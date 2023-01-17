Активисты движения "Желтая Лента" провели в оккупированном Мелитополе акцию против получения паспортов РФ. ФОТОрепортаж
Активисты движения "Желтая Лента" провели в Мелитополе акцию против получения местными жителями паспортов РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал движения "Желтая Лента"
Активисты распространили листовки против паспортизации, нарисовали проукраинские граффити и развешивали желтые ленты.
Кроме того, вблизи улицы Героев Украины, с помощью фонариков было проведено световое шоу для рашистов, где напомнили им, что Мелитополь ждет ВСУ.
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Алекс Скела
показать весь комментарий17.01.2023 16:46 Ответить Мне нравится 3
Andy S #414870
показать весь комментарий17.01.2023 21:18 Ответить Мне нравится 1
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