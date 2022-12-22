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На находящемся на ремонтном заводе в Мурманске крейсере "Адмирал Кузнецов" произошло "локальное возгорание", - росСМИ. ФОТО

На крейсере "Адмирал Кузнецов", который сейчас стоит на заводе "Звездочка" в Мурманске, произошло "локальное возгорание".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Пожар произошел на крейсере "Адмирал Кузнецов", стоящем на ремонтном заводе "Звездочка" в Мурманске. На борту "Адмирала Кузнецова", стоящем в сухом доке судоремонтного завода "Звездочка", произошло возгорание. Пострадавших нет, эвакуировано 20 человек" – сказал собеседник агентства.

Позже сообщили, что возгорание на крейсере потушили, убытков нет.

Председатель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил:

"Никакого пожара не было, было локальное возгорание, потушено в 11:30 силами личного состава и представителей пожарных служб, которые находятся на территории завода. Оперативно сработала система борьбы за живучесть, повреждений и ущерба нет".

В сети также были опубликованы фото пожара.

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На находящемся на ремонтном заводе в Мурманске крейсере Адмирал Кузнецов произошло локальное возгорание, - росСМИ 01

Автор: 

крейсер (98) пожар (5943) россия (95515)


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Топ комментарии
+35
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22.12.2022 11:46
+32
Взагалі не "удівлен" Будівлі біля сухого доку де ремонтували це корито
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22.12.2022 11:39
+29
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22.12.2022 11:36
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Это корыто грозит засрать Баренцево Море .
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22.12.2022 11:35 Ответить
ну и отлично.
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22.12.2022 11:49 Ответить
Норвегия пострадает .
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22.12.2022 11:51 Ответить
Коли в вже ця бродяча доходяга сконає на дні? )
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22.12.2022 12:07 Ответить
Не спішіть, най ще стоїть. Ходити по морям вона вже точно не буде, але плавати по бухті як гімно в унітазі буде. І чим більше буде плавати, тим більше з'їсть бюджетних коштів, а жре вона файно ))
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22.12.2022 14:36 Ответить
оруел просто в захваті був би від парашкинського новоязу. що не новина - то шедевр.
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22.12.2022 11:36 Ответить
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22.12.2022 11:36 Ответить
Старпом! Что это за скопище чёрных воронов в кильваторе нашего авианосца?!
- Это чайки, тов. капитан.
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22.12.2022 12:24 Ответить
да что вы понимаете в военно-морском юморе?
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22.12.2022 12:50 Ответить
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22.12.2022 11:38 Ответить
ну вы блин даете)))) маладцы !!!
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22.12.2022 11:38 Ответить
Взагалі не "удівлен" Будівлі біля сухого доку де ремонтували це корито
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22.12.2022 11:39 Ответить
🇺🇦

там ще треба написати Слава Україні !!!
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22.12.2022 11:43 Ответить
Може і написано - під фарбою.
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22.12.2022 17:21 Ответить
Пропоную перейменувати його в "Адмірал Опущєний"
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22.12.2022 11:40 Ответить
Авиапоносец .
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22.12.2022 11:41 Ответить
та то вже давно велика плавуча (поки що) буржуйка для обігріву та засмірдювання оточуючого простору...
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22.12.2022 11:41 Ответить
... обігріву навколишнього простору і заморожуванню екіпажа )), це ще та морозильна камера взимку )) ...
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22.12.2022 14:38 Ответить
"Умирал Кузнецов"
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22.12.2022 11:41 Ответить
Суки, та отстаньте вы от старика. Дайте ему умереть спокойно.
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22.12.2022 11:42 Ответить
Той старік ще будь якому НАТОвському кораблю фору дасть. Він абсолютний, з нині перебуваючих на озброєнні кораблів, чемпіон по втопленню літаків та плавучіх ремонтних баз (своїх, ну то вже деталі).
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22.12.2022 11:45 Ответить
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22.12.2022 11:48 Ответить
Мля.. воно ще не втопло? Там ще є чому горіти? Капець
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22.12.2022 11:43 Ответить
Те екіпаж гріється, бо система опалювання там не працювала майже ніколи ))
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22.12.2022 14:40 Ответить
Звёздочка , бомжи наверное, ночевали и загорелось
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22.12.2022 11:44 Ответить
Курск приём, докладывает Москва- адмирал кузнецов на подходе.
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22.12.2022 11:44 Ответить
Бойова "експлуатація" і наступний нескінченний ремонт цього сраного корита цілком підпадають під визначення:
- Результат нічого, процес - ВСЕ!
Навіть останньому дурню зрозуміло, що Кузю ніколи не відремонтують і він так і стоятиме на приколі, пожираючи гроші, матеріали, людські життя, поки або сам не розвалиться, або знайдеться хтось, хто нарешті припинить цю комедію і скаже - "Досить, на металобрухт цю потвору",
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22.12.2022 11:44 Ответить
єто просто епический распил ***** аля у нас метро на троещину и тп.
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22.12.2022 11:46 Ответить
Горить, палає техніка ворожа,
Рідна Україна переможе!
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22.12.2022 11:45 Ответить
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22.12.2022 11:46 Ответить
Герб Мурманську
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22.12.2022 11:47 Ответить
Селедка, ждущая взорвавшийся корабль!
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22.12.2022 13:32 Ответить
А крепкий падла
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22.12.2022 11:48 Ответить
Зэлэный_Змий , там же написано, сухой док а насчёт того ,что гореть не чему ,я тоже слышал, провода все на медь порастащили
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22.12.2022 11:48 Ответить
Судячи з фото, в кацапів сухий док такий самий, як і все на кацапії...
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22.12.2022 11:51 Ответить
то філіал

Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка" - судоремонтное предприятие, осуществляющее свою деятельность более 80 лет (с учетом правопреемственности) на Северном Флоте, выполняющее комплексные ремонты кораблей и судов Военно-Морского Флота, способное осуществлять ремонт вооружения и военной техники различной номенклатуры, оборудования, систем и механизмов кораблей и судов различного назначения.

Завод расположен на берегу незамерзающего Кольского залива в северной части Мурманска и имеет выгодное месторасположение, обусловленное наличием оборудованной протяженной причальной линии с большими глубинами и достаточным отдалением от фарватера, позволяющим выполнять любые швартовые операции с кораблями и судами больших размерений.
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22.12.2022 11:52 Ответить
Там десь поруч кацапи будують величезну верфь,для будівництва платформ нафтодобування
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22.12.2022 12:50 Ответить
аналогов, я так розумію, нєт?
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22.12.2022 13:57 Ответить
Будують ,чи будували частково китайці,частково німці
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22.12.2022 14:14 Ответить
Та спаліть його вже до тла. Грошей і так вже намили на сто років вперед))
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22.12.2022 11:51 Ответить
Там пилят на бесконечном ремонте, у нас - на бесконечном асфальте.
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22.12.2022 11:52 Ответить
Де на фото сухий док?Потрібно перевіряти інформацію ,перед тим як друкувати.
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22.12.2022 11:55 Ответить
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22.12.2022 11:58 Ответить
То у Рогозина пердак подгорел, теперь этот "крейсер" прости Господи, подгорел...
Столько анекдотов за один день
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22.12.2022 12:10 Ответить
Втопіть вже це нещастя , не мучте його.
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22.12.2022 12:16 Ответить
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22.12.2022 14:43 Ответить
Після минулої пожежі на АК писали, що він ремонту вже підлягає.
Чи пиляння коштів на "ремонтах" - процес вічний і від доцільності ремонтів абсолютно не залежить?
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22.12.2022 12:19 Ответить
Вірність традиціям
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22.12.2022 12:21 Ответить
та це неправда, вони просто мотор завели...
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22.12.2022 12:50 Ответить
не завели а протопили березовими чурками
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22.12.2022 12:52 Ответить
кузя жжот! )
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22.12.2022 12:51 Ответить
Оно так часто горит, что даже не новость. Разобрали бы в лом и не позорились.
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22.12.2022 13:40 Ответить
"Звездочка" - так жартома казали у далекому, антісовєцькому, донецько-бандерівському дитинстві на задню частину трусів (зі зрозумілих причин...))))... і ти диви - аналогії працюють і досі
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22.12.2022 13:45 Ответить
...жалко куузззюююю, то краном перебили то обокрали то подожгли гаденыши балот мацковии
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22.12.2022 14:04 Ответить
А він ще живий, кузнєцов цей? Я думала, на металобрухт вже давно здали.
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22.12.2022 14:29 Ответить
низя,эт единственное корыто что авианоседЗ на болотах мацковии,а какже пугать НАТу...
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22.12.2022 16:22 Ответить
Это не опечатка, это на самом деле не авианосец.
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22.12.2022 14:37 Ответить
Ворованное ни кому не идет на пользу.
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22.12.2022 14:45 Ответить
По пути в Рай….. армия РФ сегодня Победитель года: Россия первая в номинациях "упал", "сгорел", "утонул" -от своей рукоголово()()пости. но єтим еще более опасна вторая армия третьего мира, соей непредсказуемой глупостью.
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22.12.2022 16:10 Ответить
не завидувай болотам мацковии,они ешо и воровать могут
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22.12.2022 16:25 Ответить
Это какая-то финансовая Чернобаевка. Как только "Кузнецов" получает деньги на ремот - сразу пожар. Это который уже по счету? Четвертый?
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22.12.2022 16:19 Ответить
 
 