Оккупанты ударили по селу Станислав на Херсонщине, ранен мужчина и повреждены 10 домов. ФОТО
Российские оккупанты ударили по селу Станислав на Херсонщине, ранения получил мужчина. Также повреждены 10 домов.
Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за удара российской артиллерии в Станиславе повреждены электросети и газопроводы. Ранен мужчина, ему оказывается медицинская помощь. Повреждены 10 домов местных жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что начали ремонтные работы.
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