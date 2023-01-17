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АРМА не скрывает информации об управлении российскими и белорусскими активами, их отдельный учет не ведется, - ответ на запрос. ДОКУМЕНТ

В Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) отказались предоставить информацию о перечне российских и белорусских активов, которые были арестованы после 24 февраля и переданы в управление, а также результаты управления такими активами.

Об этом говорится в ответе Агентства на обращение аналитиков Trap Aggressor в связи с открытием производства омбудсменом из-за сокрытия информации о российских активах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на StateWatch.

После окончательного отказа Агентства обнародовать информацию о том, какие именно предприятия и имущественные комплексы российских и белорусских владельцев на территории Украины были переданы в управление, в секретариате Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца сообщили, что производство закрыто.

В АРМА отмечают, что отказывают в предоставлении информации по двум причинам. Во-первых, указанная информация является служебной в связи с действием военного положения и их угрозами. Во-вторых, АРМА не ведет отдельный учет российских и белорусских арестованных активов, а также не располагает информацией о полученной сумме от их реализации.

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"О предоставлении данных в разрезе российских и белорусских активов, а также информации об общей сумме от их продаж и размере поступлений в бюджет, информируем, что указанные сведения никоим образом не создаются или обрабатываются в процессе выполнения АРМА своих полномочий. Формирование же информации по запрашиваемым Вами критериям возлагает на АРМА дополнительную нагрузку, в частности путем необходимости применения значительных интеллектуальных усилий с целью осуществления аналитической обработки входных данных и их обобщения", – жалуются в Агентстве.

В Trap Aggressor замечают, что АРМА неоднократно в своих пресрелизах указывала именно на российскую принадлежность полученных активов. В частности, в ноябре АРМА сообщила об отборе управляющего для активов ЧАО "Винницабытхим", конечным бенефициарным владельцем которого является российская компания.

"Однако Агентство не отчитывается перед обществом, сколько конкретно средств получил бюджет в течение 2022 года от управления российскими активами, и кто именно управляет этими активами. Из-за этого невозможно оценить эффективность АРМА", – отмечают в Trap Aggressor.

Ранее аналитики сообщали, что Омбудсмен открыл на АРМА производство по сокрытию информации о российских активах за обращением Trap Aggressor.

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АРМА не скрывает информации об управлении российскими и белорусскими активами, их отдельный учет не ведется, - ответ на запрос 01
АРМА не скрывает информации об управлении российскими и белорусскими активами, их отдельный учет не ведется, - ответ на запрос 02
АРМА не скрывает информации об управлении российскими и белорусскими активами, их отдельный учет не ведется, - ответ на запрос 03
АРМА не скрывает информации об управлении российскими и белорусскими активами, их отдельный учет не ведется, - ответ на запрос 04

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Беларусь (7891) россия (95526) арест имущества (298) АРМА (102) Лубинец Дмитрий (459) актив (92)


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Топ комментарии
+10
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17.01.2023 20:05
+9
ОП знаходить співробітнників собі тільки серед завзятих українофобів (чого варті висловлення С.Іванова про Збужко і Фаріон!) русофофілів, чи заскорузлих " какаяразница". Жодного українського патріота в оточенні президента. А в ОП якщо не фсб-шники чи друзі Зе, то корисні ідіоти. Виключення, чи не єдиине- спічрайети Зе.
Боже, бережи наших воїнів і Залужного!
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17.01.2023 20:17
+7
Шото типа Басен Крылова Вони явно русифицированы
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17.01.2023 20:17
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17.01.2023 20:05 Ответить
🤣🤣🤣
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17.01.2023 20:14 Ответить
ОП знаходить співробітнників собі тільки серед завзятих українофобів (чого варті висловлення С.Іванова про Збужко і Фаріон!) русофофілів, чи заскорузлих " какаяразница". Жодного українського патріота в оточенні президента. А в ОП якщо не фсб-шники чи друзі Зе, то корисні ідіоти. Виключення, чи не єдиине- спічрайети Зе.
Боже, бережи наших воїнів і Залужного!
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17.01.2023 20:17 Ответить
Це називається "ви ще будете просити повернути Арестовича назад".
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17.01.2023 21:24 Ответить
Фаріон корисна ідіотка. На фронті не виникає мовного питання, а ця комсомолка тільки цим переймається. Їй вже з "нуля" записують відео щоб вона пельку стулила
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17.01.2023 22:31 Ответить
За багатослів'ям завжди ховається брехня.
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17.01.2023 20:08 Ответить
АРМА не приховує ... , а не веде їх ...
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17.01.2023 20:12 Ответить
Шото типа Басен Крылова Вони явно русифицированы
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17.01.2023 20:17 Ответить
"а також не мають інформації про отриману суму від їх реалізації." Джерело:
Здається АРМА незабаром заявить: "кінчай батько торгувати, бо вже решту нема чим давати".
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17.01.2023 20:20 Ответить
Саме так, нажаль цей державний орган продає або здає в оренду "своїм людям"= агентурі- казнокрадам, за ціною в рази меншою від ринкової
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17.01.2023 20:31 Ответить
грабь награбленое, воруй ворованое,
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17.01.2023 20:22 Ответить
застосування "значних інтелектуальних зусиль" це робота мозку, робота мозку це біль, в умовах воєнного стану біль у мозку це ризик. Так шо все вони правильно роблять, сидять на попі рівно і нікого не провокують.
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17.01.2023 20:24 Ответить
скасування персональних показників діяльності чинуши - ознака належності до касти небожителів
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17.01.2023 20:34 Ответить
"Ми не знаємо, що в нас є. Але ми ж не лохи! тому скажемо, що це - конфіденційна інформація".

Працювать вони всеодно не будуть, поки їх з Банкової курує сам (!!!) дерьмак! Зате "прібарахлітца" вистачить не тільки онукам, але й пра-пра-пра....
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17.01.2023 20:31 Ответить
Арма успішно розкраде, як зазвичай...
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17.01.2023 20:56 Ответить
Д'Єрмак з Татаровим не даремно сидять в офісі.
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17.01.2023 21:25 Ответить
Щоб воровати має бути тиша !
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17.01.2023 22:02 Ответить
Дело ясное что дело темное
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17.01.2023 22:33 Ответить
Якщо перекласти людською, вони сказали: "Ми не знаємо, що ми робимо, на хрін ми потрібні, і яка з нас користь".
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17.01.2023 23:10 Ответить
Висновок - не конфісковано нічого, лише пусті заяви для лохторату.
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18.01.2023 00:36 Ответить
 
 