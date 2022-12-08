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Ночью россияне ударили по транспортной базе в Николаеве. ФОТОрепортаж

Оккупанты ночью обстреляли Николаев, горели автобусы на транспортной базе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Оккупанты ударили по транспортной базе. Горели автобусы. Информации о жертвах нет.

На месте работают ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Ночью россияне ударили по транспортной базе в Николаеве 02
Ночью россияне ударили по транспортной базе в Николаеве 03
Ночью россияне ударили по транспортной базе в Николаеве 04
Ночью россияне ударили по транспортной базе в Николаеве 05
Ночью россияне ударили по транспортной базе в Николаеве 06
Ночью россияне ударили по транспортной базе в Николаеве 07

Автор: 

Николаев (2152) обстрел (27151) транспорт (1758) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1797)


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русня с автобусами сражается......
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08.12.2022 08:50 Ответить
Ні з ким вони не сражаюцца, вони тупо х@ярять по всьому, що цінне.
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08.12.2022 09:05 Ответить
Теперь рузьге погут спать спокойно: эти автобусы уже никогда не нападут на великую россию!
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08.12.2022 08:53 Ответить
4 бавовни й купа автобусів
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08.12.2022 09:07 Ответить
Автобуси мабуть були русофоби.
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08.12.2022 09:15 Ответить
Взятие Киева за два дня и 9 месяцев продолжается...крысам путлера время удирать в Беслан..продолжать тренировку в школе БЕСЛАНа...
Мрази обезьяньи ..🦍🦍🦍
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08.12.2022 09:26 Ответить
Тактика випаленої землі ! іншої цілі це Зло не має.
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08.12.2022 11:53 Ответить
 
 