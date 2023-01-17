Зеленский и Штайнмайер обсудили ситуацию на фронте, оборонную поддержку и "формулу мира". ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел разговор с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Украина ценит принятые уже в начале этого года важные оборонные решения руководства Германии, а также значительную поддержку в гуманитарной, финансовой и оборонной сферах с самого начала полномасштабного вторжения России.

В ходе встречи в формате видеоконференции с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером обсудили ситуацию на фронте, необходимость наращивания оборонной поддержки Украины, дипломатический процесс реализации украинской формулы мира", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил за помощь Германии украинцам.

"За помощь, которая сделала нашу армию сильнее, финансовую поддержку. Отдельно хочу поблагодарить граждан Германии за приют украинцев в этот трудный период", - подытожил глава государства.

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