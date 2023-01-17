СБУ обезвредила в Кременчуге вражескую агентурную сеть, пытавшуюся обнаружить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300. ВИДЕО+ФОТО

В Полтавской области в результате многоэтапной спецоперации обезврежена агентурная сеть ФСБ, которая "охотилась" на установки HIMARS и комплексы С-300.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Представители спецслужбы страны-агрессора пытались получить информацию об объектах критической инфраструктуры региона и подразделениях Сил обороны, которые задействованы в их защите.

Злоумышленники "охотились" за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и составами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ.", - говорится в сообщении.

Злоумышленники пытались обнаружить места базирования реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777 и уничтожить их. За это представители ФСБ обещали платить от 20 тыс. дол. Также приспешники оккупантов должны были сообщать географические координаты скоплений украинской военной техники. Деньги должны были получить на специально открытые банковские карты сразу после успешного выполнения вражеских задач.

Однако сотрудники Службы безопасности предотвратили диверсии – своевременно разоблачили, задокументировали и прекратили преступные действия участников вражеской агентурной сети в Кременчуге.

"Ими оказались двое переселенцев с востока Украины, которые были завербованы представителем так называемой "МГБ ДНР" Дмитрием Зипиром. Находясь во временно оккупированном Донецке, он дистанционно координировал действия своих агентов на территории Полтавщины и "докладывал" об их результатах кадровым сотрудникам ФСБ", - сообщили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Зипиру о подозрении по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).

Также планируется дополнительная квалификация его преступлений по ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

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