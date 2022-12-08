Россияне обстреляли Торецк из артиллерии: Погиб человек, еще двое получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики обстреляли Торецк в Донецкой области из артиллерии.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"1 человек погиб, 2 ранены в результате артобстрела Торецка. Снаряды попали в частный сектор - разрушены и повреждены по меньшей мере 12 домов", - говорится в сообщении.

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