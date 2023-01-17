СБУ обезвредила в Кременчуге вражескую агентурную сеть, пытавшуюся обнаружить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300. ВИДЕО+ФОТО
В Полтавской области в результате многоэтапной спецоперации обезврежена агентурная сеть ФСБ, которая "охотилась" на установки HIMARS и комплексы С-300.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
Представители спецслужбы страны-агрессора пытались получить информацию об объектах критической инфраструктуры региона и подразделениях Сил обороны, которые задействованы в их защите.
Злоумышленники "охотились" за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и составами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ.", - говорится в сообщении.
Злоумышленники пытались обнаружить места базирования реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777 и уничтожить их. За это представители ФСБ обещали платить от 20 тыс. дол. Также приспешники оккупантов должны были сообщать географические координаты скоплений украинской военной техники. Деньги должны были получить на специально открытые банковские карты сразу после успешного выполнения вражеских задач.
Однако сотрудники Службы безопасности предотвратили диверсии – своевременно разоблачили, задокументировали и прекратили преступные действия участников вражеской агентурной сети в Кременчуге.
"Ими оказались двое переселенцев с востока Украины, которые были завербованы представителем так называемой "МГБ ДНР" Дмитрием Зипиром. Находясь во временно оккупированном Донецке, он дистанционно координировал действия своих агентов на территории Полтавщины и "докладывал" об их результатах кадровым сотрудникам ФСБ", - сообщили в СБУ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Зипиру о подозрении по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).
Также планируется дополнительная квалификация его преступлений по ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).
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Хоча, там же нічого не лишиться...
А про "там нівсє плахіє. ні всьо так адназначна", ми вже чули...
И язык, на котором говорит человек, это лишь факт, который может свидетельствовать откуда человек родом. И все!
А предатели и люди без морали есть везде. За хорошие деньги даже служащие СБУ сдают секреты и нас с вами.
А судьи и депутаты своими зарплатами подают пример этим корректировщикам - раз я не судья, то попробую на такую жизнь заработать где-то в другом месте. А дальше или бордель с сауной, или вербовка для корректировки...
У нас був один, який розробляв аналізатор запаху парфумів "Красная Москва" або подібних. Казав шо всіх шпигунів переловить. А потім його перевели в закритий заклад науки і зараз він розповідає свої секреті головлікарю...
І всіх куркулів, бо в них є шо їсти і вони Леніна не читають.
Навіженість не лякає? Пряма дорога до ГУЛАГІВ, ВЧК і Аушвіців.
Поэтому он у меня на бытовом уровне въелся так, шо вы, пан Анатолий, наверное не помните слов песни "Чорнобривці посіяла мама"
А последний раз я слыхал про русскоговорящих и понаехавших от базарной торговки в Полтаве, которая по чуть старше моего собаки. В ответ на мою претензию в неправильном взвешивании.
Нетерпимость и ненависть очень сильные чувства, и не стоит их разбазаривать в бытовых конфликтах.
Прибереги их до того случая, когда окруженный со всех сторон бурятами возьмешь в руку последнюю гранату!
А до этого будь мужчиной - желательно воспитанным, образованным и очень любящим свою Вітчизну і садок вишневий з усіма хрущами, хоча вони гудуть одинаково і в Бєльгородскій області.
Роби що повинен, а буде те, що повинно бути. І мстися з холодною головою!
Правду кажуть - чим далі від фронту тим жирніші партизани!
Авжеж. Навіть флешмоб по всій Україні підтримують «УВОЛЬ СА ШКОЛИ МАВНЮКА»
..радіус дії наявних HIMARS і далекобійних гаубиць М777 - до 100км..
..і де Кременчук?....
подивіться карту, - що HIMARS і далекобійні гаубиці М777 роблять у центрі України?..
А Стефанчук із Зеленським та Шмигалем усе ще (11 місяців) не можуть ніяк наважитися агентуру ***** знищувати у ВРУ !!!
Співпадіння….чи договорняк…