Рашисты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район, повреждены дома, оборвана линия электропередач. ФОТО

Рашисты накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, более 12 часов тревоги и обстрелы трех громад. Российские оккупационные войска ночью снова направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Накрыли огнем Мировскую, Красногригоревскую и Никопольскую громады. Люди уцелели", - отмечает он.

По словам Резниченко, в Красногригорьевской громаде разрушены несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач. В других – детали обстрелов выясняются.







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В остальных районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.