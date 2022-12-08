Защитник показал ужасное состояние вагонов "УЗ", на которых воины возвращаются с передовой: "Два месяца под Бахмутом и так отблагодарили". ВИДЕО+ФОТО

Защитники, защищающие Украину на передовой, должны ехать в вагонах с ужасающими условиями.

Об этом рассказал военнослужащий-артиллерист Дмитрий Филин, передает Цензор.НЕТ.

"Покажу как едем из-под Бахмута, сопровождаю подбитую САУ. Назначен командиром стражи. Посмотрите как едут военные после 4-х с лишним непрерывных месяцев БД. Это 21 век, идет 8 год войны, за это издевательство ВСУ платит еще аренду, я должен еще расписаться в принятии по описанию и потом сдать это имущество лакшери работнику железной дороги… Что убивает, так что офицеры, отвечающие за нагрузку, рассказывают как мне повезло, потому что закрывается дверь (закрыли кувалдой) и в крыше нет дыр… Дров нам принадлежит 0.07 куба, но при этом срок поездки неизвестен. Топор нужно было иметь с собой (достали из разбитой САУ) Наши полководцы не хотят что-то менять к лучшему, никакого уважения, отношения как к скоту... стандарты НАТО... никто же не просит люкс , но это за пределами принятия даже после того, что я прошел и видел, выдержали там, выдержат и это, или просто "схавают", - рассказал защитник.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов назвал ситуацию большим неуважением к ВСУ.

"После поездки в таком вагоне на морозе может заболеть значительное количество воинов, которым нужно будет лечиться, государство будет тратить большие средства, больше стоимости предоставления нормального вагона, но люди работать и воевать не смогут. Очень хотелось бы кого-то из Укрзализныци заставить в таком вагоне проехаться, для полноты впечатлений и стимуляции мозгов. Надеюсь, министр инфраструктуры Александр Кубраков обратит внимание на этот материал от одного из наших профессиональных и авторитетных артиллеристов, и больше таких позорных вагонов железнодорожники не будут цеплять. Наши воины сделали для страны столько, что стоило бы предоставлять им что-то достойное их подвигов", - подчеркнул журналист.



