция (16463) потери (4384) Херсонская область (4770)


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Топ комментарии
+43
Царствие небесное. Раненым сил и мужества.
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07.12.2022 20:46
+43
Хлопцям вічна пам'ять...

Кацапам - горіть у пеклі!
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07.12.2022 20:54
+39
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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07.12.2022 20:47
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Царствие небесное. Раненым сил и мужества.
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07.12.2022 20:46 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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07.12.2022 20:47 Ответить
Хлопцям вічна пам'ять...

Кацапам - горіть у пеклі!
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07.12.2022 20:54 Ответить
Земляки,серце болить. Вічна Пам'ять Героям.
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07.12.2022 20:57 Ответить
Як що ти не сапер, то якого ти потикаєшся до мінних пасток ....
Таке відношення у нас до свого життя в Україні.
Земля пухом бійцям.
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07.12.2022 21:00 Ответить
Як не знаєш, то не пиши.
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07.12.2022 22:08 Ответить
А "вибухотехнік" і "сапер" - це різні речі? Вони відрізняються тільки посадами Вибухотехнік служить у поліції , а сапер - у армії
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07.12.2022 22:20 Ответить
Нет. Взрывотехник- специалист по подрыву. Сапер- специалист по разминированию. Это как дантисты, один зубной техник- протезист, второй зубной врач.
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07.12.2022 23:28 Ответить
Та ну!

НАКАЗ

24.07.2017 № 621

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2017 р.
за № 998/30866

Про затвердження Порядку спільних дій Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень та інших подій, пов'язаних з пожежами

5. Посадова особа вибухотехнічного підрозділу поліції:

виїжджає до проведення огляду місця події (пожежі), унаслідок якої загинуло дві та більше, постраждало три і більше осіб; площа пожежі складає 1000 та більше метрів квадратних; завдано збитків у розмірі однієї тисячі та більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; відбулося загоряння більше двох транспортних засобів в одному місці, для організації проведення якісних оглядів місць подій, спільних дій з фіксації обстановки на місці пожежі та установлення причин пожеж;

бере участь в огляді місця події як спеціаліст;

у взаємодії зі слідчим і спеціалістами інших залучених служб планує роботу на місці пожежі;

як член СОГ з'ясовує обставини виникнення та розвитку пожежі;

як спеціаліст надає допомогу в огляді місця пожежі з метою виявлення осередку та причин виникнення і розповсюдження пожежі, виявлення, фіксації та вилучення зразків, об'єктів, проб, технічної та іншої документації і предметів, що надалі можуть бути використані як речові докази. Надає слідчому допомогу у фіксації в протоколі огляду місця події інформації щодо виявлених зразків, об'єктів, речовин тощо, а в разі потреби в їх упакуванні;

терміново інформує слідчого про одержані дані щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб для їх фіксації шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та подальших негласних слідчих (розшукових) дій;

за необхідності за погодженням зі слідчим та іншими спеціалістами з дослідження пожеж проводить попередні дослідження вилучених під час огляду місця події (пожежі) зразків, об'єктів, речовин тощо;

вносить пропозиції слідчому щодо вжиття конкретних заходів безпеки при поводженні з отруйними і сильнодіючими речовинами;

вносить пропозиції слідчому, посадовій особі або черговому територіального органу поліції щодо вжиття конкретних заходів безпеки, спрямованих на запобігання загибелі або пораненню людей.

Це я так - "навскидку" тобі знайшов
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07.12.2022 23:35 Ответить
Нема тут нічого про розмінування
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08.12.2022 01:23 Ответить
Синку! Ти наївний як дитя Так і хочеться сказать: "Поклади татків мобільний та йди вчить уроки!" Твої "розмишлізми" нагадують резюме першокласника: ВІтер дме тому що дерева хилитаються!"
Розкладу тобі "по поличках":
Ти стверджуєш, що "Взрывотехник- специалист по подрыву" Тоді поясни, для чого з "спеціалістів по підриву" у МНС створена ціла "вибухотехнічна служба"? Це ціла структура зі спеціальним обладнанням і купою людей, яким роками платять немаленьке грошове утримання Питання: "Навіщо?" Раз вони повинні лише "щось підривать"? І що ж вони підривають? Думаю - ти навіть не здогадуєшся Вони раз у кілька років підривають льодові затори перед ******** та мостами під час льдоходу! І все! Тоді питання: "А чим вони займаються решту часу? Горобцям дулі дають?" Чи не надто дороге задоволення для держави? Зараз вони ще займаються підривами нерозірваних *********** на звільненій від окупації території Але ж вибухотехнічна служба була створена разом з утворенням МНС! А тоді ні про яку війну ніхто і не думав!
Слідуючи твоїй логіці, "мінер" - людина що ставить міни", а "сапер" - той хто їх знешкоджує Доводжу до твого відома, що будівництво доріг, мостів, оборонних споруд - це також "саперна робота" І водій бульдозера чи траншеєкопача - теж сапер І людина що сьогодні ставить міни на передньому краю оборони, а завтра закладає вибухівку щоб підірвать крутий берег річки для створення проїзду мостоукладача до урізу води - теж сапер

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08.12.2022 08:44 Ответить
Это типа, спор ради спора? Свои пожелания выкладывать как истину в последней инстанции? Ну пусть будет так... Собственно- ответил, а не нравится ответ то и ладно. Так, напоследок, для смеху- загазованность помещения и опасность взрыва, это вопрос к саперам или взрывотехникам? Но да ладно, спорить нет желания...
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08.12.2022 09:34 Ответить
При чому тут "спор ради спора"? Я просто знаю обсяг роботи вибухотехнічної служби - знайомі у мене там є І роботу саперів знаю - колись вчив "інженерну справу" у військовому училищі Навіть показували як інженерні фугаси закладаються саперами
А "триндьож заради триндєжа - це саме до тебе Хоча-б стосовно "загазованості Це все одно що спитать - "харчове отруєння у закладі громадського харчування - це питання кухарів чи спеціалістів СЕС?"
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08.12.2022 09:43 Ответить
Вся ця витончена промова призначена мені? Дуже дякую
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08.12.2022 15:36 Ответить
Будь ласка! "Їж - не обляпайся!" Хто тобі ще інтелект підніме безплатно в наш час?!
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08.12.2022 17:41 Ответить
Чомусь здається що в армії до цього серйозніше ставлення, це так навскидку.
Нарватися на велику пастку як факт, я не критикую, а кажу свою думку, як там було покаже слідство.
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08.12.2022 00:54 Ответить
Просто у армійців може буть більше досвіду Адже та людина, що "ставить мінні пастки" знає і як їх виявлять Армійці їх ставлять і тому на місці роботи "думають від противника" (як хороший мисливець ставить капкани не "просто так", а саме на можливих шляхах руху звіра) А МНСовці звикли до простої "ліквідації" джерела можливого вибуху" - тобто "мислять вужче" От і "нарвалися"
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08.12.2022 08:49 Ответить
Дуже шкода.
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07.12.2022 21:09 Ответить
С.У.М.
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07.12.2022 21:14 Ответить
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07.12.2022 21:34 Ответить
R.I.P.
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07.12.2022 21:37 Ответить
Скорбим и плачем... Царство небесное убиенным. Будьте прокляты кацапские твари , гореть вам и на земле и в аду.
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07.12.2022 21:54 Ответить
зовсім молоді хлопці . Дуже прикро
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07.12.2022 22:00 Ответить
R.I.P.
Героям Слава!

Співчуття рідним...
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07.12.2022 22:01 Ответить
Дуже боляче, земляки.....
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07.12.2022 22:07 Ответить
Так, земляки, черкащани. Дуже сумно і боляче...😢😭
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09.12.2022 05:47 Ответить
... 🥺 Вічна пам'ять
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07.12.2022 22:24 Ответить
Царство Небесне полеглим Героям. Одужання пораненому бійцю
А кацапським недолюдям ---- свинособакам,горіть в пеклі. Їм,їхнім дітям

Щоб на кацапських скотах, закінчився їх рід.

Пам'ятаємо кожного полеглого Героя. Мразюка російських,невибачим ніколи. Виродки,горіть в пеклі, диряві пітараси. Скоро кацапські їпуни косорилі, від голоду будуть жерти своїх личинок. Фу, мразюки "тіпа православні" Здохніть уіпани,до сьомого коліна. Нехай попереду вас несуть вінки і щоб ви музики не чули.
Амінь
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07.12.2022 22:39 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.12.2022 22:40 Ответить
Мда выдыхать нам высер срашистов еще долго. Ну ничего эта ******* за все заплатит. Вечная память Героям.
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07.12.2022 23:49 Ответить
Ясно одне - своєї провини кацапи ніколи не визнають.
Інша справа змиють провину своєю кровю.
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08.12.2022 00:56 Ответить
Вічна пам'ять загиблим поліцейським .У мене тільки одне питання : чому такою небезпечною справою займались командировані поліцейські з Черкащини а не херсонські під#ари- поліцейські які в перший же день війни з'їбалися з Херсону і покинули людей напризволяще ? Якраз у них була б нагода змити кров'ю свою ганьбу .
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08.12.2022 08:46 Ответить
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08.12.2022 09:54 Ответить
дуже обідно що в цей час, їхні колеги-підараси стрижуть бабло на трасі...
хлопцям вічна пам,ять...
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08.12.2022 10:08 Ответить
 
 