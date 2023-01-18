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Ночь в Донецкой области: решисты стреляли по всему фронту, ситуация в Соледарской громаде - напряженная. ФОТОрепортаж

Этой ночью россияне продолжали стрелять на разных участках по всему фронту Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Донецком направлении 1 человек ранен в Орловке Очеретинской громады - в селе повреждены 6 частных домов. Еще 3 дома повреждены в Курахово. Зафиксированы периодические обстрелы окрестностей Марьинской громады.

"На Горловском направлении остается напряженной ситуация в Соледарской громаде. Под обстрелами Парасковеевка, Раздолевка, Федоровка и окрестности Соледара – информация о пострадавших не поступала.

На Лисичанском направлении было громко в Северском и в окрестностях Звановской громады. В Лиманской громаде поврежден дом в Тернах, зафиксировано почти 20 прилетов по Торскому и Заречному. По предварительной информации, без жертв", – говорится в сообщении.

Всего за сутки россияне ранили 2 жителей Донецкой области. Подробнее смотрите в инфографике.

Также читайте: За прошедшие сутки россияне ранили 2 мирных жителей Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Ночь в Донецкой области: решисты стреляли по всему фронту, ситуация в Соледарской громаде - напряженная 01
Ночь в Донецкой области: решисты стреляли по всему фронту, ситуация в Соледарской громаде - напряженная 02
Ночь в Донецкой области: решисты стреляли по всему фронту, ситуация в Соледарской громаде - напряженная 03
Ночь в Донецкой области: решисты стреляли по всему фронту, ситуация в Соледарской громаде - напряженная 04
Ночь в Донецкой области: решисты стреляли по всему фронту, ситуация в Соледарской громаде - напряженная 05
Ночь в Донецкой области: решисты стреляли по всему фронту, ситуация в Соледарской громаде - напряженная 06
Ночь в Донецкой области: решисты стреляли по всему фронту, ситуация в Соледарской громаде - напряженная 07

обстрел (27151) Донецкая область (9648) Кириленко Павел (638)


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У районі Соледара на Донеччині відбувається перегрупування російських військ: вони вирішують, де і як атакувати українське угруповання в районі Бахмута.

Про це повідомила хвойда Люся Арестович у програмі Марка Фейгіна.

"Історія та сама: Бахмут хочуть напівоточити, відсікти нам фланги і змусити наші війська вийти з Бахмута під загрозою повного оточення", - додала вона.
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18.01.2023 11:17 Ответить
Да все уже разумом готовы к сдаче Бахмута.
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18.01.2023 11:24 Ответить
 
 