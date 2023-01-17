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10 модульных мостов, выдерживающих тяжелый транспорт, получила Украина от Норвегии. ФОТО

Украина получила от Норвегии десять модульных мостов, выдерживающих тяжелый транспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укравтодор".

"Украине подарили временные мостовые конструкции типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств. Эти конструкции позволят не только соединить населенные пункты, но и обеспечат довоз гуманитарных грузов, проезд скорых, ремонтных бригад, эвакуацию населения. Стоимость переданных конструкций составляет 30 миллионов норвежских крон. Техническая помощь финансируется из гуманитарного бюджета Министерства иностранных дел", - говорится в сообщении.

Первая партия мостовых конструкций прибыла 11 января, сегодня, 17 января, "Укравтодор" получил остальные.

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Стоимость переданных конструкций составляет 30 млн норвежских крон, то есть более 110 млн грн.

Перед установкой новых мостов украинские мостостроители должны пройти тренинг в Польше. Их будут учить норвежские специалисты.

10 модульных мостов, выдерживающих тяжелый транспорт, получила Украина от Норвегии 01
10 модульных мостов, выдерживающих тяжелый транспорт, получила Украина от Норвегии 02
10 модульных мостов, выдерживающих тяжелый транспорт, получила Украина от Норвегии 03

Автор: 

мост (1027) Норвегия (698) помощь (7801) Украина (44943)


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в Україні металопрокат закінчився.
Біда, біда.....
Ганьба, ганьба !!!

позаяк, норвегам велика подяка!
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17.01.2023 14:13 Ответить
Рінате Ліонідовичу, не ганьбіть Україну, я Вам надішлю рулетку, а Ви наріжете швелерів відповідно норвезьким мостам
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17.01.2023 14:26 Ответить
Серьезно? Мы даже это сделать уже не можем? Залить бетоном арматуру, отвибрировать и нагреть подкладками? Да может вышло бы не так красиво и вместо модульности нужно было крепить уголки, но зато без потери настолько необходимой нам валюты. На фронте все равно их не применишь даже норвежские.
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17.01.2023 14:23 Ответить
Україна отримала від Норвегії десять модульних мостів, які витримують важкий транспорт.

Про це повідомляє із посиланням на https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/pfbid027qqvXb5djqgv6LVRTNR2prVU8u9zUfB2zLUZvdDFcScvamAmZeP9d6aieZVTezZyl "Укравтодор" .

"Україні подарували тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів. Ці конструкції дозволять не лише з'єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд швидких, ремонтних бригад, евакуацію населення. Вартість переданих конструкцій становить 30 мільйонів норвезьких крон. Технічна допомога фінансується з гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ", - йдеться в повідомленні. Джерело:
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17.01.2023 14:36 Ответить
Їх нам подарували,але коли дивишся на ці мости,встає логічне питання,а ми що уже навіть такого зробити не можем?
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17.01.2023 14:38 Ответить
подарили мосты. плохо ?
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17.01.2023 14:52 Ответить
авжеж, бо при Гетьмані не тільки отакі мости, але й "собачі будки" покруче будували....
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17.01.2023 15:38 Ответить
Цікавить лише одне - Лео 2 / Амбрамси - такі мости тримають?!! Дякую.
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17.01.2023 17:26 Ответить
 
 