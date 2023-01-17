Взяточник в Одессе выпрыгнул из окна, убегая от силовиков. ФОТОрепортаж

В Одессе задержан один из организаторов схемы вымогательства взяток за получение квалификационных документов моряка.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"Группа одесских дельцов разработала механизм, согласно которому граждане, которые намерены получить документы моряка, подтвердить или повысить свою квалификацию, были вынуждены обращаться в подконтрольные участникам группы фирмы-посредники и давать взятки за оформление этих документов. Получить документы без дачи взятки было фактически невозможно", - рассказала спикер ведомства Надежда Максимец.

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Следователи обнаружили, что в течение полугода один из организаторов схемы получил более 100 тыс. гривен.

Мужчину взяли с поличным после передачи очередного транша $1100. Когда он увидел правоохранителей, выпрыгнул из окна на втором этаже. Но убежать не смог – его задержали.

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Дело расследуют по статье "Злоупотребление влиянием". Наказание за ней – от штрафа в 34 тыс. грн до лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.













