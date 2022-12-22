Последствия обстрела Сумщины: Россияне били из РСЗО и БПЛА. ФОТОрепортаж

Россияне обстреляли приграничье Сумщины из реактивных систем залпового огня и БПЛА.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Под вражеским огнем оказались 2 громады. Оккупанты накрывали из района населенного пункта Крупец. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

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