В Херсоне задержали предательницу из "Партии регионов", которая угрожала расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Херсоне предательницу "Партии регионов". Во время оккупации города она угрожала жителям расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

По информации правоохранителей, злоумышленницей оказалась жительница Херсона, входившая в состав местной ячейки "Партии регионов".

"После захвата города она добровольно пошла на сотрудничество с врагом и предложила свою помощь в войне против Украины. За это получила российский паспорт и "назначение" в ряды оккупационной администрации РФ. Там она возглавила созданную агрессором "участковую избирательную комиссию", - говорится в сообщении.

Так, коллаборантка выполняла задачи Москвы по организации и проведению псевдореферендума во временно захваченной части юга Украины.

"Для этого она развернула широкую агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита на территории одного из районов города. Злоумышленница лично призвала людей прийти на участки и проголосовать в пользу страны-агрессора", - рассказали в СБУ.

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Кроме этого, предательница лично обходила дома и требовала от людей поставить нужную "отметку в бюллетенях".

"В случае отказа сразу "обращалась" к сопровождавшим ее вооруженным рашистам. В таких случаях оккупанты врывались в дома граждан и угрожали расстрелом", - отмечают в СБУ.

Но, после освобождения Херсона, коллаборантка пыталась быть "незаметной" и таким образом избежать правосудия. Однако силовики разоблачили ее и задержали.

У злоумышленницы обнаружили российский паспорт и партийный билет пророссийской партии.

СБУ сообщила фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группой лиц) УКУ.

А суд уже избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.



