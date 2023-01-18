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Падение вертолета в Броварах: Предварительно известно о 3 погибших и 5 пострадавших. ФОТО

В результате падения вертолета рядом с детским садом в Броварах есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили в Броварском управлении полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно известно о 3 погибших и 5 пострадавших", - отмечают правоохранители.

Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Падение вертолета в Броварах: Предварительно известно о 3 погибших и 5 пострадавших 01

Также смотрите: В Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры, - ОП. ВИДЕО

Бровары (338) детсад (429) Нацполиция (16463) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+13
Не добрий ранок
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18.01.2023 10:05
+6
Забаньте эту мразь. Админы вы где?
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18.01.2023 10:15
+2
на машине не модно ездить сейчас в ДСНС и полиции
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18.01.2023 10:22
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Не добрий ранок
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18.01.2023 10:05 Ответить
Кому?
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18.01.2023 10:10 Ответить
Забаньте эту мразь. Админы вы где?
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18.01.2023 10:15 Ответить
Для початку - в спам. Якщо набереться певна кількість голосів, то, як я розумію, настає бан.
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18.01.2023 10:17 Ответить
Що за вертушка, військова приватна(навряд чи зараз літають)?
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18.01.2023 10:10 Ответить
Dsns
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18.01.2023 10:13 Ответить
Надзвичайними, судячи з усього.
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18.01.2023 10:13 Ответить
Дуже низько літають навіть коли це не потрібно, часто навіть лиця пілотів видно. Не ризикуйте зайвий раз коли не потрібно.
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18.01.2023 10:13 Ответить
Наразі відомо про 16 загиблих унаслідок падіння гвинтокрила в Броварах, з них двоє - діти. Дев'ятеро загиблих були на борту, загинуло керівництво МВС, повідомив очільник Нацполіції Клименко. 22 людини госпіталізовані, десять з них - діти. Гвинтокрил належав ДСНС.
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18.01.2023 10:14 Ответить
на машине не модно ездить сейчас в ДСНС и полиции
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18.01.2023 10:22 Ответить
Пишуть там було керівництво мвд
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18.01.2023 10:14 Ответить
Карпати трішки не в бік Броварів (( не смішно ....
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18.01.2023 10:19 Ответить
Як таке могло статися? І чому пілот спрямував свою машину саме на дитячий садок?
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18.01.2023 10:15 Ответить
Скоріш за все зачепився за дроти якоїсь вишки. У нас в Кременчуці кілька років тому була аналогічна ситуація.
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18.01.2023 10:17 Ответить
Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС України. Вони перебували у гелікоптері ДСНС, повідомляє голова Нацполіції Ігор Клименко
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18.01.2023 10:16 Ответить
Загинув міністр внутрішніх справ, перший заступник міністра та державний секретар, уточнив Клименко.
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18.01.2023 10:17 Ответить
таке трапляється коли в пассажирах багато керівників які командують що льотчику робити і як
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18.01.2023 10:46 Ответить
 
 