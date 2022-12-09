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Новости Фото Война
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Тяжело раненному в Бахмуте воину ВСУ Юрию Яцуку срочно нужна помощь на лечение. ФОТО

Житель с. Гора Бориспольского района Киевской области, воин ВСУ Яцук Юрий Витальевич получил тяжелое ранение в Бахмуте Донецкой области и нуждается в финансовой помощи на лечение.

Об этом сообщила в фейсбуке его мама Тамара Яцук, передает Цензор.НЕТ.

"Мой сын Юрий Яцук с первых дней полномасштабного рашистского вторжения встал на защиту Украины. Последние боевые задания Юра выполнял в самой горячей точке фронта – городе Бахмут. Именно оттуда был доставлен с тяжелым ранением в военный госпиталь города Днепр. Сложная операция, ампутация левой ноги… Сложный послеоперационный период, в будущем – длительная реабилитация, протезирование, связанные с этим значительные затраты…", – пишет она.

"Обращаюсь с материнской просьбой о помощи моему сыну ко всем знакомым и незнакомым, ко всем неравнодушным, - отмечает женщина и публикует реквизиты, на которые все желающие могут перечислить средства:

Яцук Тамара Михайловна, мать Юрия.

Карта Приватбанка

5363 5420 9143 2238.

Телефон 050 217 70 44.

"Благодарна всем за любую поддержку", - резюмирует Тамара Яцук.

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Позже Тамара добавила еще одну карту для перечисления средств, так как на карте Приватбанка сейчас превышен лимит. Банк обещает решить этот вопрос в считанные дни.

Карта банка Аваль

4149 5100 6968 9190 (Яцук Тамара Михайловна)

Тяжело раненному в Бахмуте воину ВСУ Юрию Яцуку срочно нужна помощь на лечение 01
Тяжело раненному в Бахмуте воину ВСУ Юрию Яцуку срочно нужна помощь на лечение 02
Тяжело раненному в Бахмуте воину ВСУ Юрию Яцуку срочно нужна помощь на лечение 03

Тяжело раненному в Бахмуте воину ВСУ Юрию Яцуку срочно нужна помощь на лечение 04

благотворительность (612) помощь (7801) ранение (3384) Бахмут (1602)


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Топ комментарии
+13
А що держава? Невже під керуванням "найвпливовійшого янєлоха" нездатні забезпечити?!?
Тимошенко може пересяде на авто подешевше???
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09.12.2022 10:10
+13
Закинув, що зміг...
Дякую, солдате !!
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09.12.2022 10:23
+12
+++
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09.12.2022 09:59
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+++
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09.12.2022 09:59 Ответить
А що держава? Невже під керуванням "найвпливовійшого янєлоха" нездатні забезпечити?!?
Тимошенко може пересяде на авто подешевше???
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09.12.2022 10:10 Ответить
Ви будете шукати совість у зелених тимошенків?
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09.12.2022 10:18 Ответить
скоріще - зелених тимошенніків
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09.12.2022 12:27 Ответить
З чого у вас таке питання зявилось? Нічого я шукати не збираюся.
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09.12.2022 18:48 Ответить
+++
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09.12.2022 10:14 Ответить
++
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09.12.2022 10:19 Ответить
+++
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09.12.2022 10:22 Ответить
Закинув, що зміг...
Дякую, солдате !!
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09.12.2022 10:23 Ответить
+ Боже, поможи
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09.12.2022 10:51 Ответить
+
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09.12.2022 10:55 Ответить
+
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09.12.2022 10:58 Ответить
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09.12.2022 11:09 Ответить
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09.12.2022 11:23 Ответить
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09.12.2022 12:48 Ответить
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09.12.2022 12:50 Ответить
приват вернул перечисленные деньги
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09.12.2022 14:12 Ответить
Я не поняв,а нахрена нам це правітельство і цей зелений недомірок шо не оказують поміч нашім воінам.
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09.12.2022 14:29 Ответить
+ (Вітя, не ***** - або кидай гроші або не ...)
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09.12.2022 15:58 Ответить
А ты не хами.Он правильно спрашивает.
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10.12.2022 16:41 Ответить
Приватбанк блокує переказ. потрібно щоб ця людина звернулась в приватбанк. Оскільки я так зрозумів перевищенно ліміт по кртнці на 300 операцій в місяць
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09.12.2022 17:08 Ответить
+++
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30.01.2023 18:17 Ответить
 
 