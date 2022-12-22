РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4569 посетителей онлайн
Новости Фото Война
2 335 1

Последствия обстрела Сумщины: Россияне били из РСЗО и БПЛА. ФОТОрепортаж

Россияне обстреляли приграничье Сумщины из реактивных систем залпового огня и БПЛА.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Под вражеским огнем оказались 2 громады. Оккупанты накрывали из района населенного пункта Крупец. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Читайте также: Пограничники сбили дрон-разведчик над Сумщиной

Последствия обстрела Сумщины: Россияне били из РСЗО и БПЛА 01

Последствия обстрела Сумщины: Россияне били из РСЗО и БПЛА 02
Последствия обстрела Сумщины: Россияне били из РСЗО и БПЛА 03
Последствия обстрела Сумщины: Россияне били из РСЗО и БПЛА 04

Автор: 

обстрел (27129) Сумская область (3117)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Безнаказанность порождает вседозволенность.
показать весь комментарий
22.12.2022 10:39 Ответить
 
 