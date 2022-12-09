Разоблачена попытка подкупа руководителя Гослекслужбы. Предлагали $10 тыс. за разрешение на ввоз наркотических лекарственных средств, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП разоблачили предпринимателя, предлагавшего взятку руководителю Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следствие установило, что иностранец предлагал украинскому чиновнику средства, чтобы он предоставил разрешение для быстрого ввоза препаратов, отнесенных к прекурсорам и наркотическим лекарственным средствам, на территорию Украины из-за границы.

"Личность разоблачили и задержали "на горячем" при попытке передачи неправомерной выгоды в $10 тыс. Решается вопрос об извещении ему о подозрении. Предварительная правовая квалификация - ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование данных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2022 года по заявлению руководителя Гослекслужбы.







