СБУ проводит меры по безопасности в двух монастырях и ските УПЦ МП в Житомирской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В Житомирской области продолжаются безопасные (контрразведывательные) мероприятия СБУ на объектах Украинской православной церкви. На этот раз мероприятия проводятся в Коростенском районе на территории и в помещениях: Чоповицкого Афонской иконы Божией матери женского ставропигиального монастыря, Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии, Скита этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель таких мер – выявление и противодействие подрывной деятельности российских специальных служб в религиозной среде украинского государства.

Правоохранители совместно с представителями религиозных организаций проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно, причастных к противоправной деятельности и предметов, запрещенных к обращению на территории Украины.





