Враг атаковал ракетами С-300 Запорожский район, разрушено дорожное полотно, - ОВА. ФОТО

Враг продолжает ночные атаки на территорию Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"В результате попадания ракет С-300 в одной из громад Запорожского района разрушено дорожное полотно между двумя селами.

Россиян-вандалов прогоним с нашей земли!", - отмечает глава региона.





