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Новости Фото Война
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В результате падения вертолета рядом с детским садом в Броварах есть погибшие и пострадавшие, - Нацполиция (обновлено). ФОТО

В результате падения вертолета рядом с детским садом и жилым домом в Броварах есть пострадавшие.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Киевская область. В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и работники учереждения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные", - отметил он.

Между тем, в соцсетях публикуют видео с места падения вертолета.

В результате падения вертолета рядом с детским садом в Броварах есть погибшие и пострадавшие, - Нацполиция (обновлено) 01
В результате падения вертолета рядом с детским садом в Броварах есть погибшие и пострадавшие, - Нацполиция (обновлено) 02

В результате падения вертолета рядом с детским садом в Броварах есть погибшие и пострадавшие, - Нацполиция (обновлено) 03
В результате падения вертолета рядом с детским садом в Броварах есть погибшие и пострадавшие, - Нацполиция (обновлено) 04

В эфире телемарафона спикер полиции Ирина Прянишникова заявила, что "есть около 5 пострадавших и есть погибшие".

Смотрите: В Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры, - ОП. ВИДЕО



Бровары (338) детсад (429) вертолёт (1105) Кулеба Алексей (108)


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Топ комментарии
+28
от невчасно Люся пішов, зараз би сказав що це збито силами ПВО.
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18.01.2023 09:33
+12
А що десь у світі є ще таке правило (не літати над населеними пунктами?). Чи у тебе правила з'являються по ходу? Голову використовуй за призначенням (вона не лише для носіння головного убору та зачісок😅, перш за все створена голова для того, щоб мислити).
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18.01.2023 09:42
+7
А что за 3,14дары ездят на автотранспорте по городам Украины и убивают на дорогах тысячи украинцев за год?
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18.01.2023 09:39
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Правила форума Совет форумчан
Через два-три тижні отримаєте відповідь.
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18.01.2023 09:31 Ответить
Ви тверезий?
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18.01.2023 09:31 Ответить
В сенсі? Над Києвом до 24.02 навіть пасажирські лайнери літали... Траса на посадку в Жулянах через Борщагу йде, а зліт - над Соломою...
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18.01.2023 09:37 Ответить
Сейчас вертолеты летают очень низко над городом. До начала войны такого не было. Давно пора там пи...ы дать кое-кому. И это не военные вертолеты.
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18.01.2023 10:01 Ответить
Над городами и селами лететь запрещено законодательством
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21.01.2023 12:09 Ответить
А что за 3,14дары ездят на автотранспорте по городам Украины и убивают на дорогах тысячи украинцев за год?
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18.01.2023 09:39 Ответить
Такі ж і серед пілотів попадаються, на жаль...
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18.01.2023 10:07 Ответить
Слуги народа и мажоры
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18.01.2023 10:29 Ответить
А що десь у світі є ще таке правило (не літати над населеними пунктами?). Чи у тебе правила з'являються по ходу? Голову використовуй за призначенням (вона не лише для носіння головного убору та зачісок😅, перш за все створена голова для того, щоб мислити).
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18.01.2023 09:42 Ответить
Не тільки - в голову ще можна їсти.
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18.01.2023 10:41 Ответить
Для людей не обремененных своим содержимым черепной коробки ИНФОРМИРУЮ:

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2018 р.
за № 1056/32508

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ
«Правила використання повітряного простору України»
Раздел 2
п.4, пп.5:
польоти не виконуються над:скупченням людей на відкритому просторі та над місцями щільної забудови;
==========
Ты абсолютно прав, Витя!
Голову використовуй за призначенням (вона не лише для носіння головного убору та зачісок😅, перш за все створена голова для того, щоб мислити).
Благодаря зеленскому и в расчете на дебилов, преступление сотрудников МВД спишут на войну.
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21.01.2023 12:08 Ответить
😅
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18.01.2023 09:54 Ответить
Гвинтокрил кому належить?
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18.01.2023 09:30 Ответить
Окажется что угнали с вертолетомойки или сервиса, и не справились с управлением, после падения исчезли с места происшествия.
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18.01.2023 11:27 Ответить
Вертушка не военная это точно.
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18.01.2023 09:32 Ответить
от невчасно Люся пішов, зараз би сказав що це збито силами ПВО.
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18.01.2023 09:33 Ответить
Погана погода, темрява. Можливо і помилка пілота, на жаль.
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18.01.2023 09:34 Ответить
Літають мусора над домами,підараси
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18.01.2023 09:37 Ответить
..ещё можно понять военные вертолёты использующие "в степу" складки местности, но пролетающие "на бреющем", сейчас, и в таких метеоусловиях, в городе - это тупо и опасно...
тут, в Киеве, часто низко пролетают, даже парами, какие-то пёстрые гражданские вертолёты (от кого они тут прячутся на малой высоте?).. чи то не один из них?
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18.01.2023 09:38 Ответить
Я лише поліцейські бачив нові, ну і Мі-8 один раз...
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18.01.2023 09:39 Ответить
..може й поліцейські, але точно не військовий камуфляж.. якісь біло-блакитні-... швидко пролітають, не встигаєшь розгледіти
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18.01.2023 09:43 Ответить
боятся что собьют, может кто-то из оп-ы
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18.01.2023 09:40 Ответить
Вы что, их беречь надо, мы без их видосиков окажемся в информационном вакууме.
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18.01.2023 11:29 Ответить
Летять вони над Дніпром та Десенкою, а не над будинками.
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18.01.2023 09:45 Ответить
..спробуйте переконати у цьому мешканців Броварів..
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18.01.2023 09:46 Ответить
Ти навіть не пам'ятаєш, що писав про київ?
Важкий випадок!
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18.01.2023 09:51 Ответить
українці і притомні люди назву міста Київ пишуть з великої літери.. та то таке.. бережіть себе..
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18.01.2023 12:27 Ответить
прямо от истока летят, чтоб на домами не пролетать...
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18.01.2023 09:49 Ответить
Прямо з аеропорта ім Януковича летять, хоча хуторяни не в курсі де воно.
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18.01.2023 09:53 Ответить
Раніше саме так і літали , біля мого дому декілька разів на годину , зараз дуже рідко ( один на декілька днів ) , але навпростець прямо над домами , тобто ніхто не дотримується безпечних коридорів , але це і не дивно за даних обставин .
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18.01.2023 10:09 Ответить
судя по пипке над винтом похоже на аирбас который давали французы. но у полиции вроде синяя разцветка а тут оранжевая, может кто-то из правительства рассекал. если везли кого-то из иностранцев то может быть и диверсия...
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18.01.2023 09:38 Ответить
Может спасательный или медики? Типа такого
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18.01.2023 09:49 Ответить
Все можливо....
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18.01.2023 10:05 Ответить
Коли Аваков закупав прогулянкові гвинтокрили для міліціонерів у Франції, усі криком кричали-чому не військові, війна йде? Викинули на іграшки 600 млн. доларів.
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18.01.2023 12:05 Ответить
"Тарілка"над гвинтом й уламки червоного кольору-велика ймовірність що це один з "французів" ДСНС!
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18.01.2023 09:45 Ответить
скорее один из двух который был у мчс. вопрос кого там везли и почему упал
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18.01.2023 09:47 Ответить
Як це "близько 5 потерпілих"? Це 4,7 чи 5,3? Де ви берете таких "речниць"?
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18.01.2023 09:48 Ответить
Сколько кацапских тролей сразу сбегается на такие новости!
Как шакалы на падаль!
Не сомневайтесь, шакалы, будут и вам на головы и ракеты лететь, и "грады", и ракеты, и вертолеты будут падать на ваши головы, и самолёты.
Всё будет...
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18.01.2023 09:53 Ответить
Предварительно известно о 3 погибших и 5 пострадавших в результате падения вертолёта, - Броварское управление полиции
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18.01.2023 09:58 Ответить
😥
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18.01.2023 10:08 Ответить
😥
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18.01.2023 10:10 Ответить
екіпаж скоріше за все загинув 😢
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18.01.2023 10:03 Ответить
Горе. Шкода дітей. Не розумію батьків: війна, а вони вперто збирают своїх дітей в приміщенні дитсадка, не зважаючи на постійні обстріли ракетами, не всі з яких може збити ППО.
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18.01.2023 10:49 Ответить
А де ж їх збирати, батьки працюють весь день, а прилетіти може і в вашу кватирку
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18.01.2023 11:06 Ответить
Може- і в мою. Тільки є статистика загиблих дітей після попадання в будинок. А в садку чи школі? А з приводу заробітків- розкажіть тепер батькам загиблих дітей.
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18.01.2023 12:46 Ответить
Тоді можна і транспортом не користуватись, яка вірогідність автоаварії і потрапляння вертольота у дитячий садок з високопосадовими мєнтами..?) То ж сидіти дома разом з тітьми і боятись щоб не прилетіла ракета як в Дніпрі? А від ракети куди? В печеру?
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18.01.2023 13:05 Ответить
Діло ваше. Я свою тримаю вдома. Є дійсно люди, яким діватись нікуди, а є такі мами( у мене дві сусідки таких) одна- дитя в садок- сама по салонам кігті, вії…друга- поки дитя в садку- дудлить з подругами пиво днями.
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18.01.2023 14:12 Ответить
Довго мовчать про власника гвинтокрила, мутна тєма.
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18.01.2023 11:31 Ответить
 
 