10 модульных мостов, выдерживающих тяжелый транспорт, получила Украина от Норвегии. ФОТО
Украина получила от Норвегии десять модульных мостов, выдерживающих тяжелый транспорт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укравтодор".
"Украине подарили временные мостовые конструкции типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств. Эти конструкции позволят не только соединить населенные пункты, но и обеспечат довоз гуманитарных грузов, проезд скорых, ремонтных бригад, эвакуацию населения. Стоимость переданных конструкций составляет 30 миллионов норвежских крон. Техническая помощь финансируется из гуманитарного бюджета Министерства иностранных дел", - говорится в сообщении.
Первая партия мостовых конструкций прибыла 11 января, сегодня, 17 января, "Укравтодор" получил остальные.
Стоимость переданных конструкций составляет 30 млн норвежских крон, то есть более 110 млн грн.
Перед установкой новых мостов украинские мостостроители должны пройти тренинг в Польше. Их будут учить норвежские специалисты.
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Біда, біда.....
Ганьба, ганьба !!!
позаяк, норвегам велика подяка!
Про це повідомляє із посиланням на https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/pfbid027qqvXb5djqgv6LVRTNR2prVU8u9zUfB2zLUZvdDFcScvamAmZeP9d6aieZVTezZyl "Укравтодор" .
"Україні подарували тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів. Ці конструкції дозволять не лише з'єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд швидких, ремонтних бригад, евакуацію населення. Вартість переданих конструкцій становить 30 мільйонів норвезьких крон. Технічна допомога фінансується з гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ", - йдеться в повідомленні. Джерело: