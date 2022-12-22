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Украинским воинам нужны дрон и два тепловизора, - волонтер Юсупова объявила сбор для помощи фронту. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова объявила сбор средств на приобретение дрона и двух тепловизоров для бойцов ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Юсупова отметила: "Ситуация в стране очень тяжелая, но на фронте гораздо труднее. Продолжаются ужасные бои, нашим бойцам нужна помощь

Я очень прошу помочь приобрести еще один дрон и два тепловизора

Потому что у многих нет воды, света, фронт отошел на второй план, но поймите, что наши бойцы сдерживают страшные атаки орков ценой своей жизни!

Дрон Мавик 3 комбо -114 тыс;

Два Тепловизора -118 тыс

Каждая копейка – это помощь!

Выкупить надо срочно, очень прошу

Посылки на фронт отправляем почти каждый день.

С понедельника купила и отправлен монокуляр ночного видения -162 тыс, дроны 342 тыс, тепловизоры-118, прицелы, рации, планшеты -165 т".

Пайпал [email protected]

5168752017223390 приват

5375411504293973 Монобанк

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Украинским воинам нужны дрон и два тепловизора, - волонтер Юсупова объявила сбор для помощи фронту 01
Украинским воинам нужны дрон и два тепловизора, - волонтер Юсупова объявила сбор для помощи фронту 02
Украинским воинам нужны дрон и два тепловизора, - волонтер Юсупова объявила сбор для помощи фронту 03
Украинским воинам нужны дрон и два тепловизора, - волонтер Юсупова объявила сбор для помощи фронту 04
Украинским воинам нужны дрон и два тепловизора, - волонтер Юсупова объявила сбор для помощи фронту 05
Украинским воинам нужны дрон и два тепловизора, - волонтер Юсупова объявила сбор для помощи фронту 06
Украинским воинам нужны дрон и два тепловизора, - волонтер Юсупова объявила сбор для помощи фронту 07
Украинским воинам нужны дрон и два тепловизора, - волонтер Юсупова объявила сбор для помощи фронту 08
Украинским воинам нужны дрон и два тепловизора, - волонтер Юсупова объявила сбор для помощи фронту 09

волонтеры (2633) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+6
Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

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22.12.2022 20:02
+4
Я скинув 100
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22.12.2022 19:23
+4
Може вже досить клянчить останнє у населення, а зменшити зарплати і премії з 43000 до 12000 - 15000 грн. всіляким охоронцям военкоматів, тероборонівцям і водіям за 500 км від лінії фронту, одразу з'являться гроші на сотні дронів і тепловізорів, і інших речей, які прискорять перемогу...
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22.12.2022 19:32
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22.12.2022 19:11 Ответить
Я скинув 100
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22.12.2022 19:23 Ответить
Може вже досить клянчить останнє у населення, а зменшити зарплати і премії з 43000 до 12000 - 15000 грн. всіляким охоронцям военкоматів, тероборонівцям і водіям за 500 км від лінії фронту, одразу з'являться гроші на сотні дронів і тепловізорів, і інших речей, які прискорять перемогу...
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22.12.2022 19:32 Ответить
Дуже влучна думка,але допомога потрібна сьогодні.
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22.12.2022 19:36 Ответить
Це до волонтерів зауваження?
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23.12.2022 01:18 Ответить
Як завжди всі писаки Цензора,обходять благання про допомогу стороною)))Краще в іншій новині щось дурне накарябати.
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22.12.2022 19:50 Ответить
Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

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22.12.2022 20:02 Ответить
Волонтерська справа-потрібна, і в деяких випадках - незамінна. Але не можу зрозуміти - волонтер, що роками займається гаджетами, взяв австралійську вилку до зарядного? І як тепер?
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22.12.2022 20:14 Ответить
Війна в країні а у суддів пенсії по 110 000 грн, це нормально взагалі?Чому неможливо зменшити їх на користь ВСУ?
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22.12.2022 21:44 Ответить
+
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23.12.2022 22:13 Ответить
+
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24.12.2022 08:55 Ответить
+500 грн
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24.12.2022 18:44 Ответить
 
 