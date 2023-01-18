Падение вертолета в Броварах: Предварительно известно о 3 погибших и 5 пострадавших. ФОТО

В результате падения вертолета рядом с детским садом в Броварах есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили в Броварском управлении полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно известно о 3 погибших и 5 пострадавших", - отмечают правоохранители.

Напомним, утром 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

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