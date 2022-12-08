В боях за Украину погиб 21-летний еврей Владислав Шеин из Днепра. ФОТО

На фронте погиб 21-летний доброволец из Днепра Владислав Шеин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Federation of Jewish Communities of Ukraine.

"Защищая Украину, на фронте погиб 21-летний еврейский парень из Днепра Владислав Шеин. С первых дней полномасштабной войны ушел добровольцем на фронт, где отдал жизнь за независимость и свободу Украины", - говорится в сообщении.

Владислав учился в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. В Днепре он был известен как талантливый дзюдоист. Занимался этим видом спорта с 6 лет. Неоднократно боролся за награды чемпионатов Днепропетровской области и всеукраинских турниров.

"Ценой невосполнимых потерь мы отстаиваем независимость и целостность Украины. Вечная память герою!", - отметили на странице фонда.

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