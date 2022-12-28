Двум бывшим работникам "Укрзализныци" объявлено о подозрении за работу на российских захватчиков во время оккупации Харьковщины. ФОТО

В Харьковской области разоблачили экс-сотрудников "Укрзализныци", которые контролировали процесс ввоза российской техники на Харьковщину.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленники летом начали сотрудничать с оккупантами, заключив договоры с так называемым генеральным директором предприятия "Купьянская железная дорога".

"49-летний мужчина занял должность "начальника" производственного подразделения "Купянская путевая машинная станция №133", созданного оккупационными властями, а 50-летний коллаборант стал его "заместителем". На фейковых должностях мужчины помогали стране-агрессору восстанавливать железнодорожное сообщение с оккупированной в то время частью Харьковщины. Прежде всего, коллаборанты способствовали ввозу российской военной техники", - рассказали в прокуратуре.

После деоккупации подозреваемые решили избежать ответственности перед украинскими властями: псевдоруководитель сбежал в Черновцы, а его "заместитель" скрывался по населенным пунктам Харьковщины.

Оба находятся под стражей. Им инкриминируют проведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

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