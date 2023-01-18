Ночь в Донецкой области: решисты стреляли по всему фронту, ситуация в Соледарской громаде - напряженная. ФОТОрепортаж
Этой ночью россияне продолжали стрелять на разных участках по всему фронту Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, на Донецком направлении 1 человек ранен в Орловке Очеретинской громады - в селе повреждены 6 частных домов. Еще 3 дома повреждены в Курахово. Зафиксированы периодические обстрелы окрестностей Марьинской громады.
"На Горловском направлении остается напряженной ситуация в Соледарской громаде. Под обстрелами Парасковеевка, Раздолевка, Федоровка и окрестности Соледара – информация о пострадавших не поступала.
На Лисичанском направлении было громко в Северском и в окрестностях Звановской громады. В Лиманской громаде поврежден дом в Тернах, зафиксировано почти 20 прилетов по Торскому и Заречному. По предварительной информации, без жертв", – говорится в сообщении.
Всего за сутки россияне ранили 2 жителей Донецкой области. Подробнее смотрите в инфографике.
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