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СБУ проводит меры безопасности в кафедральном соборе УПЦ МП в Борисполе. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Покровского кафедрального собора Украинской православной церкви московского патриархата в Борисполе Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и добровольческими формированиями территориальных громад в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине осуществляет контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории объекта Свято-Покровского кафедрального собора в г. Борисполь Киевской области", - говорится в сообщении.

Мероприятия проводятся для исключения использования аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов.

Также меры безопасности осуществляются для проверки данных об использовании помещений для скрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан и хранения оружия.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители в пределах действующего законодательства проводят осмотр территории и помещений с целью выявления предметов, запрещенных к обращению. Также правоохранители проверяют лиц на предмет причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

В СБУ отмечают, что в своей деятельности спецслужба придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.

Также читайте: На территории Уманской громады Черкасской области запретили деятельность церкви Московского патриархата

СБУ проводит меры безопасности в кафедральном соборе УПЦ МП в Борисполе 01
СБУ проводит меры безопасности в кафедральном соборе УПЦ МП в Борисполе 02
СБУ проводит меры безопасности в кафедральном соборе УПЦ МП в Борисполе 03

СБУ проводит меры безопасности в кафедральном соборе УПЦ МП в Борисполе 04

СБУ (19898) УПЦ МП (1561) русский мир (614)


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Топ комментарии
+11
геть фсбшних московських попів
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09.12.2022 09:52
+11
рпц-це фсбшне кубло яке до церкви має відношення як гематоген до геморою...
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09.12.2022 09:58
+8
Ставте до стінки цих бісових служак сатани та в розхі
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09.12.2022 09:51
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Ставте до стінки цих бісових служак сатани та в розхі
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09.12.2022 09:51 Ответить
краще пакувати у буцигарню пачками і на обмін !!!
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09.12.2022 09:59 Ответить
bez paltsiv 💅
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11.12.2022 09:05 Ответить
геть фсбшних московських попів
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09.12.2022 09:52 Ответить
рпц-це фсбшне кубло яке до церкви має відношення як гематоген до геморою...
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09.12.2022 09:58 Ответить
великий лишнехромосомный лапоть-а шо ти вещаешь из вражеской загнавющей Канады а не из радного скрепного свинарника...
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09.12.2022 10:51 Ответить
Расстреливать или вешать надо мразоту кацапскую и их приспешников- прихожан. В раненая секта ФСБ.
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09.12.2022 10:07 Ответить
Ці попи московського сатанату ще й тупі. Вже декілька тижнів СБУ обшукує іх притони, а вони все ще не можуть позбутися компромату.
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09.12.2022 10:09 Ответить
руZZкі попи-терористи ще не знають що любий друг баканафф їх більше НЕ прикриє....
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09.12.2022 10:16 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.12.2022 10:14 Ответить
Они не тупые , а борзые от безнаказанности за 30 лет ‼️Вытворяют все,что 😈 Сатана -гебня приписала, а в Украине на них управы нет‼️И на этот раз побоятся ЗАПРЕТИТЬ ПОЛНОСТЬЮ И ВЫГНАТЬ НАВСЕГДА из Лавры‼️Депутаты только о своей шкуре думают , а ОП ничем не лучше Попов ,и это 10 месяцев ВОЙНЫ
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09.12.2022 10:17 Ответить
Війна вже вісім років. Прокиньтеся.
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09.12.2022 10:23 Ответить
Нужно было молниеносно и одновременно во всех крупных городах их накрыть , а давать время перепрятать оружие и диверсантов, а депутатам собраться и запретить , как ОПЗЖопу‼️
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09.12.2022 10:20 Ответить
Так треба вже давно. А ще б заглянули у монастир в селі Банчени Чернівецької області: думаю, там є що подивитись. Настоятель монастиря - друг януковича. Впевнена, що там справжнє вороже логово.
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09.12.2022 10:29 Ответить
У в'язницю треба кидати скрепних
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09.12.2022 11:02 Ответить
paltsi vidrizaty 🔪shob kurok ne zhaly i deportuvaty v Rashu!
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11.12.2022 09:03 Ответить
Гарний приклад співпраці з ДФТГ,нажаль в інших областях ці формування в більшості розформовані,або проходять процедуру реформування.
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09.12.2022 11:05 Ответить
patriarh Kyryl zastavu zaplatyt! 💲 ZASTAVA spase Rosiyu v ********!
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11.12.2022 09:02 Ответить
 
 