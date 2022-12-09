Памятники Суворова и Пушкина были демонтированы в Винницкой области. ФОТОрепортаж
В Тульчине демонтировали памятники российскому полководцу Александру Суворову и поэту Александру Пушкину. Пьедестал сняли ночью 9 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Решение о демонтаже памятников, связанных с историей и культурой РФ, приняли 30 ноября на внеочередной сессии Тульчинского городского совета, за снос проголосовали 24 депутата.
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