Ночь в Донецкой области: обстрелы Авдеевки, Марьинки, Бахмута и Лимана, враг попал в промпредприятие в Краматорске. ФОТОрепортаж

Ночью россияне продолжали стрелять по прифронтовым и тыловым городам Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, около полуночи враг обстрелял Краматорск – попал в промышленное предприятие. Повреждена обширная территория. К счастью, никто не пострадал.

"На Волновахском направлении 5 домов повреждены в Угледаре, также под обстрел попала Новоукраинка - без жертв. На Донецком направлении 1 человек погиб в Северном Очеретинской громады. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки, Марьинки и окрестностей Кураховской громады, а утром обстрел Кураховки" , – говорится в сообщении.

На Горловском направлении 1 человек погиб в Бахмуте. В городе повреждены 2 частных дома и многоэтажка. В Ильиновке поврежден дом. Напряженная ситуация в Соледарской громаде – под обстрелами Соледар, Парасковеевка, Раздолевка и Федоровка.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Лимане, также под огнем – Северск.

Кириленко напоминает, что всего за сутки россияне убили 2 гражданских в Донецкой области, ранили 1.

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