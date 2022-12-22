Россияне обстреляли Краматорск, Часов Яр и Курахово Донецкой области, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики на протяжении дня обстреливают территорию Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг обстрелял Часов Яр, Краматорск и Курахово. Повсюду пострадали исключительно гражданские и гражданская инфраструктура.

В Часовом Яре 1 человек погиб, 2 ранены, повреждены дома - всего по городу прилетело около 15 снарядов.

В Краматорске россияне попали на территорию предприятия и в одну из школ – без пострадавших. Последствия обстрелов Курахова еще устанавливаем", - говорится в сообщении.

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