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Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне, повреждено детское отделение и морг, - ОВА. ФОТО

Утром 9 декабря российские оккупанты обстреляли медицинское учреждение в Херсоне.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Рашисты попали в здание больницы в Херсоне - снаряды повредили детское отделение и морг. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

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Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне, повреждено детское отделение и морг, - ОВА 01
Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне, повреждено детское отделение и морг, - ОВА 02
Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне, повреждено детское отделение и морг, - ОВА 03

обстрел (27151) Херсон (2821) Янушкевич Ярослав (77)


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а я в цей морг ,в 2014 році привіз "кіборга", одного із самих молодих Сашка Райхерта, друг "Чорний"
Уромійських скотів "тіпаправославних" із козлабада,немає нічого святого. Не ******* вони ні ниживих ні мертвих.
Спалить мацквабад до тла. Разом з мешканцями
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09.12.2022 10:28 Ответить
Звісно, про пошкоджені внаслідок обстрілубудинки в тому районі можна не згадувати…
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09.12.2022 20:25 Ответить
 
 