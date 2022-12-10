Ночью оккупанты совершили 5 атак на Никопольщину, ранения получили четверо пожилых людей. ФОТОрепортаж

Россияне ударили по двум громадам Днепропетровщины – Никопольской и Марганецкой.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Пять атак и четверо пострадавших…"

Ночь в Никопольщине снова прошла под обстрелы тяжелой артиллерии врага. Россияне ударили по двум громадам – Никопольской и Марганецкой.

Больше всего досталось Никополю. Там ранены четверо пожилых людей.

Супругов спасатели достали из горящей квартиры. Медики оказали им помощь. Мужчина и женщина лечатся дома.

Еще два человека - 72-летний мужчина и 86-летняя женщина госпитализированы с минно-взрывными травмами. Состояние средней тяжести.

В городе разрушены 11 многоэтажных и частных домов. Российские снаряды повредили и детский сад, административное и офисное здание, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач.

В Марганецкой громаде люди уцелели", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в других районах ночь была тихой - без тревог и чрезвычайных ситуаций, и в эту минуту спокойно.

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