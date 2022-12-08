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В оккупированном Мариуполе транспортный коллапс: общественный транспорт не работает. ФОТО

Российские оккупанты уничтожили в оккупированном Мариуполе всю коммунальную технику и не смогли подготовить дороги к зиме. Теперь в городе не выходит на маршруты общественный транспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

"Мариупольцы продолжают ощущать "подготовку" оккупантов к зиме. К отсутствию отопления, квартир без окон добавились ледяные тротуары и дороги. Уничтожив почти всю уборочную технику, коллаборанты привели к зимнему коллапсу. Даже оставшиеся единицы общественного транспорта теперь не могут выйти на маршруты. А люди получают травмы, передвигаясь по замерзшим тротуарам. Вот такая жизнь под российским триколором", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В квартирах жителей оккупированного Мариуполя нет отопления, вода превращается в лед, – горсовет. ФОТО

В оккупированном Мариуполе транспортный коллапс: общественный транспорт не работает 01

Автор: 

Мариуполь (5712) оккупация (10143) транспорт (1758)


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....це не сюди, то до *****...він введе і виведе
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08.12.2022 12:27 Ответить
нихера сибе там еще есть громадский транспорт? Там же все расхерачили
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08.12.2022 12:38 Ответить
так якщо транспорту немає, то й проблеми немає...
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08.12.2022 12:39 Ответить
Там вкрадені троллейбуси, з тих що вціліли, та ще не вивезені. Декілька, не більше. Я ненавиджу кацапів, що відібрали в мене моє місто, я ненавиджу за те що вони кацапи, що вони принесли свою кацапську мерзость в мій дім! Кацапія повина бути знищена раз і назавжди!
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08.12.2022 13:06 Ответить
який громАдський транспорт у "зоні-таборі"??
- хіба що до печей крематорію?
- це якись черговий чорний анекдот про кацапів-людожерів
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08.12.2022 13:11 Ответить
блогеры из Мариуполя так ходили и показывали что им дома строят. в ножки кланяются оккупантам. Вот такие мариупольцы местные.
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08.12.2022 13:24 Ответить
Раз нет так и нет. Там где я живу есть. Дело это хозяйское. Значит и не надо.
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08.12.2022 13:37 Ответить
 
 