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Новости Фото Война
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В боях за Украину погиб 21-летний еврей Владислав Шеин из Днепра. ФОТО

шеїн

На фронте погиб 21-летний доброволец из Днепра Владислав Шеин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Federation of Jewish Communities of Ukraine.

"Защищая Украину, на фронте погиб 21-летний еврейский парень из Днепра Владислав Шеин. С первых дней полномасштабной войны ушел добровольцем на фронт, где отдал жизнь за независимость и свободу Украины", - говорится в сообщении.

Владислав учился в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. В Днепре он был известен как талантливый дзюдоист. Занимался этим видом спорта с 6 лет. Неоднократно боролся за награды чемпионатов Днепропетровской области и всеукраинских турниров.

"Ценой невосполнимых потерь мы отстаиваем независимость и целостность Украины. Вечная память герою!", - отметили на странице фонда.

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В боях за Украину погиб 21-летний еврей Владислав Шеин из Днепра 01
В боях за Украину погиб 21-летний еврей Владислав Шеин из Днепра 02
В боях за Украину погиб 21-летний еврей Владислав Шеин из Днепра 03

Автор: 

смерть (9223) потери (4384)


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Топ комментарии
+46
Кожен герой полеглий за волю України має назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації.Пам'ятаймо...
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08.12.2022 09:55
+43
А чого це він єврей. Він українець, єврейського походження.
Вічна пам'ять...
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08.12.2022 10:05
+41
Дякуємо тобі, воїн.
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08.12.2022 09:56
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Кожен герой полеглий за волю України має назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації.Пам'ятаймо...
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08.12.2022 09:55 Ответить
Дякуємо тобі, воїн.
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08.12.2022 09:56 Ответить
Почивай з миром, Герою
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08.12.2022 09:58 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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08.12.2022 10:04 Ответить
А чого це він єврей. Він українець, єврейського походження.
Вічна пам'ять...
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08.12.2022 10:05 Ответить
Владислав загину за свою Україну!
У цій нещадній війні за Вільну Україну "немає ні іудея, ні елліна..." є мужні славні Герої,...
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08.12.2022 10:18 Ответить
Психологічно частина людей оцінюють євреїв (як і жінок) з позиції: "Хоч і жінка (єврей) - але геройська людина!" І їм і на думку не спадає, що євреї - такі ж люди, як і інші Що серед них є і "герої" і "зрадники" та падлюки, і чесні люди, і злодії
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08.12.2022 10:42 Ответить
одне другому не суперечить.
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08.12.2022 11:26 Ответить
"В боях за Украину погиб 21-летний еврей.. Да, Вечная Слава герою! Но в Украине в боях за свободу героически погибают и казахи, и доблестные киргизы, и туркмены, тогда и им тоже надо посвящать новость. Каждому.
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08.12.2022 14:29 Ответить
а такі новини і присвячують: грузинам, полякам, американцям, чеченцям та иншим
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08.12.2022 20:48 Ответить
Щирі співчуття рідним і близьким. Ось це український єврей, а не #ид. І не оте українське гівно, що втекло за кордон, зберігаючи свою нікчемну шкірку
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08.12.2022 10:05 Ответить
Або раптом стали дуже хворими або інвалідами
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08.12.2022 10:25 Ответить
R.I.P.
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08.12.2022 10:07 Ответить
Вічна Слава усім полегглим героям - українцям усіх національностей!
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08.12.2022 10:17 Ответить
Вічна пам'ять хлопцю та співчуття його родині.
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08.12.2022 10:27 Ответить
С.У.М.
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08.12.2022 10:27 Ответить
Він Громадян України, при тому один з Найкращих! Болить.... Вічна пам'ять ....
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08.12.2022 10:28 Ответить
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

Щирі співчуття рідним....

Поруч повідомлення про загибель двох молодих красивих талановитих хлопців, віруючого єврея і очільника пласту. Які ми різні і які однакові у нещадній війні за Свободу!

Сум, сум, сум.
Покойтеся з миром наші Герої!
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08.12.2022 10:30 Ответить
Вічна пам'ять і подяка Герою !
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08.12.2022 10:38 Ответить
ברוך דיין האמת.
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08.12.2022 11:00 Ответить
новина подана з еврейством - от і пішов срач...
а на самому ділі загинув хлопець який боронив Україну!
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08.12.2022 11:01 Ответить
RIP
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08.12.2022 11:03 Ответить
А зачем в заголовке "еврей'? Чтобы что?
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08.12.2022 11:39 Ответить
Пишуть про всі національності, хто захищає, і жертвує життям заради нас усіх.
І ми, українці, - теж різного національного походження. Але ми всі українці, - як єдина політична нація!
І наші українські євреї, - вони теж українці!
Українським євреям теж потрібно знати про героїв-євреїв, які захищають Україну!

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08.12.2022 21:56 Ответить
Погиб 21-тний мальчик. Это горе для родителей, друзей, для города Днепр, для Украины. Но как какая-то гнида написала "еврей', это чтобы унизить
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08.12.2022 11:41 Ответить
Якась у вас дивна логіка. Схожа на кацапську.
Навіть не хочу сперечатись на цю тему.
Треба залишити ці національні розбіжності. Бо у нас усіх один ворог, - московська орда.
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08.12.2022 22:04 Ответить
Слава Герою!
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08.12.2022 11:49 Ответить
Слава герою! Вечная память !
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08.12.2022 12:38 Ответить
Які хлопці гинуть, вічна пам'ять Герою!
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13.04.2023 18:07 Ответить
 
 