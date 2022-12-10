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Сбиты 10 из 15 дронов "Shahed-136/131", которыми оккупанты атаковали Юг, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Ночью, 10 декабря, российские оккупанты атаковали Юг Украины дронами-камикадзе "Shahed-136/131" иранского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушных сил.

Как отмечается, подразделениями воздушного командования "Південь" Воздушных Сил ВС Украины сбиты десять вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.

Сбиты 10 из 15 дронов Shahed-136/131, которыми оккупанты атаковали Юг, - Воздушные силы 01

Читайте: Для нового массированного обстрела Украины России нужно около недели, - Воздушные силы

Николаевская область (2124) Одесская область (3571) уничтожение (6923) дроны (3917) Воздушные силы (2299) Херсонская область (4770)


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Потрібні учбово-бойові дозвукові літаки (легкі штурмовики) з гарним радаром для боротьби з мопедами. У Другу світову англійські Спітфаєри з прімитивним радаром вночі чудово збивали "крилату ракету" Фау-1.

Зараз найкраще підійде Супер-Тукано, або, ще ліпше F-5 Red Flag
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10.12.2022 08:24 Ответить
найдите кто продаст и купим
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10.12.2022 14:03 Ответить
Супер-Тукано идет вовсю на экспорт от бразильцев.Нашему МО и МИД следует подсуетиться дабы закупить этот легкий штурмовик..Шахидам тогда наступят полные кранты
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10.12.2022 14:37 Ответить
Якщо знеструмили всю Одесу, то я так полагаю, що збили відволікаючі, а ті, що мали зробити свою чорну справу, то зробили. А вигнали вже іранського посла з Києва чи то щось інше?
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10.12.2022 10:32 Ответить
Посмотрите на карту!
Шахиды, запущенные из Крыма, летят над пустым морем и в поле зрения появляются сосем неожиданно!
https://www.google.com/maps/place/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/@46.0976998,31.6567247,8z/data=!4m5!3m4!1s0x40d1d9c154700e8f:0x1068488f64010!8m2!3d48.379433!4d31.1655799
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10.12.2022 11:43 Ответить
 
 