В оккупированном Мариуполе транспортный коллапс: общественный транспорт не работает. ФОТО
Российские оккупанты уничтожили в оккупированном Мариуполе всю коммунальную технику и не смогли подготовить дороги к зиме. Теперь в городе не выходит на маршруты общественный транспорт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.
"Мариупольцы продолжают ощущать "подготовку" оккупантов к зиме. К отсутствию отопления, квартир без окон добавились ледяные тротуары и дороги. Уничтожив почти всю уборочную технику, коллаборанты привели к зимнему коллапсу. Даже оставшиеся единицы общественного транспорта теперь не могут выйти на маршруты. А люди получают травмы, передвигаясь по замерзшим тротуарам. Вот такая жизнь под российским триколором", - говорится в сообщении.
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- хіба що до печей крематорію?
- це якись черговий чорний анекдот про кацапів-людожерів