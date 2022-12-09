Тяжело раненному в Бахмуте воину ВСУ Юрию Яцуку срочно нужна помощь на лечение. ФОТО

Житель с. Гора Бориспольского района Киевской области, воин ВСУ Яцук Юрий Витальевич получил тяжелое ранение в Бахмуте Донецкой области и нуждается в финансовой помощи на лечение.

Об этом сообщила в фейсбуке его мама Тамара Яцук, передает Цензор.НЕТ.

"Мой сын Юрий Яцук с первых дней полномасштабного рашистского вторжения встал на защиту Украины. Последние боевые задания Юра выполнял в самой горячей точке фронта – городе Бахмут. Именно оттуда был доставлен с тяжелым ранением в военный госпиталь города Днепр. Сложная операция, ампутация левой ноги… Сложный послеоперационный период, в будущем – длительная реабилитация, протезирование, связанные с этим значительные затраты…", – пишет она.

"Обращаюсь с материнской просьбой о помощи моему сыну ко всем знакомым и незнакомым, ко всем неравнодушным, - отмечает женщина и публикует реквизиты, на которые все желающие могут перечислить средства:

Яцук Тамара Михайловна, мать Юрия.

Карта Приватбанка

5363 5420 9143 2238.

Телефон 050 217 70 44.

"Благодарна всем за любую поддержку", - резюмирует Тамара Яцук.

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Позже Тамара добавила еще одну карту для перечисления средств, так как на карте Приватбанка сейчас превышен лимит. Банк обещает решить этот вопрос в считанные дни.

Карта банка Аваль

4149 5100 6968 9190 (Яцук Тамара Михайловна)





