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Враг атаковал ракетами С-300 Запорожский район, разрушено дорожное полотно, - ОВА. ФОТО

Враг продолжает ночные атаки на территорию Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"В результате попадания ракет С-300 в одной из громад Запорожского района разрушено дорожное полотно между двумя селами.
Россиян-вандалов прогоним с нашей земли!", - отмечает глава региона.

Враг атаковал ракетами С-300 Запорожский район, разрушено дорожное полотно, - ОВА 01
Враг атаковал ракетами С-300 Запорожский район, разрушено дорожное полотно, - ОВА 02
Враг атаковал ракетами С-300 Запорожский район, разрушено дорожное полотно, - ОВА 03

обстрел (27151) ракеты (3569) Запорожская область (3083) Старух Александр (145)


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Аби кудись пуляти. Ради процесу. Просто й@бнуті.
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09.12.2022 10:51 Ответить
Вже б'ють по святиням-по асфальту ...
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09.12.2022 10:59 Ответить
..зачОтна точність високоточної кацапської зброї..
- 50 метрів лівіше чи правіше і вважайте, кацапи, що пристрілялися - бийте у поле хоч кожен день ракетами вартістю усих пенсій якогось містечка на Мокші - нехай ваш глибинний народ повиздихає з голоду хоч увесь, дебіли блд
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09.12.2022 11:32 Ответить
 
 