Зеленский и Штайнмайер обсудили ситуацию на фронте, оборонную поддержку и "формулу мира". ФОТО
Президент Владимир Зеленский провел разговор с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Украина ценит принятые уже в начале этого года важные оборонные решения руководства Германии, а также значительную поддержку в гуманитарной, финансовой и оборонной сферах с самого начала полномасштабного вторжения России.
В ходе встречи в формате видеоконференции с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером обсудили ситуацию на фронте, необходимость наращивания оборонной поддержки Украины, дипломатический процесс реализации украинской формулы мира", - говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил за помощь Германии украинцам.
"За помощь, которая сделала нашу армию сильнее, финансовую поддержку. Отдельно хочу поблагодарить граждан Германии за приют украинцев в этот трудный период", - подытожил глава государства.
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