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СБУ обезвредила в Кременчуге вражескую агентурную сеть, пытавшуюся обнаружить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300. ВИДЕО+ФОТО

В Полтавской области в результате многоэтапной спецоперации обезврежена агентурная сеть ФСБ, которая "охотилась" на установки HIMARS и комплексы С-300.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Представители спецслужбы страны-агрессора пытались получить информацию об объектах критической инфраструктуры региона и подразделениях Сил обороны, которые задействованы в их защите.

Злоумышленники "охотились" за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и составами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ.", - говорится в сообщении.

Злоумышленники пытались обнаружить места базирования реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777 и уничтожить их. За это представители ФСБ обещали платить от 20 тыс. дол. Также приспешники оккупантов должны были сообщать географические координаты скоплений украинской военной техники. Деньги должны были получить на специально открытые банковские карты сразу после успешного выполнения вражеских задач.

Однако сотрудники Службы безопасности предотвратили диверсии – своевременно разоблачили, задокументировали и прекратили преступные действия участников вражеской агентурной сети в Кременчуге.

"Ими оказались двое переселенцев с востока Украины, которые были завербованы представителем так называемой "МГБ ДНР" Дмитрием Зипиром. Находясь во временно оккупированном Донецке, он дистанционно координировал действия своих агентов на территории Полтавщины и "докладывал" об их результатах кадровым сотрудникам ФСБ", - сообщили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Зипиру о подозрении по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).

Также планируется дополнительная квалификация его преступлений по ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

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СБУ обезвредила в Кременчуге вражескую агентурную сеть, пытавшуюся обнаружить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300 01
СБУ обезвредила в Кременчуге вражескую агентурную сеть, пытавшуюся обнаружить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300 02
СБУ обезвредила в Кременчуге вражескую агентурную сеть, пытавшуюся обнаружить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300 03

Кременчуг (350) СБУ (19898) ФСБ (1936) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+22
А я зажди казала, що цих "біженців" зі сходу потрібно остерігатися. Звідки у них гроші винаймати квартири по 8000 грн? Понаїхало їх 40000.
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17.01.2023 14:45
+16
Нічого зараз суд за 5000 гривень під заставу відпусте. Не ну а шо молоді зепатріоти хотіли копійчину заробити, а то Порошенко їх намовив ото гетьман всьо схвачено.
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17.01.2023 14:41
+14
Який суд ? За два дні десь на бульбашному кордоні відпустять .
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17.01.2023 14:47
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Нічого зараз суд за 5000 гривень під заставу відпусте. Не ну а шо молоді зепатріоти хотіли копійчину заробити, а то Порошенко їх намовив ото гетьман всьо схвачено.
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17.01.2023 14:41 Ответить
Який суд ? За два дні десь на бульбашному кордоні відпустять .
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17.01.2023 14:47 Ответить
Валєра, ти б від срані голову свою звільнив!
Хоча, там же нічого не лишиться...
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17.01.2023 15:03 Ответить
баканафф ...баканафф.... його "робота"..... сам втік..
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17.01.2023 14:42 Ответить
СБУ працює тихо.... Ви точно СБУ???????????????
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17.01.2023 14:43 Ответить
Чому не навести на дерев'яні Хаймарси десь в полі, нехай луплять.
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17.01.2023 15:28 Ответить
А я зажди казала, що цих "біженців" зі сходу потрібно остерігатися. Звідки у них гроші винаймати квартири по 8000 грн? Понаїхало їх 40000.
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17.01.2023 14:45 Ответить
Такі повідомлення, це розпалювання ворожнечі. Стаття УК доречі. Я ВПО, винаймаю квартиру, сплачую 8000, які я не беру а заробляю на підприємстві важкою працею. А якби ці двоє були звичайними полтавчанами, то що, всі полтавчани мерзотники та зрадники?
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17.01.2023 14:56 Ответить
Це на якому підприємстві ви зараз працюєте, щоб стільки платити за квартиру і ще щоб на життя вистачало? Я раніше теж непогано заробляла, а зараз вдома за свій рахунок.
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17.01.2023 15:02 Ответить
На "нолі" заробляємо до 100000 грн. В ППД - 45000. Поїдь, зароби, тобі вистачить.
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17.01.2023 15:21 Ответить
Хоч такої статистки не бачив, але, судячи із повідомлень про подібні речі, легко можу уявити, що 90 відсотків затриманих ворожих агентів це переселенці...
А про "там нівсє плахіє. ні всьо так адназначна", ми вже чули...
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17.01.2023 15:09 Ответить
Ага, особенно в Херсоне, Нико и Одессе. Прямо все переселенцы.
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17.01.2023 17:00 Ответить
Я також знайомий з "пацанами" луганськими та донецькими....там де вони,там мутіво,крутіво і розборняки!
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17.01.2023 19:29 Ответить
Багато "біженців" зі сходу України воює з 2014 року в ЗСУ. Зрадників вистачає і в інших регіонах, на жаль. А цих пі#арасів під час війни треба мочити без суду та слідства - як і інших корегувальників та агентів ворога!
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17.01.2023 15:07 Ответить
Все правильно - предатели есть и среди львовян. Как и воры.
И язык, на котором говорит человек, это лишь факт, который может свидетельствовать откуда человек родом. И все!
А предатели и люди без морали есть везде. За хорошие деньги даже служащие СБУ сдают секреты и нас с вами.
А судьи и депутаты своими зарплатами подают пример этим корректировщикам - раз я не судья, то попробую на такую жизнь заработать где-то в другом месте. А дальше или бордель с сауной, или вербовка для корректировки...
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17.01.2023 16:46 Ответить
Респект контрикам!...
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17.01.2023 14:46 Ответить
що це за чмирі, цікаво..
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17.01.2023 14:46 Ответить
Ну звісно що донецкі.
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17.01.2023 14:48 Ответить
русскагаварящіє мразі. Їх багато і в самомі місті і багато панаєхавшіх. Виходить, що мова має значення!
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17.01.2023 15:01 Ответить
То ти ще знаешь, якого кольору у нього сподні!
У нас був один, який розробляв аналізатор запаху парфумів "Красная Москва" або подібних. Казав шо всіх шпигунів переловить. А потім його перевели в закритий заклад науки і зараз він розповідає свої секреті головлікарю...
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17.01.2023 16:50 Ответить
а даремно у його ідеї є здорове зерно. але далі я промовчу.
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17.01.2023 17:12 Ответить
А що тебе так порвало? Він що,хіба не правий?
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17.01.2023 17:40 Ответить
Він не правий! Він лівий! Як комісар продзагону - рохстріляти всіх, хто носить шляпу, бо буржуї!
І всіх куркулів, бо в них є шо їсти і вони Леніна не читають.
Навіженість не лякає? Пряма дорога до ГУЛАГІВ, ВЧК і Аушвіців.
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17.01.2023 18:17 Ответить
Якщо пан Валерій звертається до мене, то моя відповідь коротка, в спідніх розбираєтеся Ви краще, якщо Вас туди занесло, а я пишу із практики.
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17.01.2023 21:39 Ответить
Я тоже русскоговорящий! Но мне 72 года. Без знания русского, я не смог бы закончить ВУЗ в СССР. Дальше больше - без русского ни на завод, ни в КБ, ни в армию.
Поэтому он у меня на бытовом уровне въелся так, шо вы, пан Анатолий, наверное не помните слов песни "Чорнобривці посіяла мама"
А последний раз я слыхал про русскоговорящих и понаехавших от базарной торговки в Полтаве, которая по чуть старше моего собаки. В ответ на мою претензию в неправильном взвешивании.
Нетерпимость и ненависть очень сильные чувства, и не стоит их разбазаривать в бытовых конфликтах.
Прибереги их до того случая, когда окруженный со всех сторон бурятами возьмешь в руку последнюю гранату!
А до этого будь мужчиной - желательно воспитанным, образованным и очень любящим свою Вітчизну і садок вишневий з усіма хрущами, хоча вони гудуть одинаково і в Бєльгородскій області.
Роби що повинен, а буде те, що повинно бути. І мстися з холодною головою!
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18.01.2023 09:09 Ответить
У него на лице написано, быдло с Луганды
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17.01.2023 15:05 Ответить
Це точно любителі бабла і дівок
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17.01.2023 14:50 Ответить
Як ві вже *******! А у Львові шо - одні імпотенті живуть і пива не пьють?
Правду кажуть - чим далі від фронту тим жирніші партизани!
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17.01.2023 16:52 Ответить
Знищувай тих, хто свідомо залишився на окупованій території чекати свій "руський мір" - тим більше, що їх все одно погонять у шанці проти нас. Вйьо на "ноль", воєн! Більшість тих, хто виїхав вважають Україну своєю домівкою! Луганчанин.
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17.01.2023 15:15 Ответить
Тобто ,україномовного викладача,що «мешаєт ґаваріть па руZк»
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17.01.2023 17:49 Ответить


Авжеж. Навіть флешмоб по всій Україні підтримують «УВОЛЬ СА ШКОЛИ МАВНЮКА»
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17.01.2023 17:51 Ответить
чего их не убивают , после того как вытянут всю информацию ? Ну что за соплежуйство? Начальнику СИЗО только пальцами щелкнуть и в нужную камеру его перевести и утром его с петли вынимать . Только нужна негласная команда на это от вышестоящих чиновников . Неужели даже тут власть не может проявить решительность и жесткость? Про то что мы не такие , мы демократы и т.д , пойдите родственникам погибшим в многоэтажке в Днепре расскажите.
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17.01.2023 14:52 Ответить
Влада і силовики їм підсвідомо співчувають.
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17.01.2023 17:55 Ответить
якась муйня..
..радіус дії наявних HIMARS і далекобійних гаубиць М777 - до 100км..
..і де Кременчук?....
подивіться карту, - що HIMARS і далекобійні гаубиці М777 роблять у центрі України?..
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17.01.2023 15:00 Ответить
Та откуда, Шойгу ещё месяц назад уничтожил 100 Хаймерсов. У нас нет Хаймерсов.
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17.01.2023 15:03 Ответить
Я смотрю ,что этих (Донецких ) , точней их родителей , бабушек , продедушек Советская власть привезла с росиюшки взамен высланых ,и убитых украинцев. Теперь многих ВСУ утилизирует на фронте, а другую часть прийдеться вернуть на росиюшку обратно) . Патриоты и норм. давно уже уехали от туда)
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17.01.2023 15:05 Ответить
их вообще нет были фанерные и то каношенков всех прощёлкал...
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17.01.2023 15:05 Ответить
Розстріляли?НІ. Тоді про що мова?Чекаємо наступних.Доречі!Якщо хтось вважає,що переїхали з луганської та донецької областей то автоматично проукраїнські,то він помиляється.Вони за кого там голосували?За шарія та опзж.Вони тікали від рашистів?НІ. Вони тікали від війни та смерті.Якби рашисти не нищіли міста та селища, то відсотків 80 оцих переселенців дупи б свої не підняли щоб уїхати в Україну.
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17.01.2023 15:06 Ответить
Привязати його на підстанції Світловодської ГЕС , на цеп як собаку ..
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17.01.2023 15:25 Ответить
ОДНУ ХВИЛИНКУ - шось я заплутавсь, Калошенков сказаф, шо фсьо знищено 2 раза...Шо вони шукають???
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17.01.2023 15:25 Ответить
У подонков нет родини по существу, кто заплатит, тем и служат .
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17.01.2023 15:47 Ответить
Колективний дамбас сам собі поставив тавро на лоба,тому тамтешнім мешканцям нічого дивуватись відношенням до себе.Тільки своїми діями конкретна особа може спробувати покращити загальну "репутацію". Ось оці двоє вже "покращили".
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17.01.2023 15:48 Ответить
Бросить спичку в С-300 ....Хера лазиш возле ПВО ? Я беженец с Дамбасса ....А ну тогда иди сюда беженец
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17.01.2023 15:55 Ответить
Ими оказались двое переселенцев с востока Украины,
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17.01.2023 15:55 Ответить
12 комментов с регистрацией Январь 2023.
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17.01.2023 16:16 Ответить
РигоАнальна нечисть гадить в Україні, як і їх куратори з опозжоблоку у ВРУ!!
А Стефанчук із Зеленським та Шмигалем усе ще (11 місяців) не можуть ніяк наважитися агентуру ***** знищувати у ВРУ !!!
Співпадіння….чи договорняк…
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17.01.2023 16:33 Ответить
...завдання
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17.01.2023 21:45 Ответить
Тупакі, нема слів. Якщо це мило від служби безпрєдєльщіков, щоб залякати, тоді можна зрозуміти. А якщо справжній кейс, то вони - ще й віслюки сутулі, яким потрібно урізати пайку. Все, що потрібно було зробити - взяти цього запроданця за одне місце і зливати куратору туфту з лівим фотозвітом. На виході мали б і гроші і могли далі розводити лохів.
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17.01.2023 21:41 Ответить
Moj Uniwersytet Medyczny chetnie zakupi cialo na ćwiczenia z sekcji zwlok.
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18.01.2023 02:26 Ответить
Нахера одной рукой обезвреживать в Кременчуге вражескую агентурную сеть , а другой назначать Думу в АРМУ ?!
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30.06.2023 21:58 Ответить
 
 