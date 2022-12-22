Первая группа украинских военных завершила подготовку в рамках миссии ЕС в Чехии. ФОТОрепортаж

На полигоне Либава в Чехии завершила подготовку первая группа украинских военнослужащих в рамках миссии Европейского союза EUMAM.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Как сообщил командующий сухопутных войск чешской армии Роман Нахончик, во время трехнедельного курса подготовки несколько сотен украинских военных отработали базовые навыки, в частности стрельбы из автоматов и вождения боевых машин пехоты.

Программа обучения также предусматривала передачу опыта по планированию атаки, обороны или передвижения. Нахончик также отметил, что чешские и украинские военнослужащие обмениваются опытом ведения реального боя.

"Чешская Республика поддерживает вас. Вы являетесь героями для чешских солдат и для граждан Чешской Республики. Военный преступник Путин должен быть повержен", - заявила во время визита в Либаву министр обороны Чехии Яна Чернохова.

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Ожидается, что в течение 2023 года в Чехию прибудут еще четыре группы украинских военнослужащих численностью около 800 человек, первая из них должна начать подготовку уже в январе.

Напомним, обучение украинских военных в районе Либавы были одобрены чешскими депутатами в конце ноября, и уже в начале декабря начались первые учения.

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