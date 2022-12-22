Последствия обстрела Сумщины: Россияне били из РСЗО и БПЛА. ФОТОрепортаж
Россияне обстреляли приграничье Сумщины из реактивных систем залпового огня и БПЛА.
Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"Под вражеским огнем оказались 2 громады. Оккупанты накрывали из района населенного пункта Крупец. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.
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Иван Кравченко #486396
показать весь комментарий22.12.2022 10:39 Ответить Мне нравится 0
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