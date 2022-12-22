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Новости Фото Война
16 028 23

В Украине впервые представили экспозицию женской военной формы, которую тестируют ВСУ. ФОТОрепортаж

21 декабря в Украине впервые была представлена экспозиция военной женской формы и амуниции. Форма была разработана проектом "arm women now" по международным стандартам и тестируется в Вооруженных Силах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"По состоянию на данный момент мы в режиме "нон-стоп" отшиваем эти формы и бесплатно передаем ее женщинам на передовую. К концу этого года уже будет 2 тысячи комплектов формы: нижнего белья, термобелья, теплой зимней одежды", - рассказала организатор мероприятия и инициатор проекта депутат Киевского городского совета Ирина Никорак.

По ее словам, форма учитывает женскую антропометрию тела: брюки и китель в частности отличается в плечах и груди, а штаты разработаны таким образом, что имеют более глубокую посадку и двойную фиксацию на талии.

Военная 112-я отдельной бригады территориальной обороны Киева Наталья с позывным "Ангел" также прокомментировала отдельное производство женской военной формы и рассказала, как женщины обходились без такой формы в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ.

"На самом деле, в женской форме, брониках, которые сделаны специальные под нас, это дает нам комфорт, удобство, возможность работать в любых условиях в комфорте", - отметила она.

Военная рассказала, что в начале войны женщины, которые вступали в ряды ВСУ, должны были ходить к портным и перешивать мужскую военную форму, чтобы подогнать ее под свой размер, но это не решало проблему неудобства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бундестаге просят Шольца дать Украине комплексы ПВО PAC-2: "Мы их и так скоро спишем"

В Украине впервые представили экспозицию женской военной формы, которую тестируют ВСУ 01
В Украине впервые представили экспозицию женской военной формы, которую тестируют ВСУ 02
В Украине впервые представили экспозицию женской военной формы, которую тестируют ВСУ 03
В Украине впервые представили экспозицию женской военной формы, которую тестируют ВСУ 04
В Украине впервые представили экспозицию женской военной формы, которую тестируют ВСУ 05
В Украине впервые представили экспозицию женской военной формы, которую тестируют ВСУ 06

женщины (886) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+16
І це означає, що багато жінок захищають Неньку.

Низький уклін усім амазонкам. Най Бог береже вас та ваші родини.
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22.12.2022 16:14
+12
Дякую! усім хто допомагає. Слава Україні!!!👍
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22.12.2022 15:16
+4
Експозиція жіночої військової форми??? Ви серйозно? Солдатам вже закупили зимовий одяг? Чи чекаєте поки Естонія з Латвією вам пошле. Неадеквати...
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22.12.2022 16:35
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Правила форума Совет форумчан
Дякую! усім хто допомагає. Слава Україні!!!👍
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22.12.2022 15:16 Ответить
У голові (а потім у колонках) одразу увімкнулася класика німецького електро андеґраунду - synthpop гурт And One, пісня Military Fashion Show
https://youtu.be/h2PV1ojFtFU тиць 1
https://youtu.be/bfrWzAZenjc тиць 2
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22.12.2022 15:23 Ответить
І це означає, що багато жінок захищають Неньку.

Низький уклін усім амазонкам. Най Бог береже вас та ваші родини.
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22.12.2022 16:14 Ответить
Писали тут - 40 тисяч
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24.12.2022 07:59 Ответить
Експозиція жіночої військової форми??? Ви серйозно? Солдатам вже закупили зимовий одяг? Чи чекаєте поки Естонія з Латвією вам пошле. Неадеквати...
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22.12.2022 16:35 Ответить
Ну вам у Чехії видніше, що жінки не служать на фронті.
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22.12.2022 18:00 Ответить
Буквально вчора була на цензорі новина, що Естонія готує відправку 35 000 комлектів військової форми для ЗСУ. Це говорить тільки про те що виробництво власної військової форми та екіпірування так і не було налагоджено. Або було але в недостатні кількості, тож доводиться вже вкотре чекати допомоги партнерів. Б'юсь об заклад що відсоток жінок на фронті, які безпосередньо беруть участь у бойових діях близький нулю. І на цьому фоні ''Експозиція жіночої військової форми'' виглядає дуже кумедно і жалюгідно. Це очевидно навіть ідіоту...
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22.12.2022 18:58 Ответить
А у Чехії є військова форма для жінок? Чи у них жінки не служать в армії? Вважаєш, що "не на часі"? А коли буде "на часі"? Бо жінки воюють вже сьогодні І живуть СЬОГОДНІ, а не будуть жить "колись"! Як же ти мені "блазенят" нагадуєш! Ті теж відкладають прийняття реформ під будь-яким приводом!
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24.12.2022 08:05 Ответить
@ Яр Холодний Тобото ви вважаєте що ʼʼекспозиція жіночої військової формиʼʼ є на сьогоднішній день для ЗСУ важливишім питання ніж виробництво власної зброї, амуніції, дронів??? Нагадаю, що за 9 років війни українське керівництво не спромоглося навіть побудувати завод по виробництву набоїв для стрілецької зброї... Також хотілося б нагадати що зброя ʼʼнахалявуʼʼ Україні не буде постачатась вічно. Тож було б доречніше створити хоча б власний бойовий дрон для початку. І тільки потім займатись такими дурницями як ʼʼекспозиції жіночої військової формиʼʼ. Інакше ця експозиція це просто ʼʼцирк на дротіʼʼ.
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24.12.2022 13:24 Ответить
Пояснюю для ДЛБЙБів - подібне питання ставилося ще тоді, коли наша армія переходила на нову форму Тобто пару десятків років тому Його тоді благополучно "зажували" і "поклали під сукно" Але вона нікуди не ділася! Я по роботі часто спілкувався з жінками-військовими і не раз чув нарікання, з їх боку, на подібну проблему Зараз відповідна структура взялася за її вирішення, вийшла на "фініш" і показує "кінечний результат" Вони що - винуваті в тому, що його досягли швидше, ніж ті структури Міноборони, які повинні займаться розвертанням випуску озброєнь? Ти пропонуєш "спочатку перемогти, а потім думать про форму для жінок"? "Не на часі"? Так вони ВЖЕ воюють! А випробовувать її в бойових умовах як будемо? Нову війну починать?
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24.12.2022 14:22 Ответить
я вообще не пойму шо там они делают если ты не бугалтер разве шо..ну не понимаю.этого я кринжа..с пузом..скоро туалет будет общий ....
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22.12.2022 17:04 Ответить
Ну то такое дело, они там, потому, что вы - тут.
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22.12.2022 21:23 Ответить
Не "понимешь" - так не лізь "рассуждать"! Туалет йому не подобається "общий" Теж мені - "Лавров№2" Перед тим як "пащеку роззявлять" - попитав-би жінок які змушені ходить у чоловічому вбранні : "Чи зручно їм ходить в чоловічих штанях?"
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24.12.2022 09:25 Ответить
"Пєтуха кукарекающего" шукай у дзеркалі - так зручніше! А я не "кукарекаю", а висвічую проблему, яка ВЖЕ Є, і яку треба вирішувать І яку люди вирішить пробують! А ви сюди прибігли, познімали штани і серете в різні боки, вихваляючись один перед іншим тим, хто сероне далі, гучніше та смердючіше!
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24.12.2022 14:10 Ответить
На першій фотографії манікен схожий на чоловіка-з пузом, навіть на вагітну жінку не схожий.
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22.12.2022 18:12 Ответить
У кацапа женщина - человек второго сорта. К сожалению, за триста лет такой дикий обычай распространился и в Украину. Я рад, что сейчас дела меняются в лучшую сторону. Женщина не должна быть на войне, но если она уже там, то значит, что заменяет какого-нибудь диванного спецназовца, который тут. И уж всяко достойна того, что бы страна обеспечила ей минимальный комфорт.
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22.12.2022 21:27 Ответить
женщины на войне, потому что трусы либо в сша, либо в польше или лондоне.
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22.12.2022 22:54 Ответить
Или там где и ты.
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23.12.2022 08:37 Ответить
Якщо почали шити форму для жінок, то тепер вже точно переможемо бо інших проблем в армії немає.
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24.12.2022 12:18 Ответить
Для всіх обсирачів хорошої справи, типу не на часі, не всіх забезпечили, інші країни дарують, самі нічого не робите... Робимо. У війську багато жінок, і багато точно не в бухгалтерії. Форма та бронежилети потрібні давно і на позавчора. Велика вдячність людям що її роблять. Цікаво скільки ботів чи кацапів серед "критиків", та тих хто щось реально робить?
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25.12.2022 20:18 Ответить
 
 