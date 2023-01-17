На окружной дороге Львова произошло масштабное ДТП - столкнулся грузовик и автобус, пострадали 20 человек, - ОВА. ФОТО

Вечером 17 января на окружной дороге Львова произошло масштабное ДТП. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, пострадали около 20 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграм-канале написал руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он отметил: "На окружной дороге Львова, в селе Гамалеевка произошло масштабное ДТП. По состоянию на 20:50 транспорт на этом участке постепенно пропускают. Движение регулирует Полиция Львовской области. Столкнулись грузовик и рейсовый автобус, в котором находились около 40 пассажиров. Уже известно более 20 пострадавших. Быстрого выздоровления всем. Спасибо правоохранителям и медикам за оперативность".

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