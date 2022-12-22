На находящемся на ремонтном заводе в Мурманске крейсере "Адмирал Кузнецов" произошло "локальное возгорание", - росСМИ. ФОТО

На крейсере "Адмирал Кузнецов", который сейчас стоит на заводе "Звездочка" в Мурманске, произошло "локальное возгорание".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Пожар произошел на крейсере "Адмирал Кузнецов", стоящем на ремонтном заводе "Звездочка" в Мурманске. На борту "Адмирала Кузнецова", стоящем в сухом доке судоремонтного завода "Звездочка", произошло возгорание. Пострадавших нет, эвакуировано 20 человек" – сказал собеседник агентства.

Позже сообщили, что возгорание на крейсере потушили, убытков нет.

Председатель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил:

"Никакого пожара не было, было локальное возгорание, потушено в 11:30 силами личного состава и представителей пожарных служб, которые находятся на территории завода. Оперативно сработала система борьбы за живучесть, повреждений и ущерба нет".

В сети также были опубликованы фото пожара.

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