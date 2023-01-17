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Зеленский и Штайнмайер обсудили ситуацию на фронте, оборонную поддержку и "формулу мира". ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел разговор с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Украина ценит принятые уже в начале этого года важные оборонные решения руководства Германии, а также значительную поддержку в гуманитарной, финансовой и оборонной сферах с самого начала полномасштабного вторжения России.

В ходе встречи в формате видеоконференции с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером обсудили ситуацию на фронте, необходимость наращивания оборонной поддержки Украины, дипломатический процесс реализации украинской формулы мира", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил за помощь Германии украинцам.

"За помощь, которая сделала нашу армию сильнее, финансовую поддержку. Отдельно хочу поблагодарить граждан Германии за приют украинцев в этот трудный период", - подытожил глава государства.

Также читайте: Украина и Германия обсудили формулу мира Зеленского

Зеленский и Штайнмайер обсудили ситуацию на фронте, оборонную поддержку и формулу мира 01
Зеленский и Штайнмайер обсудили ситуацию на фронте, оборонную поддержку и формулу мира 02

Германия (6955) Зеленский Владимир (20362) Штайнмайер Франк-Вальтер (517)


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Топ комментарии
+3
Знову "формула Штайнмаєра"? Боронь Боже....
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17.01.2023 17:00
+2
Формулу світу без росії, чи що вони обговорювали ?
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17.01.2023 16:35
+2
А шо то, там даже д'єрмака не було? Напевне знав що буде порожнє бла-бла. Нічого цікавого для його кураторів
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17.01.2023 16:44
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Леопарди будуть? якщо - ні, нехай йде за руським кораблем....
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17.01.2023 16:32 Ответить
Формулу світу без росії, чи що вони обговорювали ?
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17.01.2023 16:35 Ответить
Гарний варіант.
Мир і балгодать.
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17.01.2023 16:40 Ответить
Видатні вчьоні по созданію формул !
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17.01.2023 16:40 Ответить
- Скажіть, цей шлях веде до Храму? - Ні. Це вулиця Варлама. Вона не веде до храму. - То навіщо ця дорога потрібна, якщо вона не веде до Храму? Художній фільм «Покаяння»
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17.01.2023 16:43 Ответить
А шо то, там даже д'єрмака не було? Напевне знав що буде порожнє бла-бла. Нічого цікавого для його кураторів
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17.01.2023 16:44 Ответить
йому і не потрібно там бути! в нього там всі кабінети на "прослушці"...
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17.01.2023 18:18 Ответить
Знову "формула Штайнмаєра"? Боронь Боже....
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17.01.2023 17:00 Ответить
Формулу? Не дай, Боже. Вже була одна формула!
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17.01.2023 17:02 Ответить
Якщо в цих "формулах" ЗЕблазня першим пунктом не буде стояти повне і безумовне звільнення окупованої території України включно з Кримом значить ці "формули" написані в кремлі ****** і блазня повинна чекати доля зрадника!!!
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17.01.2023 17:28 Ответить
Не приведи господи ця формула миру буде на Сивохіній платформі примирення!
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17.01.2023 19:07 Ответить
Президент Володимир Зеленський провів розмову із федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром Джерело:
ПОЗДОРОВЛЯЮ НАС - ЗЛИВ ГОТУЄТЬСЯ У ВИГЛЯДІ "МИРНИХ ПЕРЕГОВОРІВ",
БО ВІД ШТАНГЕНЦТРКУЛЯ ІНШОГО ОЧІКУВАТИ НЕ МОЖНА
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19.01.2023 12:39 Ответить
Ви на фронті зараз?
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07.07.2023 18:30 Ответить
 
 