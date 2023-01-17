Количество погибших в результате ракетного обстрела дома в Днепре возросло до 45, - ОВА. ФОТОрепортаж

Количество погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Днепре 14 января возросло до 45 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, в том числе 6 детей", - говорится в сообщении.

Резниченко также сообщил, что спасатели, полицейские, городские и областные власти принесли цветы к разбитому дому в память о невинных жизнях, которые унесли россияне.

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