Четверо полицейских погибли на Херсонщине, подорвавшись на каскаде вражеских мин. ФОТО

В Херсонской области на вражеских минах подорвались и погибли четверо полицейских из Черкасской области.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок", - говорится в сообщении.







Еще четверо полицейских получили ранения, врачи борются за их жизнь.

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Как сообщает пресс-служба Нацполиции, полицейские Черкасской области несли службу в составе сводного отряда в Херсонской области. На деоккупированной территории они проводили стабилизационные мероприятия: документировали преступления российских военнослужащих, обнаруживали места захоронений, содержания и пыток людей, разоблачали коллаборантов, изымали оружие и боеприпасы, разминировали населенные пункты и позиции врага. Руководителем сводного отряда был начальник ГУ Национальной полиции Украины в Черкасской области Михаил Куратченко, всегда вместе с полицейскими выезжавший на опасные локации, принимал участие в самых сложных операциях.

Сегодня полицейские отправились на очередное задание для проверки информации местных людей об оставленном оккупантами схроне. Специализированная оперативная группа, кинолог и взрывотехник во главе с Михаилом Куратченко прибыли к месту, где раньше были позиции врага, недалеко от села Федоровка.

Они изьяли боеприпасы, взрывчатые вещества и оружие для уничтожения. И уже возвращаясь, полицейские попали в минную ловушку оккупантов, которая привела в действие закопанный фугас, изготовленный из боеприпасов к крупнокалиберной артиллерии. Трое полицейских погибли на месте, один умер в больнице. За жизнь еще четырех полицейских сражаются врачи.