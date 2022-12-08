В церквях Московского патриархата в разных областях найдены российские паспорта, "пропуска федеральных советников РФ" и флаг "Новороссии", - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ обнаружила в епархиях УПЦ (МП) в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях российские паспорта, "пропуска федеральных советников РФ" и флаг "Новороссии".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, установлено, что во время захвата Херсона местный архимандрит – настоятель Успенского собора – присутствовал в кремлевском зале во время объявления аннексии четырех украинских регионов. За несколько дней до освобождения города священник в сопровождении российских захватчиков скрылся в временно оккупированных районах юга Украины.

"На территории собора сотрудники СБУ обнаружили коллекцию икон, похищенных рашистами из здания почетного консула Литовской Республики во время оккупации Херсона. В результате дальнейшего обзора церковных помещений найдены пропуска, выписанные на имя "федерального советника военно-гражданской администрации РФ" и российские паспорта местных священников. При чем они получили их в этом году, во время оккупации Херсона рашистами", - сообщили в спецслужбе.

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По данным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

"В Красногорском Свято-Покровском женском монастыре на Черкасщине обнаружен флаг так называемой "Новороссии" и библиотека с пропагандистской литературой российских авторов. А на территории мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и Скита в Житомирской области разоблачены бывшие уголовники, поддерживающие связь с абонентами РФ. Пока эти контакты проверяет СБУ", - отметили в пресс-службе.

В еще одном монастыре Житомирской области выявили человека, который с 2020 года находится в общегосударственном розыске как без вести пропавший.

При осмотре помещений Свято-Николаевского Милецкого монастыря найдены тексты молитв за страну-агрессора и российские "учебники", в которых восхваляют кремлевский режим.

В настоящее время все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

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