Быстро он среагировал, молодец, - боец теробороны 16 декабря с пулемета сбил ракету под Киевом. ВИДЕО

Во время массированного ракетного обстрела территории Украины российскими ракетами боец теробороны под Киевом сбил российскую ракету с пулемета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Обозреватель.

В Киевской области боец территориальной обороны вовремя открыл огонь по российской крылатой ракете и сбил ее. Обломки упали в поле недалеко от армейских позиций.

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