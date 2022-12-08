Ночью россияне ударили по транспортной базе в Николаеве. ФОТОрепортаж

Оккупанты ночью обстреляли Николаев, горели автобусы на транспортной базе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Оккупанты ударили по транспортной базе. Горели автобусы. Информации о жертвах нет.

На месте работают ГСЧС", - говорится в сообщении.

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