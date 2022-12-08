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Закарпатская область вместе с венгерскими партнерами отправила на Херсонщину 46 генераторов, - ОВА. ФОТО

Закарпатская область вместе с венгерскими партнерами отправляет на освобожденную Херсонщину очередной гуманитарный груз – 46 генераторов.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, информирует Цензор.НЕТ.

Закарпатская область вместе с венгерскими партнерами отправила на Херсонщину 46 генераторов, - ОВА 01

"Продолжаем поддерживать наших людей на деоккупированной Херсонщине. Сегодня получили очередной гуманитарный груз от представителей Аккредитованного отдельного подразделения Венгерской экуменической службы помощи в Украине. Груз лично передал заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии, парламентский государственный секретарь Левенте Модер, занимающийся вопросами гуманитарной поддержки Украины. Получили самое важное – средства генерации электроэнергии. Речь о 46 генераторах разной мощности – от 2 до 19 кВт. Также получили грузовик с детским питанием", - сообщил Микита.

Закарпатская область вместе с венгерскими партнерами отправила на Херсонщину 46 генераторов, - ОВА 02
Закарпатская область вместе с венгерскими партнерами отправила на Херсонщину 46 генераторов, - ОВА 03

Руководитель ОВА рассказал, что во время встречи с венгерскими партнерами они вместе с народной депутатом Юлией Гришиной передали запрос о поддержке Тягинской громады Херсонской области, которая стала побратимом Закарпатья. И помощь не заставила себя ждать.

Закарпатская область вместе с венгерскими партнерами отправила на Херсонщину 46 генераторов, - ОВА 04

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Закарпатская область вместе с венгерскими партнерами отправила на Херсонщину 46 генераторов, - ОВА 05

"Сейчас надежное партнерство играет решающую роль, поэтому работаем на положительный конечный результат для всех сторон. Благодарю наших партнеров за поддержку. Не оставляем в беде никого. Сейчас десятки тысяч людей там находятся в сложнейших жизненных обстоятельствах – без воды, тепла, электричества и под постоянными обстрелами. А это и женщины, и маленькие дети, поэтому наша помощь спасает жизнь в прямом смысле этого слова", - подчеркнул Виктор Микита.

Автор: 

гуманитарная помощь (1261) Микита Виктор (12) Закарпатская область (2585) Херсонская область (4770)


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Це вже мадяри тіпа миротворці? *** в рота прикидаються добрими..
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08.12.2022 20:05 Ответить
Якого хріна тут написано "Угорщина і закарпатська область" Закарпаття вже що з Угорщинорю разом? Що це за фігня?
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08.12.2022 20:12 Ответить
тільки теж саме хотів написати...
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09.12.2022 05:26 Ответить
угорскиє партнеры пнх, 18 лардов заблокировали, а тут показывают себя добренькими, чтобы отжать закарпатье
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08.12.2022 20:13 Ответить
сподіваюся що ці угорські партнери не мають жодного відношення до орбана.
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08.12.2022 20:40 Ответить
Мадяри побратими ?!! З якого #уя,кому?!!
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08.12.2022 20:43 Ответить
"Закарпатская область вместе с венгерскими партнерами"

Це як?! Щось подібне вже було в Криму.
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08.12.2022 21:19 Ответить
Эти генераторы действительно попадут в больницы , школы и интернаты или слуги зеленского будут ими торговать на рынках Херсона, как это было с гумонитаркой в Запорожье???
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08.12.2022 22:15 Ответить
 
 