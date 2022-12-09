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Памятники Суворова и Пушкина были демонтированы в Винницкой области. ФОТОрепортаж

В Тульчине демонтировали памятники российскому полководцу Александру Суворову и поэту Александру Пушкину. Пьедестал сняли ночью 9 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Решение о демонтаже памятников, связанных с историей и культурой РФ, приняли 30 ноября на внеочередной сессии Тульчинского городского совета, за снос проголосовали 24 депутата.

Читайте: В Днепре демонтируют и перенесут памятники Пушкину, Ломоносову и Горькому

Памятники Суворова и Пушкина были демонтированы в Винницкой области 01
Памятники Суворова и Пушкина были демонтированы в Винницкой области 02
Памятники Суворова и Пушкина были демонтированы в Винницкой области 03
Памятники Суворова и Пушкина были демонтированы в Винницкой области 04
Памятники Суворова и Пушкина были демонтированы в Винницкой области 05

Винницкая область (1035) памятник (2239) Пушкин Александр (56) Суворов (17)


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Топ комментарии
+12
відправити катапультою кацапам
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09.12.2022 15:39
+10
Ми думали- фантазія, а він з натури писав.
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09.12.2022 15:57
+8
Українці - поліглоти! поважають інші культури! але зогляду на останні події, виявилося, що "расєйськая культура" - то збрід бухого скота, використовуємий як привід для вторгення
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09.12.2022 16:03
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відправити катапультою кацапам
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09.12.2022 15:39 Ответить
Ми думали- фантазія, а він з натури писав.
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09.12.2022 15:57 Ответить
взагалі-то, дома на "курьіх ножках" - кацап ******* у Шведів!
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09.12.2022 16:00 Ответить
Кстати -- ДА.
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09.12.2022 16:27 Ответить
і вони ще розказуют, що вони не з тих країв родом.
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09.12.2022 19:13 Ответить
кацап на окна не заработал
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09.12.2022 16:26 Ответить
тільки знищувати!!
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09.12.2022 17:41 Ответить
якщо катапультою, то можно ще прибити кілька кацапів
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09.12.2022 17:43 Ответить
сашка суворов еще то педофилина и палач было...
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09.12.2022 15:41 Ответить
Блин я не знал что у нас есть памятником суворову...
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09.12.2022 15:45 Ответить
Лучше Наполеону поставить, за сожжение Моцквы, с подписью "Можем повторить".
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09.12.2022 15:54 Ответить
Лучше Сагайдачному поставить.
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10.12.2022 19:02 Ответить
Сколько ещё в Украине пушкинов осталось?
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09.12.2022 15:51 Ответить
В Полтаві стоїть!
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09.12.2022 16:25 Ответить
в Дніпрі аж два - генералу та поету.
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09.12.2022 16:28 Ответить
А в Одесі коли?
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09.12.2022 15:52 Ответить
Суворов это такой же людоед как и суровикин. А чушкин обыкновенное имперское дерьмо косившее под Байрона.
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09.12.2022 15:52 Ответить
Лишилось дочекатись кувікання довбойобів типу "А пушкєна-то зачєм!? Всьо нє так однозначно!"
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09.12.2022 15:53 Ответить
Цікаво, яким боком були ці двоє до Вінниці?
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09.12.2022 16:00 Ответить
Українці - поліглоти! поважають інші культури! але зогляду на останні події, виявилося, що "расєйськая культура" - то збрід бухого скота, використовуємий як привід для вторгення
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09.12.2022 16:03 Ответить
Суворов там квартирував , є його музей. Пушкін був в гостях у декабристів
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09.12.2022 16:16 Ответить
А у кремлі, ***** там бродить,
Шойгу на лампочці вісить,
Лавров, коняка, кокс занюхав,
Піськов, напився, не пи.....здить.
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09.12.2022 16:01 Ответить
...))....++++
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09.12.2022 16:26 Ответить
там чудєса, там Шарій бродіт
Лавров копитом тарахтить..
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09.12.2022 16:31 Ответить
а нє, не Лавров, Собчак.
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09.12.2022 16:32 Ответить
Мавзолейное дерьмо на историческую уРодину....свят свят свят...вонизм... иди домой😆🦍🦍👹👹
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09.12.2022 16:26 Ответить
Всё правильно сделали.
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09.12.2022 16:29 Ответить
Злые языки... кажуть що Тарас Григорович Шевченко завалил ПЮшкина на дуэли...хоча моцкалі кажуть що то був Дантес 😆😆
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09.12.2022 16:30 Ответить
Прощай немытая РРАБzeя...
Страны дебилов и РАБов...
И ты Плешивая 💀Скатина...
Навеки тоже Прощавай...
👹🦍
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09.12.2022 16:36 Ответить
сколько же этого говна по всей Украине понаставили?!
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09.12.2022 17:24 Ответить
що за тупо-примітивний підхід?? демонтуєте те лайно, знищуйте й постаменти. Якась хрінь получається, пам,ятник знесли, постаменти стоять роками, скоро буде десятиліттями... вони чогось чекають?? може назад ті "пам,ятники" поставлять???(приклад "гільзи" від лєніна на Бесарабці в Києві, стоїть до цього часу з 14 року....)
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09.12.2022 17:45 Ответить
Мабуть у майбутньому поставлять когось з українців.. Панаса Мирного,або Івана Франка чи Леся Курбаса...
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09.12.2022 17:56 Ответить
Великим українцям буде гидко находитись на постаментах кацапів. варіант виключається.
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09.12.2022 18:59 Ответить
Генерала Деникина мочившего в сортире 💀☠️краснопузых шакалов в гражданской войне,,,путлер вернул из США в 2006 году.. странно однако 👹 зачем кости этого негодяя понадобились ЧМОшнику Плешивому...🤣
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09.12.2022 17:47 Ответить
уявляю,як прігорюнілісь русотяпи в підпіллі....мовляв,а іх то за что? ето же наша історія! до речі,до речі,а пам"ятник кривавому вбивці десятків тисяч українських чорних свиток з Лівобережжя Ватутіну,ЗЕлень не сміє демонтувати....
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09.12.2022 19:06 Ответить
Какого хрена он еще был, вот в чем вопрос...
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09.12.2022 19:12 Ответить
 
 