РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4198 посетителей онлайн
Новости Фото
15 762 15

Взяточник в Одессе выпрыгнул из окна, убегая от силовиков. ФОТОрепортаж

В Одессе задержан один из организаторов схемы вымогательства взяток за получение квалификационных документов моряка.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"Группа одесских дельцов разработала механизм, согласно которому граждане, которые намерены получить документы моряка, подтвердить или повысить свою квалификацию, были вынуждены обращаться в подконтрольные участникам группы фирмы-посредники и давать взятки за оформление этих документов. Получить документы без дачи взятки было фактически невозможно", - рассказала спикер ведомства Надежда Максимец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд арестовал Микитася на два месяца, залог – 260 млн грн

Следователи обнаружили, что в течение полугода один из организаторов схемы получил более 100 тыс. гривен.

Мужчину взяли с поличным после передачи очередного транша $1100. Когда он увидел правоохранителей, выпрыгнул из окна на втором этаже. Но убежать не смог – его задержали.

Смотрите: Экс-нардепа Микитася привезли в суд для избрания меры пресечения, - ЦПК. ФОТО

Дело расследуют по статье "Злоупотребление влиянием". Наказание за ней – от штрафа в 34 тыс. грн до лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.

Взяточник в Одессе выпрыгнул из окна, убегая от силовиков 01
Взяточник в Одессе выпрыгнул из окна, убегая от силовиков 02
Взяточник в Одессе выпрыгнул из окна, убегая от силовиков 03
Взяточник в Одессе выпрыгнул из окна, убегая от силовиков 04
Взяточник в Одессе выпрыгнул из окна, убегая от силовиков 05
Взяточник в Одессе выпрыгнул из окна, убегая от силовиков 06
Взяточник в Одессе выпрыгнул из окна, убегая от силовиков 07

взятка (6158) задержание (6675) Одесса (7885) прокуратура (5012)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
- У вас в селі є бандити?
- Немає, вчора останнього бандита якісь відморозки замочили.
показать весь комментарий
17.01.2023 15:24
+11
показать весь комментарий
17.01.2023 15:22
+6
ще не хмарочоса як в Японії, треба працювати з хабарниками далі
показать весь комментарий
17.01.2023 15:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ще не хмарочоса як в Японії, треба працювати з хабарниками далі
показать весь комментарий
17.01.2023 15:16 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2023 15:22 Ответить
- У вас в селі є бандити?
- Немає, вчора останнього бандита якісь відморозки замочили.
показать весь комментарий
17.01.2023 15:24 Ответить
Ви що сумніваєтесь ?
Подивіться на морду лиця ЗЄлі!
Хіба не можна не вірити цим очам-колодязям, повними кришталевої води ?
показать весь комментарий
17.01.2023 15:25 Ответить
моряк-бейсджампер.
показать весь комментарий
17.01.2023 15:19 Ответить
хабарник хотів повторити "подвиг" руSSкого Злодія, депутата-ригіАнала чечетова...але з поверхом щось попутав...
показать весь комментарий
17.01.2023 15:20 Ответить
Как моряк настаиваю на том , что нужно или официально разрешить выезд морякам за границу , без всяких оговорок , которые плодят коррупцию либо запретить , как и всем военно-обязанным мужчинам до 60-ти лет. А сейчас такая ситуация , что ты можешь уйти в рейс только заплатив от 4000 и выше тысяч долларов США всякой посреднической шушаре.
показать весь комментарий
17.01.2023 15:36 Ответить
Сажать его надо и не только его, минимум на 15 лет с конфинскацией имущества. " Гуманное украинское правосудие"
показать весь комментарий
17.01.2023 15:44 Ответить
100 тис грн за півроку? Мабуть доларів. Бо за раз 1100 $ це майже 50 тис грн.
показать весь комментарий
17.01.2023 15:54 Ответить
цифра 100 тис. це від лукавого, прийом, щоб відмазати злочинця й поживитись на ньому.
показать весь комментарий
17.01.2023 16:00 Ответить
Отримати документи без дачі хабаря було фактично неможливо", - розповіла https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02UwsWSKnkk3T9YgosZeeQSrM7qaCZvys3AHxRSaPuJHVJFiJ28QtZ2gk2GZ9zMTpml&id=100008092540958 речниця Надія Максимець...

Цікаво, а хто на законодавчому рівні запровадив цю "систему-схему" корупційного збагачення??? Фамілії цих "законотворців" та ''законодавців" в студію....
показать весь комментарий
17.01.2023 16:05 Ответить
Це почалося з приходом ЗЕлупи, за часів Пороха теж брали, тільки сума хабаря була 500-700 USD за допомогу на екзамені, тепер ця сума стартує від 3000 залежно від посади і платять за те щоб допустили до екзамену.
показать весь комментарий
17.01.2023 16:43 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2023 16:07 Ответить
"силовики" это какое-то расово чисто кацапское изобретение. типа клика Хйла и ко - менты росгвардия теперь уже армия, кадыровцы, личная охрана и т.д. и т.п. "чужому научайтесь" - это совсем не про это.
показать весь комментарий
17.01.2023 17:01 Ответить
Шкода, що поверх не 9-тий.
показать весь комментарий
17.01.2023 17:30 Ответить
 
 