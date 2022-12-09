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Рашисты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район, повреждены дома, оборвана линия электропередач. ФОТО

Рашисты накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, более 12 часов тревоги и обстрелы трех громад. Российские оккупационные войска ночью снова направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Накрыли огнем Мировскую, Красногригоревскую и Никопольскую громады. Люди уцелели", - отмечает он.

По словам Резниченко, в Красногригорьевской громаде разрушены несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач. В других – детали обстрелов выясняются.

Рашисты обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии Никопольский район, повреждены дома, оборвана линия электропередач 01
Рашисты обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии Никопольский район, повреждены дома, оборвана линия электропередач 02
Рашисты обстреляли из Градов и тяжелой артиллерии Никопольский район, повреждены дома, оборвана линия электропередач 03

Смотрите: Последствия ночного обстрела Никополя из тяжелой артиллерии. ФОТОрепортаж

В остальных районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.

обстрел (27151) Резниченко Валентин (475) Никополь (1021) Днепропетровская область (3948)


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09.12.2022 07:50 Ответить
Оманський договорняк. Але щось пішло не так і тепер зелений зрадник строїть з себе невєбєнного патріота.
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09.12.2022 07:59 Ответить
 
 