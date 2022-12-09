Рашисты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район, повреждены дома, оборвана линия электропередач. ФОТО
Рашисты накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, более 12 часов тревоги и обстрелы трех громад. Российские оккупационные войска ночью снова направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Накрыли огнем Мировскую, Красногригоревскую и Никопольскую громады. Люди уцелели", - отмечает он.
По словам Резниченко, в Красногригорьевской громаде разрушены несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач. В других – детали обстрелов выясняются.
В остальных районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль