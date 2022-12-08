В оккупированном Мариуполе транспортный коллапс: общественный транспорт не работает. ФОТО

Российские оккупанты уничтожили в оккупированном Мариуполе всю коммунальную технику и не смогли подготовить дороги к зиме. Теперь в городе не выходит на маршруты общественный транспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

"Мариупольцы продолжают ощущать "подготовку" оккупантов к зиме. К отсутствию отопления, квартир без окон добавились ледяные тротуары и дороги. Уничтожив почти всю уборочную технику, коллаборанты привели к зимнему коллапсу. Даже оставшиеся единицы общественного транспорта теперь не могут выйти на маршруты. А люди получают травмы, передвигаясь по замерзшим тротуарам. Вот такая жизнь под российским триколором", - говорится в сообщении.

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