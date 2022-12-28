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Двум бывшим работникам "Укрзализныци" объявлено о подозрении за работу на российских захватчиков во время оккупации Харьковщины. ФОТО

В Харьковской области разоблачили экс-сотрудников "Укрзализныци", которые контролировали процесс ввоза российской техники на Харьковщину.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленники летом начали сотрудничать с оккупантами, заключив договоры с так называемым генеральным директором предприятия "Купьянская железная дорога".

"49-летний мужчина занял должность "начальника" производственного подразделения "Купянская путевая машинная станция №133", созданного оккупационными властями, а 50-летний коллаборант стал его "заместителем". На фейковых должностях мужчины помогали стране-агрессору восстанавливать железнодорожное сообщение с оккупированной в то время частью Харьковщины. Прежде всего, коллаборанты способствовали ввозу российской военной техники", - рассказали в прокуратуре.

После деоккупации подозреваемые решили избежать ответственности перед украинскими властями: псевдоруководитель сбежал в Черновцы, а его "заместитель" скрывался по населенным пунктам Харьковщины.

Оба находятся под стражей. Им инкриминируют проведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

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Двум бывшим работникам Укрзализныци объявлено о подозрении за работу на российских захватчиков во время оккупации Харьковщины 01Двум бывшим работникам Укрзализныци объявлено о подозрении за работу на российских захватчиков во время оккупации Харьковщины 02

Автор: 

прокуратура (5013) Укрзализныця (2748) государственная измена (1540)


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Топ комментарии
+10
Сомневаюсь, что им пистолет держали у виска. Скорее всего ждуны и сознательно и добровольно перешли на сторону врага. И одеты они так, что на голодающих не похожи. И что им будет? Выйдут скоро и опять будут работать на врага. Вы должны понимать что после зоны, Украину они любить не будут уже никогда люто ненавидеть до конца. И принимать Законы нужно ужесточающие ответственность за коллаборацию с врагом, пожизненный запрет на гос. и выборные должности и лишение права голосовать. Герои гибнут за Родину, а эти многочисленные мрази сидят в безопасности и погибать не собираются. Они нам нового Януковича через несколько лет выберут.
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28.12.2022 18:07
+7
Як там справи у баканова, дємченко, вітренка? Агов СБУ.
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28.12.2022 18:07
+5
Самі патріотичні мусора і сбу-шники тікали з Херсона один поперед одного 24.02. І ніхто досі не відповідає за пройоп Півдня.
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28.12.2022 18:09
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Двом "стрєлочьнікам"?
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28.12.2022 17:50 Ответить
Це "Пугала" для українців.
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28.12.2022 17:59 Ответить
А в них був вибір? Хоча так - померти з голоду або бути героїчно розстріляними. Може тих, хто їх судитть відпривити на їх місце і подивитися на їх героїзм?
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28.12.2022 17:57 Ответить
Сомневаюсь, что им пистолет держали у виска. Скорее всего ждуны и сознательно и добровольно перешли на сторону врага. И одеты они так, что на голодающих не похожи. И что им будет? Выйдут скоро и опять будут работать на врага. Вы должны понимать что после зоны, Украину они любить не будут уже никогда люто ненавидеть до конца. И принимать Законы нужно ужесточающие ответственность за коллаборацию с врагом, пожизненный запрет на гос. и выборные должности и лишение права голосовать. Герои гибнут за Родину, а эти многочисленные мрази сидят в безопасности и погибать не собираются. Они нам нового Януковича через несколько лет выберут.
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28.12.2022 18:07 Ответить
Самі патріотичні мусора і сбу-шники тікали з Херсона один поперед одного 24.02. І ніхто досі не відповідає за пройоп Півдня.
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28.12.2022 18:09 Ответить
А ти звідки втік?
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28.12.2022 18:43 Ответить
Я нікуди не тікав. Я в своєму місті в Україні. А французький прапор - це такий ip.
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28.12.2022 19:07 Ответить
В Купянске работал и хлебзавод и как их теперь назвать?
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28.12.2022 18:31 Ответить
Як там справи у баканова, дємченко, вітренка? Агов СБУ.
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28.12.2022 18:07 Ответить
А тот кто шашлыки жарил проходы разминировал арту отвёл ракеты Пороха-Турчинова закапывал в асфальт:...он не при делах..... зафурдосил людей вместе с территориями и ордена вручает...вот устроился латексный куэмаэстро на лабутенах(
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28.12.2022 18:28 Ответить
А можна солов'їною... А то з Німеччини і на мордовському якось "палєвно" і все в копірку з методичок орків)
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28.12.2022 18:46 Ответить
 
 