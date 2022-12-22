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Враг всю ночь терроризировал две громады Никопольщины, пострадал ребенок, - ОВА. ФОТОрепортаж

Россияне всю ночь терроризировали две громады Никопольщины – Красногригорьевскую и Марганецкую. Выпустили по мирным жителям более 50 снарядов.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Марганце пострадала 8-летняя девочка. Ночью ее госпитализировали. Медики оказали помощь и утром ребенка выписали. В городе повреждены до двадцати частных домов и хозяйственных сооружений, несколько автомобилей и четыре электросети", - говорится в сообщении.

В Красногригорьевской громаде один дом разрушен, двадцать – изуродованы. Побито с десяток хозяйственных построек, автомобили, оборваны шесть линий электропередач.

В других районах ночь без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно.

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Враг всю ночь терроризировал две громады Никопольщины, пострадал ребенок, - ОВА 01
Враг всю ночь терроризировал две громады Никопольщины, пострадал ребенок, - ОВА 02
Враг всю ночь терроризировал две громады Никопольщины, пострадал ребенок, - ОВА 03
Враг всю ночь терроризировал две громады Никопольщины, пострадал ребенок, - ОВА 04
Враг всю ночь терроризировал две громады Никопольщины, пострадал ребенок, - ОВА 05
Враг всю ночь терроризировал две громады Никопольщины, пострадал ребенок, - ОВА 06
Враг всю ночь терроризировал две громады Никопольщины, пострадал ребенок, - ОВА 07

обстрел (27129) Резниченко Валентин (475) Никополь (1018) Днепропетровская область (3946)


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Звідти влітку возили полуницю на базар, а тепер туди прийшла мокшанська орда.
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22.12.2022 08:17 Ответить
Так шкода людей, ніхто ж не компенсує
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22.12.2022 08:23 Ответить
Каким нужно быть кацапо- героем обстреливать беззащитный городок , Тварью..
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22.12.2022 22:36 Ответить
 
 