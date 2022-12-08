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СБУ проводит меры по безопасности в двух монастырях и ските УПЦ МП в Житомирской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В Житомирской области продолжаются безопасные (контрразведывательные) мероприятия СБУ на объектах Украинской православной церкви. На этот раз мероприятия проводятся в Коростенском районе на территории и в помещениях: Чоповицкого Афонской иконы Божией матери женского ставропигиального монастыря, Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии, Скита этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель таких мер – выявление и противодействие подрывной деятельности российских специальных служб в религиозной среде украинского государства.

Правоохранители совместно с представителями религиозных организаций проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно, причастных к противоправной деятельности и предметов, запрещенных к обращению на территории Украины.

СБУ проводит меры по безопасности в двух монастырях и ските УПЦ МП в Житомирской области 01
СБУ проводит меры по безопасности в двух монастырях и ските УПЦ МП в Житомирской области 02
СБУ проводит меры по безопасности в двух монастырях и ските УПЦ МП в Житомирской области 03СБУ проводит меры по безопасности в двух монастырях и ските УПЦ МП в Житомирской области 04

Автор: 

СБУ (19898) УПЦ МП (1561) Житомирская область (1390)


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баканфф в курсі?!
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08.12.2022 11:28 Ответить
Робота не бий лежачого, всьго 2 пункти : 1) розводь лохів казками на гроші; 2) прославляй владу на теренах якої доїшь лохів. Але промосковські попи настільки упороті та вперті, що на п.2 клали велике з кадилом, за що і мають клопіт.
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08.12.2022 11:39 Ответить
Показуха с нулевыми последствиями для гундяевских попов. Сфоткались с автоматом на фоне монастыря и разъехались дальше кошмарить ларьки...
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08.12.2022 11:49 Ответить
Житомирська обласна Рада 7 грудня проголосувала за заборону Української Православної Церкви Московського Патріархату. Рішення ухвалили на рівні області. https://risu.ua/zhitomirska-oblasna-rada-progolosuvala-za-zaboronu-upc-mp_n134642 https://risu.ua/zhitomirska-oblasna-rada-progolosuvala-za-zaboronu-upc-mp_n134642

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08.12.2022 11:52 Ответить
Зверніть увагу на архітектуру - ліс давали директора держлісгоспів, а камінь - каменообробні підприємства яких у Житомирській області валом як і камню і лісу. Все бралося на шару.
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08.12.2022 11:52 Ответить
Лучше бы в местную мэрию заглянули.
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08.12.2022 11:55 Ответить
Забороняйте Верховною Радою цю секту і не ганяйте туди офіцерів СБУ, їм краще займатися на передовій.
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08.12.2022 12:18 Ответить
слишком много этих заведений по всей Украине.
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08.12.2022 13:31 Ответить
Как надоело повторятся. Да сразу и везде надо было начать. Хотя в душе хотелось чтоб с Харькова начали--- а тут есть что. Даже и не начинали. Надоела оперетка.
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08.12.2022 14:57 Ответить
 
 