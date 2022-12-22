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Оккупанты ударили по селу Станислав на Херсонщине, ранен мужчина и повреждены 10 домов. ФОТО

Российские оккупанты ударили по селу Станислав на Херсонщине, ранения получил мужчина. Также повреждены 10 домов.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за удара российской артиллерии в Станиславе повреждены электросети и газопроводы. Ранен мужчина, ему оказывается медицинская помощь. Повреждены 10 домов местных жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начали ремонтные работы.

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Оккупанты ударили по селу Станислав на Херсонщине, ранен мужчина и повреждены 10 домов 01
Оккупанты ударили по селу Станислав на Херсонщине, ранен мужчина и повреждены 10 домов 02

Автор: 

обстрел (27129) Тимошенко Кирилл (432) Херсонская область (4760)


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