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Европарламент вместе с бельгийскими городами передает первые "генераторы надежды" для Украины. ФОТОрепортаж

Глава Европарламента (ЕП) Роберта Мецола передала Украине генератор от имени Европейского парламента в рамках кампании "Генераторы надежды", которая должна помочь украинцам пережить зиму.

Об этом сообщает пресс-служба ЕП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я горжусь тем, что от имени Европейского парламента дарю этот генератор отважным людям Украины в рамках нашей кампании "Генераторы надежды". Миллионы украинцев остались без света вследствие непрекращающихся и неоправданных нападений России на критически важную гражданскую инфраструктуру. С помощью этого практического взноса и с помощью других содействий от городов и городков Европы мы хотим поддерживать работу основных объектов в Украине этой зимой и обеспечить энергией больницы, школы, объекты водоснабжения, центры помощи и убежища", - сказала Мецола 8 декабря в присутствии федерального министра внутренних дел, институциональных реформ и демократического обновления Бельгии Аннелис Верлинден, комиссара Брюсселя по Европе и международным организациям Алена Хатчинсона и мэра города Иксель Кристоса Дулкеридиса.

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Она также поблагодарила европейские города за их участие в кампании "Генераторы надежды".

Европарламент вместе с бельгийскими городами передает первые генераторы надежды для Украины 01

Европарламент вместе с бельгийскими городами передает первые генераторы надежды для Украины 02
Европарламент вместе с бельгийскими городами передает первые генераторы надежды для Украины 03

Как сообщалось, в конце ноября Европарламент совместно с сетью Eurocities, включающей более 200 европейских городов, запустили кампанию "Generators of Hope" ("Генераторы надежды") по отправке в Украину электрогенераторов и трансформаторов.

Автор: 

Европарламент (1799) Мецола Роберт (78) генератор (57)


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Топ комментарии
+11
Незнаю чому, але в мене вже оскома від "лозунгів": "генератор надії", "пункт незламності", "велике будівництво"... Може я з ґлузду з'їхав, що хочу не чути цього пафосу "а ля совок"?
Можна ж простими словами сказать, словами, які зрозуміють всі і без цього "діяння вселенського масштабу"... ІМХО...
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08.12.2022 20:55
+9
Фонд Петра Порошенка только в освобожденный Херсон привез 30 генераторов разной мощности...
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08.12.2022 20:56
+8
Якось скромно назвали. Ось наш найвеличніший назвав звичайні пункти обігріву "пунктами незламності". Дуже гучно і пафосно. Ось у кого треба вчитись європейцям щодо *********.
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08.12.2022 20:59
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Генераторы надежды это, конечно, не генераторы любви, но тоже неплохо.
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08.12.2022 20:48 Ответить
Незнаю чому, але в мене вже оскома від "лозунгів": "генератор надії", "пункт незламності", "велике будівництво"... Може я з ґлузду з'їхав, що хочу не чути цього пафосу "а ля совок"?
Можна ж простими словами сказать, словами, які зрозуміють всі і без цього "діяння вселенського масштабу"... ІМХО...
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08.12.2022 20:55 Ответить
И от "пункт солидарности" тоже оскома?
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08.12.2022 21:11 Ответить
Тільки від вас про них і почув. Але відчуття такі самі, що й до пафосу, про який казав вище.
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08.12.2022 21:28 Ответить
Асфальтоукладчики перемоги!
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08.12.2022 21:12 Ответить
Ага... І "Бітум потужності" туди ж
"Університет майбутнього", "мільярд дерев"... Аж пагано стає від цього пафосу... Особливо коли це - суцільна брехня
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08.12.2022 21:23 Ответить
в мене вже оскома від "лозунгів": "генератор надії", "пункт незламності", "велике будівництво"

Цілковито згоден. Тупий піар, - це тупий піар.
Але ми вже, здається, забули про таку саму хєрню, тіпа "пизжити по-новому". )))
В мене аж якась ностальгія пробиває.

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08.12.2022 22:40 Ответить
Фонд Петра Порошенка только в освобожденный Херсон привез 30 генераторов разной мощности...
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08.12.2022 20:56 Ответить
Так тому там зараз і є світло і електрика.Хіба не зрозуміло?І енергобезпека в Херсоні на всіх шпальтах ЗМІ...
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08.12.2022 21:14 Ответить
Якось скромно назвали. Ось наш найвеличніший назвав звичайні пункти обігріву "пунктами незламності". Дуже гучно і пафосно. Ось у кого треба вчитись європейцям щодо *********.
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08.12.2022 20:59 Ответить
Назвав і назвав...Піти погрітися в "Пункт незламності", і хоч від назви відчути себе незламним,це погано?Чи як послідній бомж,чи невдаха,якого вигнали з власної хати домочадці,піти в пункт обігріву-і вже там відчути себе ще раз і замерзшим,і нещасним, і нікому не потрібним..?
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08.12.2022 21:12 Ответить
Кстати о птичках..
Конгресс США в 1992 году принял закон о предоставлении Ножек Буша крысам Ельцина..а знаете как называлась та помощь?
"Подари Надежду"...
Ютььюб в помощь...😝😝😝
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08.12.2022 20:59 Ответить
дотепер незрозуміло нахрєна вони тих гадів відгодовували
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09.12.2022 03:20 Ответить
Такі пафосні назви.
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08.12.2022 21:06 Ответить
Интересно!!А єти генраторы бандиты и воры зеленского будут также продавать-торговать на рынках , как гуманитаркой с Запорожье!!?
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08.12.2022 22:12 Ответить
 
 