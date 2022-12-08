Закарпатская область вместе с венгерскими партнерами отправила на Херсонщину 46 генераторов, - ОВА. ФОТО

Закарпатская область вместе с венгерскими партнерами отправляет на освобожденную Херсонщину очередной гуманитарный груз – 46 генераторов.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем поддерживать наших людей на деоккупированной Херсонщине. Сегодня получили очередной гуманитарный груз от представителей Аккредитованного отдельного подразделения Венгерской экуменической службы помощи в Украине. Груз лично передал заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии, парламентский государственный секретарь Левенте Модер, занимающийся вопросами гуманитарной поддержки Украины. Получили самое важное – средства генерации электроэнергии. Речь о 46 генераторах разной мощности – от 2 до 19 кВт. Также получили грузовик с детским питанием", - сообщил Микита.





Руководитель ОВА рассказал, что во время встречи с венгерскими партнерами они вместе с народной депутатом Юлией Гришиной передали запрос о поддержке Тягинской громады Херсонской области, которая стала побратимом Закарпатья. И помощь не заставила себя ждать.

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"Сейчас надежное партнерство играет решающую роль, поэтому работаем на положительный конечный результат для всех сторон. Благодарю наших партнеров за поддержку. Не оставляем в беде никого. Сейчас десятки тысяч людей там находятся в сложнейших жизненных обстоятельствах – без воды, тепла, электричества и под постоянными обстрелами. А это и женщины, и маленькие дети, поэтому наша помощь спасает жизнь в прямом смысле этого слова", - подчеркнул Виктор Микита.