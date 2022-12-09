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Правильная подача новостей о Крыме, подарок на Николая, "Мирная политика" РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
"Мирная политика"
А что произошло?
...как в своем доме жили...
"Прекрасное далёко..."
О настоящей любви
Обычный день волонтера
Скоро на российском ТВ
Правильная подача новости
Дома лучше...
Тяжелые времена в ОП
"Оружие, которого ни у кого нет"
Подарок на Николая
"Матушка" зовет!
Вот горе...
Романтика "русского мира"
Скоро
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Топ комментарии
+27 MausMike
показать весь комментарий09.12.2022 11:28
+18 pOrest
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+13 Myko
показать весь комментарий09.12.2022 11:49
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на першій - лисий раб, на останній - вусатий заганяє під шконку лисого...
Пасматрітє! А тут можна шоб я нє целовал канєй?(чутно звуки твердих, скрепних ударів по чомусь лисому та регіт наглядача(ви там, Олександре батьковичу, не раптово здавайте, а лагідно))
(ааааа)(кричить)
- от чорт, під парашу втік, ану ходи сюди, я тобі за армію і за те що ми тут сидимо, зазаз, скотино...
(ааааа)(чутно звуки якоїсь вовтузні, проте, незабаром стихає і для путіна можливо буде суд... що буде йому краще)