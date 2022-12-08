Воевал вместе с отцом и братом: на Донбассе погиб политический деятель, воин 72-й ОМБр Алексей Бевзюк. ФОТО

В Донецкой области 7 декабря погиб общественный и политический деятель Алексей Бевзюк с позывным Мерс. Военный служил в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. В июле погиб его брат Андрей Бевзюк. Они воевали вместе с отцом Иваном Бевзюком.

О гибели Бевзюка сообщил его сослуживец Антон Кодман, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня защищая Украину погиб Алексей Бевзюк, в июле погиб его брат Андрей Бевзюк.

Я не знаю, какие слова соболезнования можно выразить их родителям по поводу потери сыновей, в которых они вложили всю свою жизнь, какие слова сказать женам и детям... но мы должны сохранить о них память... память в себе и в своих детях, чтобы помнили, какой ценой достигалось счастливое будущее нашей страны, а эта цена страшная, эта цена - это разрушенные тысячи судеб украинских семей......и самое главное, что мы можем сделать, это сохранить память ....

Иван Бевзюк держитесь...

Вечная память ВАМ, ВЫ навсегда в строю и я имел честь стоять в нем рядом с ВАМИ", - рассказал Кодман

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Последнее свое сообщение в Facebook Алексей опубликовал за день до гибели - поздравлял коллег с Днем Вооруженных сил Украины.

"Нет более благородной миссии, чем защита своего народа, родной земли. Служба в рядах Вооруженных сил Украины для нас не просто профессия, это самая высокая честь, призвание", - говорится в сообщении.





