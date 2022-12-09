Разоблачена попытка подкупа руководителя Гослекслужбы. Предлагали $10 тыс. за разрешение на ввоз наркотических лекарственных средств, - СБУ. ФОТО
Сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП разоблачили предпринимателя, предлагавшего взятку руководителю Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Следствие установило, что иностранец предлагал украинскому чиновнику средства, чтобы он предоставил разрешение для быстрого ввоза препаратов, отнесенных к прекурсорам и наркотическим лекарственным средствам, на территорию Украины из-за границы.
"Личность разоблачили и задержали "на горячем" при попытке передачи неправомерной выгоды в $10 тыс. Решается вопрос об извещении ему о подозрении. Предварительная правовая квалификация - ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование данных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2022 года по заявлению руководителя Гослекслужбы.
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дозвіл для швидкого ввезення препаратів, які віднесені до прекурсорів і наркотичних лікарських засобів, на територію України з-за кордону. Джерело:
Тобто, було перешкоджання з боку чиновника, для швидкого ввезення таких необхідних на зараз знеболюючих?!
Чиновник (скоріш за все)отримав втричі більше від конкурентів….