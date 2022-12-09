В Харьковской области эксгумировали тела отца и дочери, погибших на собственном дворе во время обстрела РФ. ФОТОрепортаж
Следователи эксгумировали тела 17-летней девушки и ее 48-летнего отца в Казачьей Лопани 8 декабря. По предварительным выводам, они погибли во время российских обстрелов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харьковской области.
8 декабря следователи отдела полиции №3 Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области при участии прокурора Дергачевской окружной прокуратуры провели осмотр места происшествия и эксгумировали тела 17-летней девочки и ее 48-летнего отца.
По предварительным данным, 4 мая семья из отца, матери, сына и дочери готовили еду во дворе своего дома. В это время российская армия начала обстреливать населенный пункт. Мать и сын получили ранения. Отец и 17-летняя дочь погибли на месте. Их похоронили соседи на местном кладбище.
В настоящее время трупы погибших направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз.
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