В боях за Украину погиб 21-летний еврей Владислав Шеин из Днепра. ФОТО
На фронте погиб 21-летний доброволец из Днепра Владислав Шеин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Federation of Jewish Communities of Ukraine.
"Защищая Украину, на фронте погиб 21-летний еврейский парень из Днепра Владислав Шеин. С первых дней полномасштабной войны ушел добровольцем на фронт, где отдал жизнь за независимость и свободу Украины", - говорится в сообщении.
Владислав учился в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. В Днепре он был известен как талантливый дзюдоист. Занимался этим видом спорта с 6 лет. Неоднократно боролся за награды чемпионатов Днепропетровской области и всеукраинских турниров.
"Ценой невосполнимых потерь мы отстаиваем независимость и целостность Украины. Вечная память герою!", - отметили на странице фонда.
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Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Вічна пам'ять...
У цій нещадній війні за Вільну Україну "немає ні іудея, ні елліна..." є мужні славні Герої,...
Герою Слава!
Щирі співчуття рідним....
Поруч повідомлення про загибель двох молодих красивих талановитих хлопців, віруючого єврея і очільника пласту. Які ми різні і які однакові у нещадній війні за Свободу!
Сум, сум, сум.
Покойтеся з миром наші Герої!
а на самому ділі загинув хлопець який боронив Україну!
І ми, українці, - теж різного національного походження. Але ми всі українці, - як єдина політична нація!
І наші українські євреї, - вони теж українці!
Українським євреям теж потрібно знати про героїв-євреїв, які захищають Україну!
Навіть не хочу сперечатись на цю тему.
Треба залишити ці національні розбіжності. Бо у нас усіх один ворог, - московська орда.