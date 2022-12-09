Враг атаковал ракетами С-300 Запорожский район, разрушено дорожное полотно, - ОВА. ФОТО
Враг продолжает ночные атаки на территорию Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"В результате попадания ракет С-300 в одной из громад Запорожского района разрушено дорожное полотно между двумя селами.
Россиян-вандалов прогоним с нашей земли!", - отмечает глава региона.
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- 50 метрів лівіше чи правіше і вважайте, кацапи, що пристрілялися - бийте у поле хоч кожен день ракетами вартістю усих пенсій якогось містечка на Мокші - нехай ваш глибинний народ повиздихає з голоду хоч увесь, дебіли блд