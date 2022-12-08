Европарламент вместе с бельгийскими городами передает первые "генераторы надежды" для Украины. ФОТОрепортаж
Глава Европарламента (ЕП) Роберта Мецола передала Украине генератор от имени Европейского парламента в рамках кампании "Генераторы надежды", которая должна помочь украинцам пережить зиму.
Об этом сообщает пресс-служба ЕП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я горжусь тем, что от имени Европейского парламента дарю этот генератор отважным людям Украины в рамках нашей кампании "Генераторы надежды". Миллионы украинцев остались без света вследствие непрекращающихся и неоправданных нападений России на критически важную гражданскую инфраструктуру. С помощью этого практического взноса и с помощью других содействий от городов и городков Европы мы хотим поддерживать работу основных объектов в Украине этой зимой и обеспечить энергией больницы, школы, объекты водоснабжения, центры помощи и убежища", - сказала Мецола 8 декабря в присутствии федерального министра внутренних дел, институциональных реформ и демократического обновления Бельгии Аннелис Верлинден, комиссара Брюсселя по Европе и международным организациям Алена Хатчинсона и мэра города Иксель Кристоса Дулкеридиса.
Она также поблагодарила европейские города за их участие в кампании "Генераторы надежды".
Как сообщалось, в конце ноября Европарламент совместно с сетью Eurocities, включающей более 200 европейских городов, запустили кампанию "Generators of Hope" ("Генераторы надежды") по отправке в Украину электрогенераторов и трансформаторов.
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Можна ж простими словами сказать, словами, які зрозуміють всі і без цього "діяння вселенського масштабу"... ІМХО...
"Університет майбутнього", "мільярд дерев"... Аж пагано стає від цього пафосу... Особливо коли це - суцільна брехня
Цілковито згоден. Тупий піар, - це тупий піар.
Але ми вже, здається, забули про таку саму хєрню, тіпа "пизжити по-новому". )))
В мене аж якась ностальгія пробиває.
Конгресс США в 1992 году принял закон о предоставлении Ножек Буша крысам Ельцина..а знаете как называлась та помощь?
"Подари Надежду"...
Ютььюб в помощь...😝😝😝