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В Харьковской области эксгумировали тела отца и дочери, погибших на собственном дворе во время обстрела РФ. ФОТОрепортаж

Следователи эксгумировали тела 17-летней девушки и ее 48-летнего отца в Казачьей Лопани 8 декабря. По предварительным выводам, они погибли во время российских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харьковской области.

8 декабря следователи отдела полиции №3 Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области при участии прокурора Дергачевской окружной прокуратуры провели осмотр места происшествия и эксгумировали тела 17-летней девочки и ее 48-летнего отца.

По предварительным данным, 4 мая семья из отца, матери, сына и дочери готовили еду во дворе своего дома. В это время российская  армия начала обстреливать населенный пункт. Мать и сын получили ранения. Отец и 17-летняя дочь погибли на месте. Их похоронили соседи на местном кладбище.

В настоящее время трупы погибших направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз.

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В Харьковской области эксгумировали тела отца и дочери, погибших на собственном дворе во время обстрела РФ 01
В Харьковской области эксгумировали тела отца и дочери, погибших на собственном дворе во время обстрела РФ 02
В Харьковской области эксгумировали тела отца и дочери, погибших на собственном дворе во время обстрела РФ 03
В Харьковской области эксгумировали тела отца и дочери, погибших на собственном дворе во время обстрела РФ 04
В Харьковской области эксгумировали тела отца и дочери, погибших на собственном дворе во время обстрела РФ 05

смерть (9223) Харьковщина (5577) эксгумация (142) патрульная полиция (1813)


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09.12.2022 09:08 Ответить
 
 