Памятники Суворова и Пушкина были демонтированы в Винницкой области. ФОТОрепортаж

В Тульчине демонтировали памятники российскому полководцу Александру Суворову и поэту Александру Пушкину. Пьедестал сняли ночью 9 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Решение о демонтаже памятников, связанных с историей и культурой РФ, приняли 30 ноября на внеочередной сессии Тульчинского городского совета, за снос проголосовали 24 депутата.

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