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Рашисты ударили по больнице в Бериславе, прилетели 3 снаряда. Пострадавших нет, – ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ударили по больнице в Бериславе. Пострадавших в результате обстрела нет.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты продолжают воевать с больницами Херсонской области. Целенаправленно бьют по мирным людям, которые не могут дать отпор. Недавно российские оккупанты открыли огонь по больнице в Бериславе. Туда прилетело 3 вражеских снаряда. Из-за обстрела в медучреждении повреждена крыша терапевтического корпуса и выбиты окна во многих корпусах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рашисты также попали в хозяйственное здание больницы. Строение получило серьезные повреждения.

Пострадавших среди пациентов и персонала больницы нет.

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Рашисты ударили по больнице в Бериславе, прилетели 3 снаряда. Пострадавших нет, – ОВА 01
Рашисты ударили по больнице в Бериславе, прилетели 3 снаряда. Пострадавших нет, – ОВА 02
Рашисты ударили по больнице в Бериславе, прилетели 3 снаряда. Пострадавших нет, – ОВА 03
Рашисты ударили по больнице в Бериславе, прилетели 3 снаряда. Пострадавших нет, – ОВА 04

больница (1440) обстрел (27151) Херсонская область (4770)


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