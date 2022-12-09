СБУ проводит меры безопасности в кафедральном соборе УПЦ МП в Борисполе. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Покровского кафедрального собора Украинской православной церкви московского патриархата в Борисполе Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и добровольческими формированиями территориальных громад в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине осуществляет контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории объекта Свято-Покровского кафедрального собора в г. Борисполь Киевской области", - говорится в сообщении.

Мероприятия проводятся для исключения использования аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов.

Также меры безопасности осуществляются для проверки данных об использовании помещений для скрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан и хранения оружия.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители в пределах действующего законодательства проводят осмотр территории и помещений с целью выявления предметов, запрещенных к обращению. Также правоохранители проверяют лиц на предмет причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

В СБУ отмечают, что в своей деятельности спецслужба придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.

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