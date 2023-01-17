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Новости Фото ДТП
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На окружной дороге Львова произошло масштабное ДТП - столкнулся грузовик и автобус, пострадали 20 человек, - ОВА. ФОТО

Вечером 17 января на окружной дороге Львова произошло масштабное ДТП. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, пострадали около 20 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграм-канале написал руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он отметил: "На окружной дороге Львова, в селе Гамалеевка произошло масштабное ДТП. По состоянию на 20:50 транспорт на этом участке постепенно пропускают. Движение регулирует Полиция Львовской области. Столкнулись грузовик и рейсовый автобус, в котором находились около 40 пассажиров. Уже известно более 20 пострадавших. Быстрого выздоровления всем. Спасибо правоохранителям и медикам за оперативность".

Читайте: Войска РФ попали в объект инфраструктуры во Львовской области, - Козицкий

На окружной дороге Львова произошло масштабное ДТП - столкнулся грузовик и автобус, пострадали 20 человек, - ОВА 01

ДТП (7673) Львов (4582)


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Львівська окружна дорога це мабуть найгірша окружна дорога в Україні тим більше що зараз велика її частина вже не дорога а вулиця міста Львова.
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17.01.2023 21:30 Ответить
Траса в місті, то не страшно. Страшніше - культура водіння, а точніше її відсутність. Хоча аварії трапляються усюди.
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17.01.2023 21:54 Ответить
То як треба їхати щоб перевернутися..?
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17.01.2023 22:07 Ответить
у автобуса центр тяжіння розташований доволі високо, тож, щоб перевернутися, великої швидкості не потрібно
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17.01.2023 22:10 Ответить
 
 