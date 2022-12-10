Сбиты 10 из 15 дронов "Shahed-136/131", которыми оккупанты атаковали Юг, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Ночью, 10 декабря, российские оккупанты атаковали Юг Украины дронами-камикадзе "Shahed-136/131" иранского производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушных сил.
Как отмечается, подразделениями воздушного командования "Південь" Воздушных Сил ВС Украины сбиты десять вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.
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