Активисты движения "Желтая Лента" провели в оккупированном Мелитополе акцию против получения паспортов РФ. ФОТОрепортаж

Активисты движения "Желтая Лента" провели в Мелитополе акцию против получения местными жителями паспортов РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал движения "Желтая Лента"

Активисты распространили листовки против паспортизации, нарисовали проукраинские граффити и развешивали желтые ленты.





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Кроме того, вблизи улицы Героев Украины, с помощью фонариков было проведено световое шоу для рашистов, где напомнили им, что Мелитополь ждет ВСУ.

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