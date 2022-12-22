Враг всю ночь терроризировал две громады Никопольщины, пострадал ребенок, - ОВА. ФОТОрепортаж
Россияне всю ночь терроризировали две громады Никопольщины – Красногригорьевскую и Марганецкую. Выпустили по мирным жителям более 50 снарядов.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Марганце пострадала 8-летняя девочка. Ночью ее госпитализировали. Медики оказали помощь и утром ребенка выписали. В городе повреждены до двадцати частных домов и хозяйственных сооружений, несколько автомобилей и четыре электросети", - говорится в сообщении.
В Красногригорьевской громаде один дом разрушен, двадцать – изуродованы. Побито с десяток хозяйственных построек, автомобили, оборваны шесть линий электропередач.
В других районах ночь без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно.
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