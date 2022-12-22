Украинским воинам нужны дрон и два тепловизора, - волонтер Юсупова объявила сбор для помощи фронту. ФОТО
Волонтер Наталья Юсупова объявила сбор средств на приобретение дрона и двух тепловизоров для бойцов ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.
Юсупова отметила: "Ситуация в стране очень тяжелая, но на фронте гораздо труднее. Продолжаются ужасные бои, нашим бойцам нужна помощь
Я очень прошу помочь приобрести еще один дрон и два тепловизора
Потому что у многих нет воды, света, фронт отошел на второй план, но поймите, что наши бойцы сдерживают страшные атаки орков ценой своей жизни!
Дрон Мавик 3 комбо -114 тыс;
Два Тепловизора -118 тыс
Каждая копейка – это помощь!
Выкупить надо срочно, очень прошу
Посылки на фронт отправляем почти каждый день.
С понедельника купила и отправлен монокуляр ночного видения -162 тыс, дроны 342 тыс, тепловизоры-118, прицелы, рации, планшеты -165 т".
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