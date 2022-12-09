Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне, повреждено детское отделение и морг, - ОВА. ФОТО
Утром 9 декабря российские оккупанты обстреляли медицинское учреждение в Херсоне.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
"Рашисты попали в здание больницы в Херсоне - снаряды повредили детское отделение и морг. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
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Уромійських скотів "тіпаправославних" із козлабада,немає нічого святого. Не ******* вони ні ниживих ні мертвих.
Спалить мацквабад до тла. Разом з мешканцями