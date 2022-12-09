Правильная подача новостей о Крыме, подарок на Николая, "Мирная политика" РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

"Мирная политика"

Смотрите: Лаборатория "русского мира", террористы-маразматики, современная Россия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

А что произошло?

Смотрите: А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах

...как в своем доме жили...

"Прекрасное далёко..."

О настоящей любви

Обычный день волонтера

Скоро на российском ТВ

Правильная подача новости

Дома лучше...

Тяжелые времена в ОП

Смотрите: Сон кремлевского курдупеля, лекарство от россиян, тупиковая ветвь эволюции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

"Оружие, которого ни у кого нет"

Подарок на Николая

"Матушка" зовет!

Вот горе...

Романтика "русского мира"

Скоро

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