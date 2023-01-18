В результате падения вертолета рядом с детским садом в Броварах есть погибшие и пострадавшие, - Нацполиция (обновлено). ФОТО

В результате падения вертолета рядом с детским садом и жилым домом в Броварах есть пострадавшие.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Киевская область. В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и работники учереждения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные", - отметил он.

Между тем, в соцсетях публикуют видео с места падения вертолета.









В эфире телемарафона спикер полиции Ирина Прянишникова заявила, что "есть около 5 пострадавших и есть погибшие".

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