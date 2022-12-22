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За двое суток из портов Большой Одессы вышло 5 судов с 221 тыс. тонн агропродукции для Африки и Азии. ФОТО

В рамках "Зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышло 5 судов с 221 тыс. тонн агропродукции для Африки и Азии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Министерства инфраструктуры Украины.

"Среди них балкер SEA BRIDLE с 25 тыс. тонн агропродукции для Ливии. С начала работы зернового коридора порты отправили 12 судов с 305 тыс. тонн украинского зерна в эту африканскую страну. В настоящее время в портах Большой Одессы на обработке 29 судов с 1 млн тонн украинской агропродукции", – говорится в сообщении.

По "зерновому коридору" двигаются 2 судна под загрузку 89 тыс. тонн агропродукции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще 8 судов с 238,6 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы вышли из портов Большой Одессы. ФОТОрепортаж

В Босфоре своей очереди на инспекцию JCC ожидает 92 судна. За прошедшие сутки 7 судов получили согласование для дальнейшего движения после инспекции. В Мининфраструктуре отметили, что для непрерывного движения зерновым коридором должно проходить минимум 12 инспекций в сутки.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 574 судна, которые экспортировали 14,6 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

За двое суток из портов Большой Одессы вышло 5 судов с 221 тыс. тонн агропродукции для Африки и Азии 01
За двое суток из портов Большой Одессы вышло 5 судов с 221 тыс. тонн агропродукции для Африки и Азии 02
За двое суток из портов Большой Одессы вышло 5 судов с 221 тыс. тонн агропродукции для Африки и Азии 03

Автор: 

зерно (1070) корабль (2041) Мининфраструктуры (941)


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22.12.2022 13:12 Ответить
А скільки Україна заробила на цьому ніхто не пише,мається на увазі фермери,бюджет держави і народ невідомо
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22.12.2022 13:32 Ответить
Головне що Пінчук на цьому заробив. А народ та бюджет тут ні до чого.
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23.12.2022 13:16 Ответить
Нічого! А що буде їсти країна в наступному році?! Таке враження, що влада про це не думає!...
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22.12.2022 14:02 Ответить
Та Рома Абрамович давно все паришал..а дЕрмак просто спонсор...,типа Смотрящий...не дай Боже Эрдоган получит на доллар больше.... Леонид Данилыч не простит... батько української не олегархії 🤣🤣🤣
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22.12.2022 16:32 Ответить
 
 