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Активисты движения "Желтая Лента" провели в оккупированном Мелитополе акцию против получения паспортов РФ. ФОТОрепортаж

Активисты движения "Желтая Лента" провели в Мелитополе акцию против получения местными жителями паспортов РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал движения "Желтая Лента"

Активисты движения Желтая Лента провели в оккупированном Мелитополе акцию против получения паспортов РФ 01

Активисты распространили листовки против паспортизации, нарисовали проукраинские граффити и развешивали желтые ленты.

Активисты движения Желтая Лента провели в оккупированном Мелитополе акцию против получения паспортов РФ 02
Активисты движения Желтая Лента провели в оккупированном Мелитополе акцию против получения паспортов РФ 03

Смотрите: Активисты движения "Желтая Лента" расклеили проукраинские листовки в оккупированном Геническе. ФОТОрепортаж

Активисты движения Желтая Лента провели в оккупированном Мелитополе акцию против получения паспортов РФ 04
Активисты движения Желтая Лента провели в оккупированном Мелитополе акцию против получения паспортов РФ 05

Кроме того, вблизи улицы Героев Украины, с помощью фонариков было проведено световое шоу для рашистов, где напомнили им, что Мелитополь ждет ВСУ.

Активисты движения Желтая Лента провели в оккупированном Мелитополе акцию против получения паспортов РФ 06

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Мелитополь (613) оккупация (10143) партизаны (179)


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17.01.2023 16:46 Ответить
Мелитополь - это Украина! Что бы ни говорили здесь о "сепарском городе" засланные казачки, в Мелитополе живет очень много украинцев, которые вредят оккупантам, помогают наводить Хаймарсы и ждут ВСУ.
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17.01.2023 21:18 Ответить
 
 