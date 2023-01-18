В результате падения вертолета рядом с детским садом в Броварах есть погибшие и пострадавшие, - Нацполиция (обновлено). ФОТО
В результате падения вертолета рядом с детским садом и жилым домом в Броварах есть пострадавшие.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Киевская область. В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и работники учереждения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные", - отметил он.
Между тем, в соцсетях публикуют видео с места падения вертолета.
В эфире телемарафона спикер полиции Ирина Прянишникова заявила, что "есть около 5 пострадавших и есть погибшие".
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Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2018 р.
за № 1056/32508
АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ
«Правила використання повітряного простору України»
Раздел 2
п.4, пп.5:
польоти не виконуються над:скупченням людей на відкритому просторі та над місцями щільної забудови;
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Ты абсолютно прав, Витя!
Голову використовуй за призначенням (вона не лише для носіння головного убору та зачісок😅, перш за все створена голова для того, щоб мислити).
Благодаря зеленскому и в расчете на дебилов, преступление сотрудников МВД спишут на войну.
тут, в Киеве, часто низко пролетают, даже парами, какие-то пёстрые гражданские вертолёты (от кого они тут прячутся на малой высоте?).. чи то не один из них?
Важкий випадок!
Как шакалы на падаль!
Не сомневайтесь, шакалы, будут и вам на головы и ракеты лететь, и "грады", и ракеты, и вертолеты будут падать на ваши головы, и самолёты.
Всё будет...