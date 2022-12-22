За двое суток из портов Большой Одессы вышло 5 судов с 221 тыс. тонн агропродукции для Африки и Азии. ФОТО

В рамках "Зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышло 5 судов с 221 тыс. тонн агропродукции для Африки и Азии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Министерства инфраструктуры Украины.

"Среди них балкер SEA BRIDLE с 25 тыс. тонн агропродукции для Ливии. С начала работы зернового коридора порты отправили 12 судов с 305 тыс. тонн украинского зерна в эту африканскую страну. В настоящее время в портах Большой Одессы на обработке 29 судов с 1 млн тонн украинской агропродукции", – говорится в сообщении.

По "зерновому коридору" двигаются 2 судна под загрузку 89 тыс. тонн агропродукции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще 8 судов с 238,6 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы вышли из портов Большой Одессы. ФОТОрепортаж

В Босфоре своей очереди на инспекцию JCC ожидает 92 судна. За прошедшие сутки 7 судов получили согласование для дальнейшего движения после инспекции. В Мининфраструктуре отметили, что для непрерывного движения зерновым коридором должно проходить минимум 12 инспекций в сутки.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 574 судна, которые экспортировали 14,6 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.





