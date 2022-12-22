На находящемся на ремонтном заводе в Мурманске крейсере "Адмирал Кузнецов" произошло "локальное возгорание", - росСМИ. ФОТО
На крейсере "Адмирал Кузнецов", который сейчас стоит на заводе "Звездочка" в Мурманске, произошло "локальное возгорание".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Пожар произошел на крейсере "Адмирал Кузнецов", стоящем на ремонтном заводе "Звездочка" в Мурманске. На борту "Адмирала Кузнецова", стоящем в сухом доке судоремонтного завода "Звездочка", произошло возгорание. Пострадавших нет, эвакуировано 20 человек" – сказал собеседник агентства.
Позже сообщили, что возгорание на крейсере потушили, убытков нет.
Председатель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил:
"Никакого пожара не было, было локальное возгорание, потушено в 11:30 силами личного состава и представителей пожарных служб, которые находятся на территории завода. Оперативно сработала система борьбы за живучесть, повреждений и ущерба нет".
В сети также были опубликованы фото пожара.
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- Это чайки, тов. капитан.
там ще треба написати Слава Україні !!!
- Результат нічого, процес - ВСЕ!
Навіть останньому дурню зрозуміло, що Кузю ніколи не відремонтують і він так і стоятиме на приколі, пожираючи гроші, матеріали, людські життя, поки або сам не розвалиться, або знайдеться хтось, хто нарешті припинить цю комедію і скаже - "Досить, на металобрухт цю потвору",
Рідна Україна переможе!
Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка" - судоремонтное предприятие, осуществляющее свою деятельность более 80 лет (с учетом правопреемственности) на Северном Флоте, выполняющее комплексные ремонты кораблей и судов Военно-Морского Флота, способное осуществлять ремонт вооружения и военной техники различной номенклатуры, оборудования, систем и механизмов кораблей и судов различного назначения.
Завод расположен на берегу незамерзающего Кольского залива в северной части Мурманска и имеет выгодное месторасположение, обусловленное наличием оборудованной протяженной причальной линии с большими глубинами и достаточным отдалением от фарватера, позволяющим выполнять любые швартовые операции с кораблями и судами больших размерений.
Столько анекдотов за один день
Чи пиляння коштів на "ремонтах" - процес вічний і від доцільності ремонтів абсолютно не залежить?