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Разоблачена попытка подкупа руководителя Гослекслужбы. Предлагали $10 тыс. за разрешение на ввоз наркотических лекарственных средств, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП разоблачили предпринимателя, предлагавшего взятку руководителю Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следствие установило, что иностранец предлагал украинскому чиновнику средства, чтобы он предоставил разрешение для быстрого ввоза препаратов, отнесенных к прекурсорам и наркотическим лекарственным средствам, на территорию Украины из-за границы.

"Личность разоблачили и задержали "на горячем" при попытке передачи неправомерной выгоды в $10 тыс. Решается вопрос об извещении ему о подозрении. Предварительная правовая квалификация - ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование данных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2022 года по заявлению руководителя Гослекслужбы.

Разоблачена попытка подкупа руководителя Гослекслужбы. Предлагали $10 тыс. за разрешение на ввоз наркотических лекарственных средств, - СБУ 01
Разоблачена попытка подкупа руководителя Гослекслужбы. Предлагали $10 тыс. за разрешение на ввоз наркотических лекарственных средств, - СБУ 02
Разоблачена попытка подкупа руководителя Гослекслужбы. Предлагали $10 тыс. за разрешение на ввоз наркотических лекарственных средств, - СБУ 03
Разоблачена попытка подкупа руководителя Гослекслужбы. Предлагали $10 тыс. за разрешение на ввоз наркотических лекарственных средств, - СБУ 04

НАБУ (4221) взятка (6159) лекарства (1224) наркотики (2144) СБУ (19898) Гослекслужба (51) САП (2064)


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Шаромижники, хто ж 10 к пропонує шанованому функціонеру?
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09.12.2022 14:40 Ответить
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09.12.2022 15:14 Ответить
за зэ-лупу!
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09.12.2022 14:49 Ответить
,,Знойная женщина, мечта поэта !"
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09.12.2022 16:30 Ответить
Не знає розмірів нащих взяток, на тому і погорів. Запропонував як для якогось лоха базарного...
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09.12.2022 15:52 Ответить
Це не іноземець, це банабак Енгельс Гасанович ( хурма корольок опт і епт ).
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09.12.2022 16:28 Ответить
Цікаво, гроші були за:
дозвіл для швидкого ввезення препаратів, які віднесені до прекурсорів і наркотичних лікарських засобів, на територію України з-за кордону. Джерело:

Тобто, було перешкоджання з боку чиновника, для швидкого ввезення таких необхідних на зараз знеболюючих?!
Чиновник (скоріш за все)отримав втричі більше від конкурентів….
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09.12.2022 20:04 Ответить
 
 