За прошедшие сутки россияне нанесли 36 ударов по Донетчине, разрушены и повреждены дома, завод, школа и больница, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За сутки под обстрелами находились 13 населенных пунктов. Армия России убила и ранила гражданских жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию в Донецкой области.

"Враг выпустил снаряды по городам Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, Камышевка, селах Бердичи, Красногоровка, Веселое, Ягодное, Времовка, Карловка, Северное.

Оккупанты вели огонь из ракетных систем, РСЗО "Град", артиллерии, танков.

Разрушены и повреждены 10 гражданских объектов - 4 жилых дома, школа, больница, завод, объект критической инфраструктуры, админздание, гараж", - говорится в сообщении.

Три ракеты рашисты направили по Краматорску и Лиману. Два снаряда попали по территории завода в Краматорске. Одна ракета попала в частный дом в Лимане. Информации о жертвах не поступало.

Больше всего ударов – двадцать один – выдержала Авдеевка. Российские войска уничтожали населенный пункт из "Градов", артиллерии и танков. Разрушения получили больница и многоквартирный дом. По предварительной информации, люди не пострадали.

Артиллерией оккупанты накрыли Бахмут, попали в многоквартирный и частный дома, убили гражданское лицо.

"В результате вражеских атак имеем погибшего в селе Северное и травмированного в селе Ягодное", - сообщили в полиции.

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