В Украине впервые представили экспозицию женской военной формы, которую тестируют ВСУ. ФОТОрепортаж

21 декабря в Украине впервые была представлена экспозиция военной женской формы и амуниции. Форма была разработана проектом "arm women now" по международным стандартам и тестируется в Вооруженных Силах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"По состоянию на данный момент мы в режиме "нон-стоп" отшиваем эти формы и бесплатно передаем ее женщинам на передовую. К концу этого года уже будет 2 тысячи комплектов формы: нижнего белья, термобелья, теплой зимней одежды", - рассказала организатор мероприятия и инициатор проекта депутат Киевского городского совета Ирина Никорак.

По ее словам, форма учитывает женскую антропометрию тела: брюки и китель в частности отличается в плечах и груди, а штаты разработаны таким образом, что имеют более глубокую посадку и двойную фиксацию на талии.

Военная 112-я отдельной бригады территориальной обороны Киева Наталья с позывным "Ангел" также прокомментировала отдельное производство женской военной формы и рассказала, как женщины обходились без такой формы в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ.

"На самом деле, в женской форме, брониках, которые сделаны специальные под нас, это дает нам комфорт, удобство, возможность работать в любых условиях в комфорте", - отметила она.

Военная рассказала, что в начале войны женщины, которые вступали в ряды ВСУ, должны были ходить к портным и перешивать мужскую военную форму, чтобы подогнать ее под свой размер, но это не решало проблему неудобства.

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