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Быстро он среагировал, молодец, - боец теробороны 16 декабря с пулемета сбил ракету под Киевом. ВИДЕО

Во время массированного ракетного обстрела территории Украины российскими ракетами боец теробороны под Киевом сбил российскую ракету с пулемета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Обозреватель.

В Киевской области боец территориальной обороны вовремя открыл огонь по российской крылатой ракете и сбил ее. Обломки упали в поле недалеко от армейских позиций.

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Быстро он среагировал, молодец, - боец теробороны 16 декабря с пулемета сбил ракету под Киевом 01
Быстро он среагировал, молодец, - боец теробороны 16 декабря с пулемета сбил ракету под Киевом 02
Быстро он среагировал, молодец, - боец теробороны 16 декабря с пулемета сбил ракету под Киевом 03

Киевская область (4129) крылатые ракеты (881) тероборона (340)


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Топ комментарии
+51
Слава захиснику України. Потрібно нагородити.
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17.12.2022 00:48
+32
Герой 👍🏼👍🏼👍🏼‼️‼️‼️
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17.12.2022 00:51
+32
Американці кажуть, що нашим хлопцям треба 9 місяців вчитись збивати ракети Патріотом?

А скільки їхнім бійцям треба вчитись їх збивати кулеметом?

Молодчинка! Дякую за службу, Воїне!

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17.12.2022 00:59
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Слава захиснику України. Потрібно нагородити.
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17.12.2022 00:48 Ответить
Герой 👍🏼👍🏼👍🏼‼️‼️‼️
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17.12.2022 00:51 Ответить
Молодець!
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17.12.2022 00:53 Ответить
Це якесь диво дивне.
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17.12.2022 00:53 Ответить
КРАСЕНЬ! А що то було: "парнишка молодой трезвый" или резвый?!
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17.12.2022 00:55 Ответить
Американці кажуть, що нашим хлопцям треба 9 місяців вчитись збивати ракети Патріотом?

А скільки їхнім бійцям треба вчитись їх збивати кулеметом?

Молодчинка! Дякую за службу, Воїне!

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17.12.2022 00:59 Ответить
Можна посилання на 9 місяців?
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17.12.2022 07:27 Ответить
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zrk-patriot-krok-do-peredachi-ukrajini-vinishchuvachiv-viyskoviy-ekspert-novini-ukrajini-50291348.html Тут.
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17.12.2022 11:28 Ответить
Там йдеться про 9 тижнів, читайте уважно.
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18.12.2022 10:42 Ответить
Цитата:

"- Там якесь надскладне і довге навчання людей, які повинні цим керувати.

- Дев'ять місяців."
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18.12.2022 10:47 Ответить
Ти читати вмієш? Написано "для людей", тобто не ЗСУ, можливо для арабів чи естонців. Строк навчання для ЗСУ в статті інший.
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20.12.2022 02:19 Ответить
Це настільки унікальний випадок що навряд чи повториться. Чудо.
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17.12.2022 01:01 Ответить
Чому ж ні? Стріляв на випередження по траєкторії. Це уже не вперше з кулемета
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17.12.2022 02:28 Ответить
стріляти по ракетє на пять корпусов вперед
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17.12.2022 20:35 Ответить
Може хтось додумається звернутись в книгу рекордів Гіннеса.
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17.12.2022 08:55 Ответить
Так по периметру Киева расчеты создали, сотни стволов пуляли.
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17.12.2022 02:12 Ответить
Це для ураження "мопедів" .
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17.12.2022 08:39 Ответить
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17.12.2022 01:36 Ответить
Ukrainian Territorial Defence Force members chat as one of them holds remains of a rocket that was allegedly shot down after a Russian attack in Kyiv, Ukraine, Friday, Dec. 16, 2022. Ukrainian authorities reported explosions in at least three cities Friday, saying Russia has launched a major missile attack on energy facilities and infrastructure. Kyiv Mayor Vitali Klitschko reported explosions in at least four districts, urging residents to go to shelters.
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17.12.2022 01:38 Ответить
оце реакція в козака !
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17.12.2022 02:43 Ответить
Тут есть 2 вывода, один хороший другой плохой.

Цели скорее всего летят на высоте около <50 метров. Что для Pаtriot не достижимо. min 60m

Ну и 2я, если разместить такие расчеты через 100 метров, можно вполне сбивать ракеты.
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17.12.2022 05:36 Ответить
Вьетнамский опыт?
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17.12.2022 07:02 Ответить
У аналоговнетов высота полёта менее 60 м может быть только над уровнем моря.
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17.12.2022 07:49 Ответить
в публичной информации от 20 до 150m

по многих видео около 50, поэтому я и написал.
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17.12.2022 08:28 Ответить
Можна посилання на відео?Та заодно розшифруйте засіб, яким ви вирахували висоту польоту.
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18.12.2022 10:44 Ответить
украинские издания, ссылки не дам ибо забанят.
сняты местным населением.

почему около 50, ну судя по размерам пролетающего калибра.
в других случаях по высоте зданий. 2 по 5 этажей. это 30 метров максимум.
50 метров это 16-18 этажей. грубо но примерно понятно.
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18.12.2022 14:59 Ответить
Дешевая брехня, товарищ майор.Всё что есть в украинских изданиях,всегда имеет источник в открытом доступе общеизвестных ресурсов таких как ютуб, фейсбук, твиттер и прочее.
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20.12.2022 02:13 Ответить
Шоб все кацапские ракеты выглядели как на последней фотке!
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17.12.2022 05:46 Ответить
Молодець! Для такого треба мати неймовірно швидку реакцію!
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17.12.2022 06:03 Ответить
А що тут дивного-хлопці захищають країну чим можуть, честь їм і хвала. Унікальний випадок. Про реакцію, швидкість, випадковість зараз навіть не говоримо-ВОНИ ПРОСТО ЗАХИЩАЮТЬ ВСІМА МОЖЛИВИМИ МЕТОДАМИ
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17.12.2022 06:14 Ответить
Нагородити обов'язково!
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17.12.2022 06:48 Ответить
На цікаві висновки ********* це відео!
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17.12.2022 07:01 Ответить
Козакові респект, а доблесне рішення командира, яке обігнало по швидкості ракету, це черговий анекдот, як думаєте, кого нагородять більшою відзнакою
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17.12.2022 07:26 Ответить
Лисого, пікалова або паровознюка.
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17.12.2022 09:55 Ответить
Запеклий козацюра..... : )
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17.12.2022 07:44 Ответить
Слава українському кулеметнику -герою.Смерть москалям
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17.12.2022 07:45 Ответить
Зекономив 2 ляма на ракеті для Петріота.
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17.12.2022 08:08 Ответить
Ракета Іріс 400 тисяч євро коштує. Добре якби хоч 10% хлопцю за таку економію виписали преміальних...
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17.12.2022 09:58 Ответить
Не кажучи вже про сумму збитків для цивільної інфраструктури.
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17.12.2022 11:26 Ответить
Фартовий хлопець - Героям Слава
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17.12.2022 13:01 Ответить
"Командир прийняв рiшення и вiддав приказ"-в чем есть большие сомнения,что это было так.А пулеметчику за находчивость и реакцию большой респект и уважение.Достоин награды.
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17.12.2022 14:27 Ответить
Відмінна ріакция варта нагороди 🥇
Слава ЗСУ !
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17.12.2022 20:34 Ответить
Дівчата придивіться яки красивий і хоробрий мужчина!
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18.12.2022 22:16 Ответить
 
 