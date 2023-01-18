Оператор комплекса противодействия БПЛА приземлил беспилотник оккупантов в Луганской области.. ФОТО
В Луганской области БПЛА оккупантов были перехвачены и приземлены украинскими военными.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"Пограничники отследили подлет вражеского дрона к линии обороны и передали информацию оператору комплекса противодействия БПЛА. Он зафиксировал воздушную цель, перехватил ее управление и приземлил "птичку". После исследования саперами трофей доставили в подразделение", - говорится в сообщении.
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