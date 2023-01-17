АРМА не скрывает информации об управлении российскими и белорусскими активами, их отдельный учет не ведется, - ответ на запрос. ДОКУМЕНТ
В Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) отказались предоставить информацию о перечне российских и белорусских активов, которые были арестованы после 24 февраля и переданы в управление, а также результаты управления такими активами.
Об этом говорится в ответе Агентства на обращение аналитиков Trap Aggressor в связи с открытием производства омбудсменом из-за сокрытия информации о российских активах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на StateWatch.
После окончательного отказа Агентства обнародовать информацию о том, какие именно предприятия и имущественные комплексы российских и белорусских владельцев на территории Украины были переданы в управление, в секретариате Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца сообщили, что производство закрыто.
В АРМА отмечают, что отказывают в предоставлении информации по двум причинам. Во-первых, указанная информация является служебной в связи с действием военного положения и их угрозами. Во-вторых, АРМА не ведет отдельный учет российских и белорусских арестованных активов, а также не располагает информацией о полученной сумме от их реализации.
"О предоставлении данных в разрезе российских и белорусских активов, а также информации об общей сумме от их продаж и размере поступлений в бюджет, информируем, что указанные сведения никоим образом не создаются или обрабатываются в процессе выполнения АРМА своих полномочий. Формирование же информации по запрашиваемым Вами критериям возлагает на АРМА дополнительную нагрузку, в частности путем необходимости применения значительных интеллектуальных усилий с целью осуществления аналитической обработки входных данных и их обобщения", – жалуются в Агентстве.
В Trap Aggressor замечают, что АРМА неоднократно в своих пресрелизах указывала именно на российскую принадлежность полученных активов. В частности, в ноябре АРМА сообщила об отборе управляющего для активов ЧАО "Винницабытхим", конечным бенефициарным владельцем которого является российская компания.
"Однако Агентство не отчитывается перед обществом, сколько конкретно средств получил бюджет в течение 2022 года от управления российскими активами, и кто именно управляет этими активами. Из-за этого невозможно оценить эффективность АРМА", – отмечают в Trap Aggressor.
Ранее аналитики сообщали, что Омбудсмен открыл на АРМА производство по сокрытию информации о российских активах за обращением Trap Aggressor.
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Боже, бережи наших воїнів і Залужного!
Здається АРМА незабаром заявить: "кінчай батько торгувати, бо вже решту нема чим давати".
Працювать вони всеодно не будуть, поки їх з Банкової курує сам (!!!) дерьмак! Зате "прібарахлітца" вистачить не тільки онукам, але й пра-пра-пра....