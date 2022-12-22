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Новости Фото Агрессия России против Украины
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В Херсоне задержали предательницу из "Партии регионов", которая угрожала расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Херсоне предательницу "Партии регионов". Во время оккупации города она угрожала жителям расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

По информации правоохранителей, злоумышленницей оказалась жительница Херсона, входившая в состав местной ячейки "Партии регионов".

"После захвата города она добровольно пошла на сотрудничество с врагом и предложила свою помощь в войне против Украины. За это получила российский паспорт и "назначение" в ряды оккупационной администрации РФ. Там она возглавила созданную агрессором "участковую избирательную комиссию", - говорится в сообщении.

Так, коллаборантка выполняла задачи Москвы по организации и проведению псевдореферендума во временно захваченной части юга Украины.

"Для этого она развернула широкую агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита на территории одного из районов города. Злоумышленница лично призвала людей прийти на участки и проголосовать в пользу страны-агрессора", - рассказали в СБУ.

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Кроме этого, предательница лично обходила дома и требовала от людей поставить нужную "отметку в бюллетенях".

"В случае отказа сразу "обращалась" к сопровождавшим ее вооруженным рашистам. В таких случаях оккупанты врывались в дома граждан и угрожали расстрелом", - отмечают в СБУ.

Но, после освобождения Херсона, коллаборантка пыталась быть "незаметной" и таким образом избежать правосудия. Однако силовики разоблачили ее и задержали.

У злоумышленницы обнаружили российский паспорт и партийный билет пророссийской партии.

СБУ сообщила фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группой лиц) УКУ.

А суд уже избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Херсоне задержали предательницу из Партии регионов, которая угрожала расстрелом за отказ голосовать на псевдореферендуме, - СБУ 01
В Херсоне задержали предательницу из Партии регионов, которая угрожала расстрелом за отказ голосовать на псевдореферендуме, - СБУ 02

Автор: 

СБУ (19893) Херсон (2815) государственная измена (1540) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+19
Пристібніть до табуретки і залиште на десять хвилин з тими, кому вона погрожувала.
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22.12.2022 10:52
+11
У ВР та ОП повно зрадників з Партії регіонів.

І все норм - вони союзники, поплічники та опора ЗЄ та СН.
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22.12.2022 10:54
+11
Повісити курву😠
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22.12.2022 10:55
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Правила форума Совет форумчан
Пристібніть до табуретки і залиште на десять хвилин з тими, кому вона погрожувала.
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22.12.2022 10:52 Ответить
Ви що, написано ж, бувший риг, СБУ своїх не кидає...
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22.12.2022 11:24 Ответить
Це тому ви та інша наволоч з фашистськими знаками Z, V та Х ще на свободі?
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22.12.2022 11:30 Ответить
» Слуга « Шауляк
заявила , что «ПАРТИЯ РЕГИОНОВ « КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРТНЕРЫ
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22.12.2022 12:43 Ответить
Десять год тюрми
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22.12.2022 10:54 Ответить
Одна рука ловить зрадникiв у Херсонi,а iнша призначає зрадникiв на посаду...

https://most.ks.ua/news/url/v-upravlinni-sportu-hersonschini-zminivsja-ochilnik/
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22.12.2022 11:38 Ответить
У ВР та ОП повно зрадників з Партії регіонів.

І все норм - вони союзники, поплічники та опора ЗЄ та СН.
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22.12.2022 10:54 Ответить
Повісити курву😠
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22.12.2022 10:55 Ответить
Рогозін-«Це була робоча зустріч, вузьким колом та у спокійній обстановці після повернення з одного з наших добровольчих підрозділів. Ага робоча..
«У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали ещё несколько близких мне людей»
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22.12.2022 10:55 Ответить
я бачив цей стіл. голівуд нервно куріт в уголке.
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22.12.2022 11:00 Ответить
У ЗША за цю муйню дають 25 років турми
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22.12.2022 10:57 Ответить
шкода шо харі замазивают. бо награда найшла б швидше цю геройку.
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22.12.2022 10:58 Ответить
Якось дивно зустрічати в новинах зрадницю від "партії регіонів", бо зараз всі зрадники від партії слуга народу.
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22.12.2022 11:00 Ответить
Гранату в дупу і в річку шубовсь)
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22.12.2022 11:08 Ответить
Депортуйте цю кікімору на мокшанська болота! Тим паче руській паспорт в неї є.
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22.12.2022 11:19 Ответить
навіщо рожу замальовувати? це доречно робити, коли вина не доведена, а тут все ясно з цією потворою. Україна повинна знати своїх "героїв" в обличчя.
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22.12.2022 11:19 Ответить
ПР і є зрадники. Усі без жодного вийнятку
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22.12.2022 11:27 Ответить
Референдум по кацапски. Голосуй, или умри.
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22.12.2022 12:53 Ответить
В УКРАЇНІ, СБУ треба НЕГАЙНО затримати УСІХ членів партії ригів та її ЗАСНОВНИКА, а також усіх бритоголових членів молодіжного крила "ригів та опзж" та членів партії "опзж" та НЕГАЙНО створити 3 лагера, або 3 зони та помістити в них в 1-усіх членів "партії ригів" та членів їх сімей, а також її засновника з цілим виводком , в 2-усіх членів "партії опзж" та членів їх сімей, у 3-усіх членів і бритоголових "молодіжного крила ригів, опзж" до повного вияснення їх діяльності, поставлених перед ними завданнями і ролі їх виконання та награбованих статків, заводів, фабрик і гектарів УКРАЇНСЬКИХ земель...!!!

Поступати з ними так само, як ця "ригівська підороська кікімора" з УКРАЇНЦЯМИ при озброєній охороні...!!!

Усю цю ригівсько-опзж-есну мерзоту разом з молодіжним крилом посадити у вязниці ДОВІЧНО з повною крнфіскацією майна за ЗРАДУ УКРАЇНИ, за сприяння (пособнечестві) ворогу УКРАЇНИ, підоросії, та їх дій, що призвели до виличезних матеріальних втрат і знищенню населених міст України та смерті тисячі нівчому неповинних чоловіків, жінок, молоді, дітей України та військовослужбовців котрі БОРОНИЛИ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ УКРАЇНА ТА НАШЕ МАЙБУТНЄ...!!!

СМЕРТЬ УСІМ КАЦАПОМОРДИМ-КОЛАБОРАНТАМ ПІДОРОСАМ-ЧУХРАІНЦАМ ЗРАДНИКАМ УКРАЇНИ...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!

ВІЧНА ПАМЯТЬ...!!! УСІМ ЗАХИСНИКАМ ЗСУ ТА ССО, ЩО БОРОНИЛИ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ УКРАЇНА НЕ ШКОДУЮЧИ СВОГО ЖИТТЯ ЗА МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ І НАШОГО ЖИТТЯ...!!!

Вічна память усім невинно убієнним...!!!
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22.12.2022 13:23 Ответить
https://www.google.com.ua/search?q=основатели+партии+регионов&sxsrf=ALiCzsZHpFojk8PZdRnDWVB1g9Yh22GwYg%3A1671792151685&source=hp&ei=F4alY-bvJ-z6qwHbwbvoBw&iflsig=AJiK0e8AAAAAY6WUJ95bNnQ3KD0igHBhtlpuw-HmIjc1&oq=основатели+пар&gs_lcp=**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz
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23.12.2022 12:44 Ответить
так вони ж все ********
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23.12.2022 12:45 Ответить
Ось вся сутність ПР... Зрадити та продати Батьківщину! Всіх хто там був - знищити!
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22.12.2022 14:09 Ответить
саме страшне покарання для неї- це відвезти на кордон з Росією, дати хорошого копняка під зад і відправити на її на "новую родину", хай сповна пізнає "прелести жизни" в Росії.
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22.12.2022 15:07 Ответить
Так растреляйте, раз призывала к этому?
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22.12.2022 16:42 Ответить
 
 