Украинским воинам нужны дрон и два тепловизора, - волонтер Юсупова объявила сбор для помощи фронту. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова объявила сбор средств на приобретение дрона и двух тепловизоров для бойцов ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Юсупова отметила: "Ситуация в стране очень тяжелая, но на фронте гораздо труднее. Продолжаются ужасные бои, нашим бойцам нужна помощь

Я очень прошу помочь приобрести еще один дрон и два тепловизора

Потому что у многих нет воды, света, фронт отошел на второй план, но поймите, что наши бойцы сдерживают страшные атаки орков ценой своей жизни!

Дрон Мавик 3 комбо -114 тыс;

Два Тепловизора -118 тыс

Каждая копейка – это помощь!

Выкупить надо срочно, очень прошу

Посылки на фронт отправляем почти каждый день.

С понедельника купила и отправлен монокуляр ночного видения -162 тыс, дроны 342 тыс, тепловизоры-118, прицелы, рации, планшеты -165 т".

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