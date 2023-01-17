Количество погибших в результате ракетного обстрела дома в Днепре возросло до 45, - ОВА. ФОТОрепортаж
Количество погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Днепре 14 января возросло до 45 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, в том числе 6 детей", - говорится в сообщении.
Резниченко также сообщил, что спасатели, полицейские, городские и областные власти принесли цветы к разбитому дому в память о невинных жизнях, которые унесли россияне.
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Сьогодні дістали тіло єдиного сина нашої патронтажної сестри .Вона стояла і годинами дивилась на свою вцілилу кухню на сьомому поверсі і казала :- Бачиш чашку на столі, це я не допила чай, а там коробка с харчами на випадок голоду, а там шухляда, ми купили вино для нашої перемоги, а на холодильнику зелений фартушок, це мій синок купив мені з першої стипендії на новий рік Благаю, достаньте мені той зелений фартушок! Проклінаю, проклінаю всіх кацапів..
За що ?????
Украина прошла большой путь и заплатила высокую цену не для того чтобы на нашу страну давили зарубежные миротворцы. Мы заплатили высокую цену чтобы весь мир увидел что Украина это одна из сильнейших наций мира сего. В отличии от кацапов - мы имеем свой этнос, В отличии от кацапов - мы имеем свою мову, В отличии от кацапов - мы имеем свою страну Украину и мы имеем полное право диктовать правила.
Перепрошую, якою мовою це написано?
Puhutteko suomea?
https://twitter.com/i/status/1615370302384373761
Народні депутати звернулися до Офісу президента з вимогою звільнити Олексія Арестовича, після заяв про обстріл у Дніпрі.
Кайдани порвіте!
І вражою злою кров"ю волю окропіте!"