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Россияне обстреляли Торецк из артиллерии: Погиб человек, еще двое получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики обстреляли Торецк в Донецкой области из артиллерии.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"1 человек погиб, 2 ранены в результате артобстрела Торецка. Снаряды попали в частный сектор - разрушены и повреждены по меньшей мере 12 домов", - говорится в сообщении.

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Россияне обстреляли Торецк из артиллерии: Погиб человек, еще двое получили ранения 01
Россияне обстреляли Торецк из артиллерии: Погиб человек, еще двое получили ранения 02
Россияне обстреляли Торецк из артиллерии: Погиб человек, еще двое получили ранения 03
Россияне обстреляли Торецк из артиллерии: Погиб человек, еще двое получили ранения 04
Россияне обстреляли Торецк из артиллерии: Погиб человек, еще двое получили ранения 05
Россияне обстреляли Торецк из артиллерии: Погиб человек, еще двое получили ранения 06
Россияне обстреляли Торецк из артиллерии: Погиб человек, еще двое получили ранения 07

обстрел (27151) Торецк (451) Кириленко Павел (638)


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