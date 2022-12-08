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Новости Фото Война
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Защитник показал ужасное состояние вагонов "УЗ", на которых воины возвращаются с передовой: "Два месяца под Бахмутом и так отблагодарили". ВИДЕО+ФОТО

Защитники, защищающие Украину на передовой, должны ехать в вагонах с ужасающими условиями.

Об этом рассказал военнослужащий-артиллерист Дмитрий Филин, передает Цензор.НЕТ.

"Покажу как едем из-под Бахмута, сопровождаю подбитую САУ. Назначен командиром стражи. Посмотрите как едут военные после 4-х с лишним непрерывных месяцев БД. Это 21 век, идет 8 год войны, за это издевательство ВСУ платит еще аренду, я должен еще расписаться в принятии по описанию и потом сдать это имущество лакшери работнику железной дороги… Что убивает, так что офицеры, отвечающие за нагрузку, рассказывают как мне повезло, потому что закрывается дверь (закрыли кувалдой) и в крыше нет дыр… Дров нам принадлежит 0.07 куба, но при этом срок поездки неизвестен. Топор нужно было иметь с собой (достали из разбитой САУ) Наши полководцы не хотят что-то менять к лучшему, никакого уважения, отношения как к скоту... стандарты НАТО... никто же не просит люкс , но это за пределами принятия даже после того, что я прошел и видел, выдержали там, выдержат и это, или просто "схавают", - рассказал защитник.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов назвал ситуацию большим неуважением к ВСУ.

"После поездки в таком вагоне на морозе может заболеть значительное количество воинов, которым нужно будет лечиться, государство будет тратить большие средства, больше стоимости предоставления нормального вагона, но люди работать и воевать не смогут. Очень хотелось бы кого-то из Укрзализныци заставить в таком вагоне проехаться, для полноты впечатлений и стимуляции мозгов. Надеюсь, министр инфраструктуры Александр Кубраков обратит внимание на этот материал от одного из наших профессиональных и авторитетных артиллеристов, и больше таких позорных вагонов железнодорожники не будут цеплять. Наши воины сделали для страны столько, что стоило бы предоставлять им что-то достойное их подвигов", - подчеркнул журналист.

Защитник показал ужасное состояние вагонов УЗ, на которых воины возвращаются с передовой: Два месяца под Бахмутом и так отблагодарили 01
Защитник показал ужасное состояние вагонов УЗ, на которых воины возвращаются с передовой: Два месяца под Бахмутом и так отблагодарили 02

Автор: 

Укрзализныця (2748) военнослужащие (6137) Бутусов Юрий (4358) Бахмут (1602) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+87
Це ******* звичайно. Бачив у Львові, коли воїни поверталися із зони бойових дій, то потяг був дуже сумний: старий, пошарпаний, плацкартні вагони, дуже брудний. Соромно за таку державу.

Хай ті підараси розкажуть знову, як вони у бункері мівіну заварювали, той ходив у чорному фраку, той з гранатометом бігав, а той пункти незламності будував. Тварі ****** - вже нема слів.

Що там із Чонгаром? що з б...ю Резніченка? що зі Старухом та гуманітаркою, що з гуманітаркою у Чернігові, яка краде ОВА.

Ах так....Атрошенка (мера Чернігова) відсторонили на рік вчора рішенням суду Яворівського р-ну Львівської області, а кірюша на новому порші їздить до 1000 м2 будиночку.

Дивіться далі телемарафон...***********
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08.12.2022 10:41
+73
що на це скажуть єрмачки та "любі друзі" преЗедента?!

арахамія..., як там справи у московського Злодія абрамовича та фірташа? вже всі санкції зняли??
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08.12.2022 10:40
+58
В ОП теж не жирують - напів сиру "мівіну" жруть, покидьки🤬А Сірожа Лєщєнко, взагалі зник... напевно, знесилений від недоїдання бо з/платня в наглядовій раді Укрзалізниці досить"невеличка"😡
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08.12.2022 10:42
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Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·

https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1600685468433403905

- "Ми фактично готувались до війни з грудня 2019." Данілов
- Перший день повномасштабного вторгнення. В Офісі Президента з запасів їжі тільки розбавлена мівіна.

Directed by Robert B. Weide
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08.12.2022 11:38 Ответить
Зате найвеличніший зєля мільярди на гівномарафон витратив. А наших захисників возять як худобу😠
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08.12.2022 11:40 Ответить
Стефанчуку-Зеленському-ШмигалЮ🤷‍♂️🙈😌 не соромно за 3 роки марнотратства та некомпетентності ⁉️⁉️⁉️⁉️ для Украінців, але професійного розмову ванні держбюджету собі та каламойші‼️💯😡🤬😠😤⚔️🇺🇦❤️

Повторюють привладні шлях ригоАналів‼️🇺🇦⚔️❤️💯💯😡🤬😠❤️⚔️🇺🇦‼️
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08.12.2022 11:43 Ответить
Погано зовсім організовано. Я не розумію чому дров немає. УЗ ви в розумі?
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08.12.2022 11:46 Ответить
Зато зеленский каждый вечер делает бровки домиком и благодарит ВСУ и рассказует как у него душа болит за украинский народ а на деле он ложет на украинцев тот орган которым на рояле играет. Тошнит от лжи и лицемерия президента и всего того шобла из Банковой
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08.12.2022 11:49 Ответить
Токо дошло? У него мама саша и папа римма с личинками в озере комо полущутся в италии, ленка лындает по заграницам, все друзья в шеколаде и никто не воюет. На остальных украинцев ему просто ******* высокой синагоги
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08.12.2022 11:51 Ответить
Да что вы в самом деле? Нормальный вагон. Там что люкс должен был быть с льняными простынями? Ваще уже зажрались, ну в самом деле. Зеленский знает, что делает, ведь вы зробили це разам!!!
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08.12.2022 11:50 Ответить
Ганебна історія, яких, очевидно сотні і сотні...
А поки-що САУ потрібно доправити до пункту ремонту, а тому:
1) потяг відправити за маршрутом, не зволікаючи;
2) начальника ешелону перемістити в "теплушку", а військового (-их) розмістити в купе начальника ешелону;
3) командира підрозділу, з якого відправлено самохідку на ремонт, - за недбалість і нехлюйство,- понизити у званні і посаді на два рівні;
4) міністру транспорту та міністру оборони - протягом тижня затвердити і ввести в дію Положення про порядок та умови перевезення військовослужбовців ЗСУ та інших Сил Оборони України в період дії воєнного стану.
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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08.12.2022 11:50 Ответить
Резнику некогда, у него жонка молодуха Юлия Зорий, я был о ней раньше лучшего мнения, но у них с резником любовь общая - любовь к баблу
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08.12.2022 11:53 Ответить
Звісно соромно за такі речі, але подібне було ще при порохові, коли цілі підрозділи їхали в зону АТО в таких умовах....
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09.12.2022 08:02 Ответить
Міністр Рєзніков повинен особисто здійснити подорож у цьому вагоні
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08.12.2022 11:53 Ответить
вже бачу заголовки WSJ "Остання подорож Резнікова.."
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08.12.2022 13:44 Ответить
і лещенка най з собою прихопить, бо щось мені підказує що такий жахливий стан вагонів пов"язаний з непомірно високою платнею лещенку. Задорого нам цей шлімазл обходиться, чи не так?
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08.12.2022 13:53 Ответить
За такими "вагонами" наглядає Серлещ (Сергій Лещенко) з Наглядової ради Укрзалізниці? Розумію, чому в нього велика зарплатня.
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08.12.2022 12:07 Ответить
Зелені починали з брехні та не зупиняються й зараз.
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08.12.2022 12:12 Ответить
І хто за це Б Л Я Д С Т В О відповість? Може ті ZEлені гниди, що в перші дні війни мівіною давилися?
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08.12.2022 12:14 Ответить
"неначасі" воно таке
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08.12.2022 12:30 Ответить
Эти все теплушки надо сгрести до кучи и утилизировать. Нет слов. Каменный век...
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08.12.2022 12:31 Ответить
А може краще згребти в купу ОП з його очільником?
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08.12.2022 13:01 Ответить
Неправильно. Нужно в этот "люкс" всю зеленую шваль засунуть. Дать немного дров, закрыть дверь кувалдой и на остановках не выпускать. пусть толпой по очереди в этот сортир ходят.
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09.12.2022 00:55 Ответить
на зупинках сральник зачиняти бо "санітарна зона"))))
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09.12.2022 02:03 Ответить
Не дуже впевнений, що якщо б надали звичайний плацкартний вагон там булоб набагато зручніше і тепліше. Так, виглядалоб не так жахливенько, але відео де іноземці дивиються нашим плацкартним вагоном є чимало. А санвузол типу дирка в підлозі на шпали досі зберігається у переважній більшості як плацкартних так і купейних вагонах. То такий загальний стан пасажирських перевезень УЗ нажаль .

Якщо САУ сопроводжує її відділення це десь 5 військових, це ж не чотири десятка у тому вагоні. Є дрова та піч то буде тепло. У порівнянні з умовами у полі щонайменше не гірше. Відстані у нас не великі, за добу можна півкраїни проїхати.

А загалом, усі хто відписався вище праві, за все це відповідає керівництво нашої держави. За що (і кого) голосували те і маємо.
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08.12.2022 12:55 Ответить
Ви особисто пробували їхати в такому телятнику?
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08.12.2022 13:03 Ответить
Такого досвіда не було. Але ж дивлячись відео саме про це і думав, як би я особисто там їхав, - цілком можливо, навіть не враховуючи за яких обставин виникла необхідність у такому проїзді.

Дивіться:
стан вагона жахливий - так, той самий вагон цілком можна облаштувати для набаго більш комфортного перевезення ос;
умови зовсім некомфортні - так
їхати можливо (опалення є, дах цілий) - так
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08.12.2022 13:37 Ответить
Пані Наталя,від 1978-дата "бойового" формування кадрируваного артполку з м.Тульчин,Вінницької області,нічого в якості "теплушок" і переміщення особового складу,не помінялося.Сам учасник тих переміщень,як офіцер запасу.Офіцери їхали в плацкарті,солдати в "телячому" вагоні.Гірше всіх було замполітам-вони були зобов*язані їхати з особовим складом."Бойове розгортання" проводилось з грудня по квітень-самі морози.Солдатські подушки і ковдри примерзали до стін вагонів.Ніхто не кликав в помічники Брєжнєва,міністра оборони,чи навіть комполку.Це УЗ-це їх фішка по відношенню до війскових...
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08.12.2022 15:49 Ответить
голосували? ми що, голосували за ці свинарники? Вибачайте, але якщо до виборів кандидат говорить одне, а потім робить протилежне то значить це провина виборців, а не цього пройдисвіта? люди винуваті, що олігархічні медіа розкручують усіляку тварюку, що корумповані держпосадовці малюють будь-які цифри, що гнила цвк ******** кому треба і що треба?
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08.12.2022 13:56 Ответить
Люди очікують на те, що хтось за них швидко все зробить, а не на те, що самим і власними зусиллями поступово доведеться все змінювати. Тож за свій вибір мають лише обіцянки.
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08.12.2022 15:46 Ответить
Ви самі все сказали: голосували за слова та лозунги а не за особистість та справи. Звідси висновок, щось не так у такому підході до голосування.

Риба гніє з голови, так що якщо Резнікову пропонується у такому вагоні проїхатися то неодмінно з його керівником. Але, впевнений, задля піару можуть і проїхатися, нічого смертельного в тому немає.
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08.12.2022 16:57 Ответить
зато никому не нужный дьячок тимохе в тепле и на "Порше" "Тайкан"... вот куда надо этого шлеца отправить... пусть сам проедется в таком вагоне...
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08.12.2022 12:56 Ответить
на верхньому фото, місце в вагоні де мають бути рила лещенка та "найвливовішого" чмошника 2022 року!
це за їх каденцію Укрзалізниця, Нафтогаз, Енергоатом та ще десяток прибуткових бержавних компаній стали банкрутами!!!
і не кажіть мені, що війна!, банкрутство державної власності сталося ДО війни.
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08.12.2022 13:00 Ответить
Приплюсуйте "Украєрорух".
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08.12.2022 13:07 Ответить
Зеленский! Чи не передчасно Кубракова підвисили!. Спочатку треба було йому хоча б "Героя України" дати.
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08.12.2022 13:03 Ответить
Кубракова надо повесить за такое скотское отношение к нашим воинам. Сын моего друга возвращался с техникой (в ремонт) в таком же вагоне, говорит что в землянке у них было лучше и теплее. Что почти на каждой станции бегали искали дрова и воду (перекусить и помыться), потому что буржуйка жрет дрова неимоверно быстро, а в щели задувало так, что все приехали на конечную станцию с соплями. Спасибо местным жителям на станциях, которые помогали с дровами и подкармливали. А что скажет президент про такое скотство? Что-то мне подсказывает что он про это просто не узнает, ему об этом не напишут докладную. Надо разогнать по сетям это видео и хорошенько вздрючить УЗ, а серлещя под жопу с ноги гнать с поста в УЗ. Меня взбесило это видео! Слов нет!
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08.12.2022 13:18 Ответить
Я тоже тихо хренею, с этого "мягкого вагона". При этом дружки боневтика не стесняются машину которую бойцам на передовую выделяли присвоить.
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08.12.2022 23:43 Ответить
Какая разніца, главноє що зараз бубочка на обкладинці таймс і йому як гівнокомандуючому насрати на тих хто воює за Україну.
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08.12.2022 13:05 Ответить
на обкладинці Таймс бубочка тільки завдяки тому, що ЗСУ і українці не "про..ли", чого не скажеш про ПО і цілу цю політичну довбану богєму.
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08.12.2022 13:58 Ответить
Мать его так, главное , шобы под ногами не путался... А время вопросов с ответами - не за горами.
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09.12.2022 10:10 Ответить
Цікаво, а де та су#а Мосійчук з критикою зє...??? Пам'ятаєте , як репетувала з її брєдовими ідеями "вкопати військові кунги" на передовій? А так тоді ридала, так ридала, а з разом з нею "ридав" мудрий нарід ..... Чи їх можна було встановлювати лише при пороху? А тепер мовчить, язик в ср#ку засунула ( не кажу кому).....
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08.12.2022 13:10 Ответить
Может лучше было бы на открытую платформу поставить строительный вагончик?
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08.12.2022 13:36 Ответить
але ж то треба платити гроші + обслуговування, а так 3 піддона і готово = вуаля 0 грн витрачено.

оптимізували. а бабло ******* і *******.

нато

сором
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08.12.2022 13:50 Ответить
А хіба ти не за це, воїн, голосував?
От тепер і посміємось!
Жери і не вийобуйся
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08.12.2022 13:36 Ответить
а пан там знає, за кого воїн голосував! а може пан сам за це голосував?
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08.12.2022 13:59 Ответить
в 19му майже 50 відсотків ЗСУ "прикололись" над собою,може забули як Азовці "гордо" писки крутили від Пороха?
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09.12.2022 00:31 Ответить
покажіть це европейцям, а потім можна приймати Україну в НАТО
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08.12.2022 13:46 Ответить
Зелебоби зараз вам розкажуть що все це неправда а якщо ви вірите-то ви русня
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08.12.2022 13:48 Ответить
Зе влада відноситься до людей як до худоби, скотини, а сами катається на Поршах і
Ленд Крузерах з Лексусами, що ій до бидла за яке вона рахує свій електорат і звичайних
вояків.
До речі психологія народу України теж цікава - прожити день, а там якось буде, нічого
собливого не роблячи для того щоб було як в Європі (хтось повинен Європу зробити
для нас). Ця солдатська невибагливість грає проти українців, бо робить їх трохи схожими
на кацапів.
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08.12.2022 14:03 Ответить
боневтик с дерьмаком не желают записать новое видео из этого "люкса"? можно прямо на сортире.
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08.12.2022 14:05 Ответить
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08.12.2022 14:08 Ответить
Це ще до війни у 2022 му, але нічого не змінилоссь, а може і збільшилось
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08.12.2022 14:10 Ответить
це що в місяць? 600-800 штук,*******...
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09.12.2022 00:33 Ответить
600 - 800 за рік, за місяць вертикальні зелені цифри
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09.12.2022 01:34 Ответить
УЗ, як же так!????
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08.12.2022 14:21 Ответить
І скільки МО та УЗ відмили коштів на цьому?
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08.12.2022 14:24 Ответить
Хтось чув про столипінські вагони? Більш ніж століття пройшло, а на теренах колишньої російської імперії нічого не змінилось.
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08.12.2022 14:49 Ответить
А шо там головний залізничник країни, наглядун куєв
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08.12.2022 14:57 Ответить
цю зелену тварюку разом з його міністрами в ці вагони і возити вдоль лінії фронту,падлюки і зрадники.
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08.12.2022 15:13 Ответить
Мабуть саме це це міністра транспорту Кубракова-Чупакаброва підвищили до віце-прм"єра....
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08.12.2022 15:29 Ответить
А В ЦЕЙ ЧАС...
https://m.censor.net/ua/video_news/3382795/******************************************************************************************************
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08.12.2022 16:00 Ответить
Носатий і гнусавий брехун, в своєму репертуарі.
Блювать хочеться, від невинних "душевних пітарастів "зі Слугиурода.
Скоро наступить момент(вибори), і вас гнид брехливих зелених колаборантів порвуть.
Тьху,гидота зелено - хитросрака. Після Перемоги ЗСУвас розірвуть.
Ви вкурили, чмошники "зеленобобі"
Б...л.ядь, стидовище на весь світ. Нічого, скоро, дуже скоро... "Свято наближається"😡 *** ді, відповісте за все.
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08.12.2022 16:24 Ответить
Что за кондом штопаный отправил этот быдлопоезд за нашими героями...головой в этот туалет все все руководство Укрзализныци
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08.12.2022 17:26 Ответить
Прийде час- ще будуть з бусів виганяти за відсутність оплати проїзду!
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08.12.2022 20:34 Ответить
Це капєц, на палю очільника ЗД!
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09.12.2022 05:14 Ответить
Немає достатньо слів для висловлення обурення .
Лише нецензурні .
@уки , ви за все відповісте .
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09.12.2022 08:45 Ответить
Вот так и насаживается у нас кацапизм.
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09.12.2022 10:06 Ответить
Па приколу вам? Ржачно теперь? Х¥йня, хуже не будет.
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09.12.2022 10:52 Ответить
чекайте .. що не так?? так інших вагонів може і немає, то шо не везти САУ на ремонт ?? реалії УЗ ну а що Ви хотіли...
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09.12.2022 11:12 Ответить
розїбашити той вагон
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13.12.2022 03:22 Ответить
Треба щось кардинально жорстко робити! Мене розпирає лють!!!
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12.04.2023 22:08 Ответить
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