Защитник показал ужасное состояние вагонов "УЗ", на которых воины возвращаются с передовой: "Два месяца под Бахмутом и так отблагодарили". ВИДЕО+ФОТО
Защитники, защищающие Украину на передовой, должны ехать в вагонах с ужасающими условиями.
Об этом рассказал военнослужащий-артиллерист Дмитрий Филин, передает Цензор.НЕТ.
"Покажу как едем из-под Бахмута, сопровождаю подбитую САУ. Назначен командиром стражи. Посмотрите как едут военные после 4-х с лишним непрерывных месяцев БД. Это 21 век, идет 8 год войны, за это издевательство ВСУ платит еще аренду, я должен еще расписаться в принятии по описанию и потом сдать это имущество лакшери работнику железной дороги… Что убивает, так что офицеры, отвечающие за нагрузку, рассказывают как мне повезло, потому что закрывается дверь (закрыли кувалдой) и в крыше нет дыр… Дров нам принадлежит 0.07 куба, но при этом срок поездки неизвестен. Топор нужно было иметь с собой (достали из разбитой САУ) Наши полководцы не хотят что-то менять к лучшему, никакого уважения, отношения как к скоту... стандарты НАТО... никто же не просит люкс , но это за пределами принятия даже после того, что я прошел и видел, выдержали там, выдержат и это, или просто "схавают", - рассказал защитник.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов назвал ситуацию большим неуважением к ВСУ.
"После поездки в таком вагоне на морозе может заболеть значительное количество воинов, которым нужно будет лечиться, государство будет тратить большие средства, больше стоимости предоставления нормального вагона, но люди работать и воевать не смогут. Очень хотелось бы кого-то из Укрзализныци заставить в таком вагоне проехаться, для полноты впечатлений и стимуляции мозгов. Надеюсь, министр инфраструктуры Александр Кубраков обратит внимание на этот материал от одного из наших профессиональных и авторитетных артиллеристов, и больше таких позорных вагонов железнодорожники не будут цеплять. Наши воины сделали для страны столько, что стоило бы предоставлять им что-то достойное их подвигов", - подчеркнул журналист.
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@andrey_poltava_
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- "Ми фактично готувались до війни з грудня 2019." Данілов
- Перший день повномасштабного вторгнення. В Офісі Президента з запасів їжі тільки розбавлена мівіна.
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Повторюють привладні шлях ригоАналів‼️🇺🇦⚔️❤️💯💯😡🤬😠❤️⚔️🇺🇦‼️
А поки-що САУ потрібно доправити до пункту ремонту, а тому:
1) потяг відправити за маршрутом, не зволікаючи;
2) начальника ешелону перемістити в "теплушку", а військового (-их) розмістити в купе начальника ешелону;
3) командира підрозділу, з якого відправлено самохідку на ремонт, - за недбалість і нехлюйство,- понизити у званні і посаді на два рівні;
4) міністру транспорту та міністру оборони - протягом тижня затвердити і ввести в дію Положення про порядок та умови перевезення військовослужбовців ЗСУ та інших Сил Оборони України в період дії воєнного стану.
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Якщо САУ сопроводжує її відділення це десь 5 військових, це ж не чотири десятка у тому вагоні. Є дрова та піч то буде тепло. У порівнянні з умовами у полі щонайменше не гірше. Відстані у нас не великі, за добу можна півкраїни проїхати.
А загалом, усі хто відписався вище праві, за все це відповідає керівництво нашої держави. За що (і кого) голосували те і маємо.
Дивіться:
стан вагона жахливий - так, той самий вагон цілком можна облаштувати для набаго більш комфортного перевезення ос;
умови зовсім некомфортні - так
їхати можливо (опалення є, дах цілий) - так
Риба гніє з голови, так що якщо Резнікову пропонується у такому вагоні проїхатися то неодмінно з його керівником. Але, впевнений, задля піару можуть і проїхатися, нічого смертельного в тому немає.
це за їх каденцію Укрзалізниця, Нафтогаз, Енергоатом та ще десяток прибуткових бержавних компаній стали банкрутами!!!
і не кажіть мені, що війна!, банкрутство державної власності сталося ДО війни.
оптимізували. а бабло ******* і *******.
нато
сором
От тепер і посміємось!
Жери і не вийобуйся
Ленд Крузерах з Лексусами, що ій до бидла за яке вона рахує свій електорат і звичайних
вояків.
До речі психологія народу України теж цікава - прожити день, а там якось буде, нічого
собливого не роблячи для того щоб було як в Європі (хтось повинен Європу зробити
для нас). Ця солдатська невибагливість грає проти українців, бо робить їх трохи схожими
на кацапів.
https://m.censor.net/ua/video_news/3382795/******************************************************************************************************
Блювать хочеться, від невинних "душевних пітарастів "зі Слугиурода.
Скоро наступить момент(вибори), і вас гнид брехливих зелених колаборантів порвуть.
Тьху,гидота зелено - хитросрака. Після Перемоги ЗСУвас розірвуть.
Ви вкурили, чмошники "зеленобобі"
Б...л.ядь, стидовище на весь світ. Нічого, скоро, дуже скоро... "Свято наближається"😡 *** ді, відповісте за все.
Лише нецензурні .
@уки , ви за все відповісте .