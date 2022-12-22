В Херсоне задержали предательницу из "Партии регионов", которая угрожала расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала в Херсоне предательницу "Партии регионов". Во время оккупации города она угрожала жителям расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
По информации правоохранителей, злоумышленницей оказалась жительница Херсона, входившая в состав местной ячейки "Партии регионов".
"После захвата города она добровольно пошла на сотрудничество с врагом и предложила свою помощь в войне против Украины. За это получила российский паспорт и "назначение" в ряды оккупационной администрации РФ. Там она возглавила созданную агрессором "участковую избирательную комиссию", - говорится в сообщении.
Так, коллаборантка выполняла задачи Москвы по организации и проведению псевдореферендума во временно захваченной части юга Украины.
"Для этого она развернула широкую агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита на территории одного из районов города. Злоумышленница лично призвала людей прийти на участки и проголосовать в пользу страны-агрессора", - рассказали в СБУ.
Кроме этого, предательница лично обходила дома и требовала от людей поставить нужную "отметку в бюллетенях".
"В случае отказа сразу "обращалась" к сопровождавшим ее вооруженным рашистам. В таких случаях оккупанты врывались в дома граждан и угрожали расстрелом", - отмечают в СБУ.
Но, после освобождения Херсона, коллаборантка пыталась быть "незаметной" и таким образом избежать правосудия. Однако силовики разоблачили ее и задержали.
У злоумышленницы обнаружили российский паспорт и партийный билет пророссийской партии.
СБУ сообщила фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группой лиц) УКУ.
А суд уже избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
заявила , что «ПАРТИЯ РЕГИОНОВ « КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРТНЕРЫ
https://most.ks.ua/news/url/v-upravlinni-sportu-hersonschini-zminivsja-ochilnik/
І все норм - вони союзники, поплічники та опора ЗЄ та СН.
«У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали ещё несколько близких мне людей»
Поступати з ними так само, як ця "ригівська підороська кікімора" з УКРАЇНЦЯМИ при озброєній охороні...!!!
Усю цю ригівсько-опзж-есну мерзоту разом з молодіжним крилом посадити у вязниці ДОВІЧНО з повною крнфіскацією майна за ЗРАДУ УКРАЇНИ, за сприяння (пособнечестві) ворогу УКРАЇНИ, підоросії, та їх дій, що призвели до виличезних матеріальних втрат і знищенню населених міст України та смерті тисячі нівчому неповинних чоловіків, жінок, молоді, дітей України та військовослужбовців котрі БОРОНИЛИ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ УКРАЇНА ТА НАШЕ МАЙБУТНЄ...!!!
СМЕРТЬ УСІМ КАЦАПОМОРДИМ-КОЛАБОРАНТАМ ПІДОРОСАМ-ЧУХРАІНЦАМ ЗРАДНИКАМ УКРАЇНИ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!
ВІЧНА ПАМЯТЬ...!!! УСІМ ЗАХИСНИКАМ ЗСУ ТА ССО, ЩО БОРОНИЛИ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ УКРАЇНА НЕ ШКОДУЮЧИ СВОГО ЖИТТЯ ЗА МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ І НАШОГО ЖИТТЯ...!!!
Вічна память усім невинно убієнним...!!!