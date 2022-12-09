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Правильная подача новостей о Крыме, подарок на Николая, "Мирная политика" РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Правильная подача новостей о Крыме, подарок на Николая, Мирная политика РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

"Мирная политика"

Смотрите: Лаборатория "русского мира", террористы-маразматики, современная Россия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Правильная подача новостей о Крыме, подарок на Николая, Мирная политика РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 15

А что произошло?

Смотрите: А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах

Правильная подача новостей о Крыме, подарок на Николая, Мирная политика РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

...как в своем доме жили...

Правильная подача новостей о Крыме, подарок на Николая, Мирная политика РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

"Прекрасное далёко..."

Правильная подача новостей о Крыме, подарок на Николая, Мирная политика РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

О настоящей любви

Правильная подача новостей о Крыме, подарок на Николая, Мирная политика РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Обычный день волонтера

Правильная подача новостей о Крыме, подарок на Николая, Мирная политика РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Скоро на российском ТВ

Правильная подача новостей о Крыме, подарок на Николая, Мирная политика РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Правильная подача новости

Правильная подача новостей о Крыме, подарок на Николая, Мирная политика РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Дома лучше...

Правильная подача новостей о Крыме, подарок на Николая, Мирная политика РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Тяжелые времена в ОП 

Смотрите: Сон кремлевского курдупеля, лекарство от россиян, тупиковая ветвь эволюции. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Правильная подача новостей о Крыме, подарок на Николая, Мирная политика РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

"Оружие, которого ни у кого нет"

Правильная подача новостей о Крыме, подарок на Николая, Мирная политика РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Подарок на Николая

Правильная подача новостей о Крыме, подарок на Николая, Мирная политика РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 13

"Матушка" зовет!

Правильная подача новостей о Крыме, подарок на Николая, Мирная политика РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 14

Вот горе...

Правильная подача новостей о Крыме, подарок на Николая, Мирная политика РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 15

Романтика "русского мира"

Правильная подача новостей о Крыме, подарок на Николая, Мирная политика РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 16

Скоро

Больше фотожаб смотрите здесь

политика (6967) путин владимир (31267) фотожаба (14389) Соловьев Владимир (139) Небензя Василий (48) Скабеева Ольга (49)


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Топ комментарии
+27
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09.12.2022 11:28
+18
Найліпше - Щире бажання !
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09.12.2022 11:20
+13
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09.12.2022 11:49
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09.12.2022 11:17 Ответить
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09.12.2022 20:32 Ответить
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09.12.2022 20:34 Ответить
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09.12.2022 20:35 Ответить
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09.12.2022 20:36 Ответить
Найліпше - Щире бажання !
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09.12.2022 11:20 Ответить
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09.12.2022 11:28 Ответить
перша та остання - круто.
на першій - лисий раб, на останній - вусатий заганяє під шконку лисого...
Пасматрітє! А тут можна шоб я нє целовал канєй?(чутно звуки твердих, скрепних ударів по чомусь лисому та регіт наглядача(ви там, Олександре батьковичу, не раптово здавайте, а лагідно))
(ааааа)(кричить)
- от чорт, під парашу втік, ану ходи сюди, я тобі за армію і за те що ми тут сидимо, зазаз, скотино...
(ааааа)(чутно звуки якоїсь вовтузні, проте, незабаром стихає і для путіна можливо буде суд... що буде йому краще)
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09.12.2022 11:32 Ответить
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09.12.2022 11:49 Ответить
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09.12.2022 14:13 Ответить
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10.12.2022 21:28 Ответить
"Чепинога" не знає що ім"ям Маркса у Поволжі взагалі "село зачухане" називається!
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11.12.2022 00:49 Ответить
 
 