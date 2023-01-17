10 модульных мостов, выдерживающих тяжелый транспорт, получила Украина от Норвегии. ФОТО

Украина получила от Норвегии десять модульных мостов, выдерживающих тяжелый транспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укравтодор".

"Украине подарили временные мостовые конструкции типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств. Эти конструкции позволят не только соединить населенные пункты, но и обеспечат довоз гуманитарных грузов, проезд скорых, ремонтных бригад, эвакуацию населения. Стоимость переданных конструкций составляет 30 миллионов норвежских крон. Техническая помощь финансируется из гуманитарного бюджета Министерства иностранных дел", - говорится в сообщении.

Первая партия мостовых конструкций прибыла 11 января, сегодня, 17 января, "Укравтодор" получил остальные.

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Стоимость переданных конструкций составляет 30 млн норвежских крон, то есть более 110 млн грн.

Перед установкой новых мостов украинские мостостроители должны пройти тренинг в Польше. Их будут учить норвежские специалисты.





